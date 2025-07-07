Картошка, и ещё 7 продуктов, которые нельзя назвать безвредными

Довольно часто мы задумываемся о пользе и вреде продуктов, которые употребляем в пищу. И кажется, что о той еде, что любима во всём мире, можно смело судить - все же знают, что они из себя представляют. А в реальности всё не совсем так, и даже простая картошка или помидоры при определённых условиях могут быть по-настоящему ядовитыми.
1. Картофель
Не так уж и безвредна картошечка. /Фото: shkolazhizni.ru
Трудно найти более привычный современному человеку продукт, чем картофель. Вот только если проследить его историю, то становится понятно, что в первые столетия его называли настоящим ядом. В те времена кусты картошки выращивались разве что как декоративное растение, а если и ели, то не клубни, а стебли и листья. И это незнание, как правильно употреблять картофель, вылезла боком: растительная часть содержит яд под названием соланин, поэтому травились им регулярно. Но как только селекционеры и специалисты по сельскому хозяйству додумались есть плоды, эра недоверия к картошке закончилась.
2. Рыба фугу
Одна из самых ядовитых рыб. /Фото: sushipapa.com.ua
Ярчайший пример продукта-яда - это именно рыба фугу, относящаяся к семейству иглобрюхих. Впрочем, это не мешает человеку употреблять столь ядовитую рыбу. Самое главное - это чтобы повар, который её готовит, имел достаточную квалификацию, иначе очищение мяса фугу от токсина пройдёт неудачно, что может привести в том числе к летальному исходу.
3. Чёрная бузина
Данная ягода, довольно распространённая на отечественных просторах, популярна и в медицине, и в пищевой промышленности и кулинарии – чёрная бузина является объектом для варки варенья, и даже киселей, в различных напитках и выпечке она тоже решулярно появлятся. Вот только важно отделять ягоды от всех остальных частей, потому что они как раз довольно ядовитые, ведь в их составе содержится гликозид самбунигрин.
4. Касторовое масло
Лучше его в косметике использовать, чтобы проблем со здоровьем не было. /Фото: premiumcosmet.ru
Касторовое масло, которое добывают из клещевины, известно своим применением в косметических целях. Однако и в других сферах его тоже используют - например, как слабительное, а ещё в качестве пищевой добавки. Вот только это не значит, что можно брать и сеть необработанные семена клещевины: по информации редакции novate.ru, в их составе содержится рицин, который считается одним из самых сильных белковых токсинов. Но, справедливости ради, изготовление касторового масла предполагает полное разложение этого яда. Правда, если его перевить, проблемы с желудочно-кишечным трактом всё-таки заработать получится.
5. Миндаль
Орешек, с которым стоит быть аккуратными. /Фото: shop.soyka.ru
Миндаль не просто так является одним из самых популярных видов орехов, ведь этот статус обеспечен за счёт его уникального аромата и вкуса. Так что нет ничего удивительного в том, что он является ингредиентом множества различных блюд. Однако если вы сталкиваетесь с миндальным деревом в дикой природе, то пробовать необработанные семена станет очень плохой идеей: миндаль отличается высоким содержанием гликозида амигдалина, высвобождающего очень мощный токсин - синильную кислоту.
6. Вишни
Даже с вишней всё не так просто. /Фото: dvorik.ua
Казалось бы, уж какая ягода не спсобна навредить человеку, так это вишня – её же употребляют в пищу буквально везде, в том числе она является очень популярным ингредиентом различных кондитерских изделий. Но это с самими плодами всё в порядке, а вот косточки действительно ядовиты - они, по аналогии с миндалём, имеют в своём составе ранее упомянутую синильную кислоту. Впрочем, если случайно проглотить одну-две косточки, ничего страшного не случиться: по данным редакции novate.ru, смертельная доза синильной кислоты содержится в более чем сотне косточек.
7. Яблоки
Ещё один фрукт с синильной кислотой. /Фото: rg.ru
Другой популярнейший плод деревьев, который распространён по всей планете - яблоко - тоже входит в перечень растений, которые способны накапливать синильную кислоту в своих косточках. С другой стороны, чтобы причинить ими вред своему организму, нужно питаться одними яблоками довольно долгий период. А всё потому, что концентрация токсина в сблочных семенах в полтора раза ниже, чем в вишнёвых косточках.
8. Помидоры
Опасность помидор аналогична с картошкой. /Фото: kbr.by
Помидоры, как и картофель, были завезены в Европу с найденного в эпоху Великих географических открытий американского континента. Видимо, поэтому их опасность похожа на клубни: если сами плоды являются безвредными, то их стебли и листья в своём составе имеют токсин под названием гликоалкалоид. Впрочем, смертельным он не является, однако, чтобы не обзавестить довольно неприятными симптомами и последствиями для своего организма, стоит предупреждать даже случайное употребление элементов кустов помидор.
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