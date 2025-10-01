С нами не соску...
  • Владимир Назанский
    Статья некомпетентная. Да, были разрушения и потеря части населения при взятии Багдада моголами, но город стал одним ...Упадок Багдада: к...
  • наталья никифорова
    "Прощай молодость" , а не прощайки. Время стирает память и новые поколения перевирают все на свой лад.«Прощайки»: какая...
  • александр куприянов
    а теперь рыба дороже мясаОткуда в СССР взя...

20 самых красивых фотографий с дрона

Сегодня у нас очередные 20 картинок из разных мест нашей удивительной планеты. Подобные серии фотографий нужно смотреть за один подход. Самый кайф в контрасте.

Мне нравятся дроны тем, что позволяют показать привычные нам вещи с нового ракурса. Среди владельцев дронов набирают популярность подобные селфи, которые ещё называют «дрони».
Я как-то делал подборку моих самых красивых дрони :D

© Elsa Bussière

Свадебные фотографы уже во всю применяют мультикоптеры в поисках новых ракурсов:

20 самых красивых фотографий с дрона

SzabolcsIgnacz

Я для себя сделал вывод, что снимок становится намного интереснее, если на нём присутствует какой-то привычный нам объект.

20 самых красивых фотографий с дрона

© Bruce Christianson

Некоторые фотографии в этой подборке немного перефотошоплены, но я верю, что такой закат вполне мог быть:

20 самых красивых фотографий с дрона

© Danilo Dungo

Красота!

20 самых красивых фотографий с дрона

© Darren Reichel

Первый автор из России. Интересно, как дикие животные реагируют на квадрокоптер?

20 самых красивых фотографий с дрона

© Vasiliy Rusin

Дрон незаменим для коммерческих съёмок яхт:

20 самых красивых фотографий с дрона

© Joa Hoffmann

Самое главное — это правильный свет:

20 самых красивых фотографий с дрона

© John Adams

20 самых красивых фотографий с дрона

20 самых красивых фотографий с дрона

© Philip Lima

Название фото: 金顶流云

20 самых красивых фотографий с дрона

© LYJ

Если на фото присутствуют люди, то сразу же ощущается масштаб:

20 самых красивых фотографий с дрона

© Droneworks NZ

20 самых красивых фотографий с дрона

© 韩-丹

20 самых красивых фотографий с дрона

© OZZO Photography

Я не мог оставить эту подборку без фотографии извержения:

20 самых красивых фотографий с дрона

© Jonathan PAYET

20 самых красивых фотографий с дрона

© Rhianna Lakin

Автор данного снимка утверждает, что он сделан на DJI Inspire 1. Даже не верится, уж очень высокая детализация:

20 самых красивых фотографий с дрона

20 самых красивых фотографий с дрона

© Rienk Feenstra

20 самых красивых фотографий с дрона

© Ngai Colin

20 самых красивых фотографий с дрона

© Max Seigal

