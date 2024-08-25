Зачем женщины начали красить ногти

Двойной френч, тиффани, сладкий зефир, звериный принт и кофейное омбрэ — все эти термины относятся к маникюру. Кажется, современные модницы уже перепробовали все виды окрашивания ногтей. Но с чего это все началось? Как женщины додумались красить ногти?







Маникюр Древнего Вавилона

Маникюр Древнего Египта

Модница Клеопатра

Маникюр Древнего Китая

Зачем люди Древнего мира красили ногти

Маникюр во Франции

Возрождение маникюра

Современный маникюр

Маникюр Древнего ВавилонаА началось все 5 тысяч лет назад… В развалинах Вавилона археологи нашли халдейские захоронения, в которых лежал набор для маникюра.Приспособления были сделаны для полировки, коррекции формы, удаления кутикулы и чистки ногтей. Также известно, что такими маникюрными наборами пользовались не только женщины, но и мужчины. Они даже красили ногтевую пластину в зависимости от статуса. Подчиненные люди носили зеленый цвет, правители — черный, а воины — красный.Находка гробницыВ 1964 году археологи вновь нашли захоронения, но уже в Египте. Это была гробница свиты фараона Нусера, на которой было написано: «Хранители и маникюристы фараона». Предполагаемая дата захоронения — 2400 лет до нашей эры. Следовательно, в то древнее время люди относились к своим ногтям бережно — маникюр уже существовал!КлеопатраЕгипетскую царицу Клеопатру можно смело назвать прародительницей женского маникюра. Согласно легенде она трепетно относилась к своим рукам — увлажняла кожу и кутикулы ароматными маслами целебных растений, а ногтевую пластину покрывала в красный и пурпурный цвет. Древний лак для ногтей готовили из растительных красителей. Именно Клеопатра задавала тренд, который мог растянуться на тысячу лет. Позже египетские женщины стали покрывать ногти зеленой краской. Ее они готовили из высушенных листьев лавсонии (хны).Маникюр в Древнем КитаеВ Китае женщины тоже стремились усовершенствовать цвет своих ногтей. 600 лет тому назад китаянки придумали покрывать их особой смесью. Она состояла из воска, куриного желтка и желатина. После того как «лак» высыхал, ногти становились золотистого цвета. Постепенно уход за ногтями превратился в настоящий ритуал. К смеси стали добавлять красители, которые добывали из трав. Теперь ногти можно было красить в разные цвета.Тайный смысл маникюраПокрасить ногтевую пластину в другой цвет могли себе позволить только люди высших сословий. Представители элиты делали маникюр не только ради красоты. Они верили, что цветные ногти — средство общения с Богами. Каждый цвет имел свой символизм. К примеру, красный привлекал власть и богатство, зеленый — мудрость и процветание. А вот закрашивать белую ногтевую лунку считалось дурным тоном. Поскольку люди верили, что эта часть отвечает за связь с Луной. Чем больше эта лунка, тем дольше будет жить человек.Позже в Древней Греции появились первые мастера маникюра. Их называли «кос-метами». Они ухаживали и окрашивали ногти согласно модным тенденциям. Кос-меты уверяли, что идеальный вид ногтей гарантирует процветание семье правителя. В Древнем Египте таких мастеров отправляли в гробницу вместе с умершим фараоном. Считалось, что в загробном мире они будут продолжать следить за красотой ногтей их правителя.На Руси тоже существовали поверья, связанные с ногтями. Грудным детям и женщинам во время беременности нельзя было стричь ногтевую пластину. А если все же ногти подстригались, то их нужно было сжечь, чтобы не стать жертвой темных сил. Длинные ухоженные ногти у девушек были признаком богатства. Даже пастухам в период размножения коров запрещалось подстригать ногти. Считалось, что тогда народится много молодняка. Но если ноготь сломается, то все пойдет наперекосяк. Расслоившийся ноготь предупреждал о надвигающейся болезни.Екатерина МедичиА вот во Франции была своя мода на маникюр. Француженкам нужно было носить короткие ногти натурального цвета. Такой указ издала Екатерина Медичи, действующая в то время королева. И если у женщины были покрашенные ногти, то ее называли ведьмой и могли сжечь на костре. Именно благодаря королеве Франции маникюр в Европе постепенно утратил свою актуальность. Женщины перестали окрашивать ногтевую пластину в другие цвета ради сохранения жизни.Апельсиновая палочкаВ начале 19 века во Франции снова вспомнили об уходе за ногтями. Маникюр возродился благодаря нелепому случаю. Луи-Филипп, французский монарх, оторвал на пальце заусенец. Вскоре рана воспалилась и ее нужно было оперировать. Доктор справился с задачей и подарил монарху маникюрный набор, чтобы впредь такого не произошло. Луи-Филипп был так впечатлен, что приказал открыть сеть салонов по уходу за ногтями.Согласно легенде, племянница придворного врача была фанаткой маникюра. Она продолжила дело своего дяди, придумав много новых инструментов для ухода. При ней появилась апельсиновая палочка, мазь для кутикулы, пилочка из замши и пудра для кожи рук. Женщины перестали бояться ухаживать за ногтями и модные тенденции стали захватывать всю Европу.Современный маникюрПостепенно ногтевые платины стали настоящими живописными полотнами. С развитием современных технологий маникюр стал сильно отличаться от того, который можно было увидеть в гробницах. Окрашивание ногтей стало новым видом искусства и коммерческой отраслью.В XXI веке модницы подбирают дизайн ногтей исходя из эстетики без какого-либо мистического смысла. Каждый год мастера маникюра стараются придумать новые модные окрашивания ногтей, которым дают необычные названия. На женских ручках уже побывал маникюр «мокрый асфальт», «ногти-желе», «жемчужные ногти», «звериный принт», «двойной френч», «тиффани», «сладкий зефир», «кофейное омбрэ» и «вишневая кола». И на этом нейл-гуру останавливаться не собираются…