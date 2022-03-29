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Как отличить поддельное вино от настоящего?

Как отличить поддельное вино от настоящего?

Практически каждый день мы слышим высказывания о пользе вина. Уверены, что вам не раз встречались с такими суждениями как: вино продлевает молодость, позитивно влияет на кровеносную систему, а именно на сердце, нормализует обмен веществ, а также выводит токсины из организма. Мы уверены в том, что все эти положительные свойства присутствуют только в настоящих винах. А поэтому уметь отличать поддельное вино от оригинального крайне необходимо для вашего здоровья.

Как отличить поддельное вино от настоящего?

Немного теории: поддельное вино – это всего лишь разбавленное водой виноградное выпаренное сусло. Как правило, в таком вине содержится очень много ароматизаторов. Оно не нуждается в специальном уходе, а из этого можно сделать вывод, что данный продукт не может быть дорогостоящим.

Отличить оригинальное вино от поддельного можно по двум критериям:

• Внешний вид
• Содержимое бутылки

Приступим к детальному разбору первого критерия


• Этикетка. Первым делом необходимо обратить внимание на этикетку. Качество печати должно быть высокое (без каких-либо нечеткостей), ведь это визитная карточка вина, то, на что покупатель сразу обращает внимание. Она должна содержать информацию о стране производителя, составе вина, а также о дате производства.
На этикетке не должно быть каких-либо разводов от клея, всё должно быть сделано аккуратно.

Как отличить поддельное вино от настоящего?

• Печать. Запомните, что на оригинальных винах, дата печатается отдельно, а не вместе со всей информацией.

• Форма тары. В некоторых случаях форма тары поможет вам в выборе вина. Не все вина выпускают в похожих тарах. Большинство производителей стараются защитить свой товар от массового клонирования. И поэтому они часто используют асимметрию или вовсе изменяют форму тары. Для того, чтобы узнать особенности внешнего вида того или иного вина, вам необходимо будет посетить официальный сайт производителя.

Как отличить поддельное вино от настоящего?

Разобравшись с внешним видом нашей тары, перейдем к ее содержимому.

Содержимое


• Осадок. Перед тем как открыть бутылку, направьте на нее свет и резко переверните горлышком вниз. Если вы заметили большое количество осадков, то это должно вас насторожить. В дорогих и качественных винах осадок допускается (после активного взбалтывания он быстро опускается на дно), но он явно не должен покрывать все дно бутылки.

• Пробка. После откупоривания бутылки пробка не должна плохо пахнуть и разваливаться (крошиться). Если вы такое наблюдаете, то, как правило, это признак неправильного хранения или испорченного вина.

• Пена. Все, что необходимо – это налить немного вина в бокал. Если вы заметили, что пена собралась на середине бокала и быстро исчезла, то все хорошо – вам удалось выбрать хорошее вино. Но если пена собирается на краях бокала, то вам стоит задуматься над качеством спиртного.

• Тест глицерином. Добавьте пару капель глицерина в вино. Если глицерин опустился на дно, при этом не изменив цвета – вино натуральное. А если он приобрел красноватый или желтый окрас, то в руках у вас находится не что иное, как подделка.

• Тест содой. При добавлении щепотки соды в натуральное вино ничего не произойдет.

• Просто попробуйте. И последний способ. Если вы заметили привкус спирта, значит перед вами, не что иное, как фальсификат.

Лайхфак: желательно не покупать дешевое вино в разных “навороченных” тарах. Принцип такой: чем красивее и оригинальнее тара, тем она дороже. Делаем вывод, что большую часть бюджета производитель потратил на производство тары, а не на ее содержимое. Это может и не подделка, но и говорить о продукции высокого качества не стоит.

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