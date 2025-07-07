Картошка, и ещё 7 продуктов, которые нельзя назвать безвредными

1. Картофель

Не так уж и безвредна картошечка. /Фото: shkolazhizni.ru

2. Рыба фугу

Одна из самых ядовитых рыб. /Фото: sushipapa.com.ua

3. Чёрная бузина

Растение, которым очень легко отравиться./Фото: shop-gardenplants.ru

4. Касторовое масло

Лучше его в косметике использовать, чтобы проблем со здоровьем не было. /Фото: premiumcosmet.ru

5. Миндаль

Орешек, с которым стоит быть аккуратными. /Фото: shop.soyka.ru

6. Вишни

Даже с вишней всё не так просто. /Фото: dvorik.ua

7. Яблоки

Ещё один фрукт с синильной кислотой. /Фото: rg.ru

8. Помидоры

Опасность помидор аналогична с картошкой. /Фото: kbr.by