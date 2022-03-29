Как отличить поддельное вино от настоящего?

Практически каждый день мы слышим высказывания о пользе вина. Уверены, что вам не раз встречались с такими суждениями как: вино продлевает молодость, позитивно влияет на кровеносную систему, а именно на сердце, нормализует обмен веществ, а также выводит токсины из организма. Мы уверены в том, что все эти положительные свойства присутствуют только в настоящих винах. А поэтому уметь отличать поддельное вино от оригинального крайне необходимо для вашего здоровья.
Немного теории: поддельное вино – это всего лишь разбавленное водой виноградное выпаренное сусло. Как правило, в таком вине содержится очень много ароматизаторов. Оно не нуждается в специальном уходе, а из этого можно сделать вывод, что данный продукт не может быть дорогостоящим.
Отличить оригинальное вино от поддельного можно по двум критериям:
• Внешний вид
• Содержимое бутылки
Приступим к детальному разбору первого критерия
• Этикетка. Первым делом необходимо обратить внимание на этикетку. Качество печати должно быть высокое (без каких-либо нечеткостей), ведь это визитная карточка вина, то, на что покупатель сразу обращает внимание. Она должна содержать информацию о стране производителя, составе вина, а также о дате производства. На этикетке не должно быть каких-либо разводов от клея, всё должно быть сделано аккуратно.
• Печать. Запомните, что на оригинальных винах, дата печатается отдельно, а не вместе со всей информацией.
• Форма тары. В некоторых случаях форма тары поможет вам в выборе вина. Не все вина выпускают в похожих тарах. Большинство производителей стараются защитить свой товар от массового клонирования. И поэтому они часто используют асимметрию или вовсе изменяют форму тары. Для того, чтобы узнать особенности внешнего вида того или иного вина, вам необходимо будет посетить официальный сайт производителя.
Разобравшись с внешним видом нашей тары, перейдем к ее содержимому.
Содержимое
• Осадок. Перед тем как открыть бутылку, направьте на нее свет и резко переверните горлышком вниз. Если вы заметили большое количество осадков, то это должно вас насторожить. В дорогих и качественных винах осадок допускается (после активного взбалтывания он быстро опускается на дно), но он явно не должен покрывать все дно бутылки.
• Пробка. После откупоривания бутылки пробка не должна плохо пахнуть и разваливаться (крошиться). Если вы такое наблюдаете, то, как правило, это признак неправильного хранения или испорченного вина.
• Пена. Все, что необходимо – это налить немного вина в бокал. Если вы заметили, что пена собралась на середине бокала и быстро исчезла, то все хорошо – вам удалось выбрать хорошее вино. Но если пена собирается на краях бокала, то вам стоит задуматься над качеством спиртного.
• Тест глицерином. Добавьте пару капель глицерина в вино. Если глицерин опустился на дно, при этом не изменив цвета – вино натуральное. А если он приобрел красноватый или желтый окрас, то в руках у вас находится не что иное, как подделка.
• Тест содой. При добавлении щепотки соды в натуральное вино ничего не произойдет.
• Просто попробуйте. И последний способ. Если вы заметили привкус спирта, значит перед вами, не что иное, как фальсификат.
Лайхфак: желательно не покупать дешевое вино в разных “навороченных” тарах. Принцип такой: чем красивее и оригинальнее тара, тем она дороже. Делаем вывод, что большую часть бюджета производитель потратил на производство тары, а не на ее содержимое. Это может и не подделка, но и говорить о продукции высокого качества не стоит.
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