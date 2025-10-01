20 самых красивых фотографий с дрона
Сегодня у нас очередные 20 картинок из разных мест нашей удивительной планеты. Подобные серии фотографий нужно смотреть за один подход. Самый кайф в контрасте.
Мне нравятся дроны тем, что позволяют показать привычные нам вещи с нового ракурса. Среди владельцев дронов набирают популярность подобные селфи, которые ещё называют «дрони».
© Elsa Bussière
Свадебные фотографы уже во всю применяют мультикоптеры в поисках новых ракурсов:
SzabolcsIgnacz
Я для себя сделал вывод, что снимок становится намного интереснее, если на нём присутствует какой-то привычный нам объект.
© Bruce Christianson
Некоторые фотографии в этой подборке немного перефотошоплены, но я верю, что такой закат вполне мог быть:
© Danilo Dungo
Красота!
© Darren Reichel
Первый автор из России. Интересно, как дикие животные реагируют на квадрокоптер?
© Vasiliy Rusin
Дрон незаменим для коммерческих съёмок яхт:
© Joa Hoffmann
Самое главное — это правильный свет:
© John Adams
© Philip Lima
Название фото: 金顶流云
© LYJ
Если на фото присутствуют люди, то сразу же ощущается масштаб:
© Droneworks NZ
© 韩-丹
© OZZO Photography
Я не мог оставить эту подборку без фотографии извержения:
© Jonathan PAYET
© Rhianna Lakin
Автор данного снимка утверждает, что он сделан на DJI Inspire 1. Даже не верится, уж очень высокая детализация:
© Rienk Feenstra
© Ngai Colin
© Max Seigal
©
