Ошибки, которые совершают почти все огородники

Ошибки начинающих огородников – дело обычное. Но порой и опытные хозяева грядок допускают досадные промахи. Как не перестараться и вырастить урожай, избежав семи классических ошибок в уходе за растениями и почвой – об этом наш сегодняшний материал.



Порой вы надрываетесь на грядках весь сезон, но урожай едва ли достоин того, чтобы ради него открывать погреб, потому что все овощи легко умещаются в нескольких ящиках на балконе. В то же время на участке соседа целое лето бурьян колосился, но по осени урожай вдвое больше вашего. Знакомая ситуация? Сегодня мы постараемся рассказать о некоторых типичных ошибках чересчур увлеченных огородников, которые могут объяснить причины данной несправедливости.



Ошибка 1. Копать – не перекопать

Ошибка 2. Чрезмерный полив

Ошибка 3. Злоупотребление удобрениями, инсектицидами и фунгицидами

Ошибка 4. Несоблюдение севооборота

Ошибка 5. Неправильный выбор соседей в огороде

Ошибка 6. Загущенные посадки

Ошибка 7. Выбор нерайонированных растений

Наш сайт частенько рекомендует рыхлить почву. Однако поверхностное рыхление и глубокая перекопка – это вовсе не одно и то же. В первом случае вы обогащаете почву кислородом, помогаете удерживать влагу и заодно боретесь с молодыми сорняками. Перекопка также важна, но не стоит переводить ее в разряд регулярных физических упражнений. Мышцы вы наверняка подкачаете, а вот почве и растениям вполне можете навредить. Ведь при глубокой перекопке разрушается естественная среда обитания микроорганизмов, которые полезны для ваших зеленых питомцев.К тому же некоторые типы почвы, например, песчаная, не нуждаются в перекапывании чаще, чем раз в год. А при частой глубокой перекопке глинистых почв на поверхности оказывается тяжелый суглинок, который в дальнейшем мешает растениям добывать кислород из верхних слоев почвы.«Наводнение» на грядке – не такая уж редкая ситуация, особенно если вода достается даром. Некоторые начинающие огородники покупают красивую яркую лейку и каждое утро отправляются с ней на грядку, постепенно превращая участок в хлюпающее болотце. Прямо как малыши, которые, ухаживая за цветком в горшке, порой так стараются, что невольно убивают его своей чрезмерной заботой. Разумеется, делают они это из добрых побуждений, но большинству растений нужно вовсе не это.Если вы сконцентрируетесь на том, чтобы удержать влагу в почве, то не придется бесконечно поливать бесчисленные грядки. Выше мы уже упоминали, что в этом отчасти может помочь поверхностное рыхление. Но не стоит забывать и про мульчирование почвы. Лучше всего выбирать органическую мульчу. А если у вас на грядках поселились растения, требующие большого количества влаги, например, укореняемые черенки, можно замульчировать почву вокруг них слоем речного песка (5-7 см). Он хорошо пропускает жидкость к корням в отличие, например, от коры, которая поглощает часть влаги.Мульча не просто удерживает влагу, но также препятствует эрозии почвы, обогащает ее минеральными веществами, сдерживает рост сорняков и является питательной средой для микроорганизмов. К тому же замульчированные грядки и приствольные круги деревьев выглядят гораздо более ухоженными.В то время как философы неторопливо размышляют о том, наука или лень – настоящий двигатель прогресса, увлеченные огородники делают однозначный выбор в пользу научных достижений и разработок. Они поливают грядки разнообразными удобрениями, опрыскивают растения инсектицидами и фунгицидами. И часто их старания бывают вознаграждены обильным урожаем. Но иногда природа говорит «хватит». И если вы не услышите ее и продолжите пичкать разнообразными химикатами, то навредите в первую очередь себе, оставшись без долгожданного урожая. Ведь, как известно, «лучше недосол, чем пересол».Избыток азота, например, ведет к активному наращиванию растением зеленой массы, и, как следствие, частичному осыпанию бутонов, а урожай часто просто не успевает вызреть. Чрезмерные подкормки калием могут спровоцировать межжилковый хлороз и отмирание корней растения. Избыток фосфора часто становится причиной скручивания листьев и снижения урожайности.Кроме того, не забывайте, что растения способны накапливать многочисленные химические вещества, в том числе в плодах. Именно поэтому многие огородники сегодня выбирают органическое земледелие.Случается, покупает человек дачу и сходу планирует: «Вот тут у меня будет клубничка, тут я посажу огурчики, а тут разобью шикарную клумбу». И первые несколько лет все складывается замечательно, урожаи его не разочаровывают. Но потом клубничка начинает все время болеть, огурцы не хотят завязываться, а цветы на клумбе мельчают.Если это ваша ситуация, то не стоит сразу пенять на плохое место и сглаз соседей. Ведь причиной может стать обычное несоблюдение севооборота. Часть растений получает полезные вещества из верхнего слоя почвы, а другая часть – наоборот из нижнего. Но если вы каждый год высаживаете одинаковые или родственные растения на одном и том же клочке земли, то почва истощается. Кроме того в ней накапливаются болезни, свойственные той или иной группе растений.И если вы полагаете, что на месте бывшей клумбы с тюльпанами можно разбить грядку с луком, то, скорее всего, поплатитесь урожаем за недостаточную осведомленность. Ведь лук нежелательно сажать после луковичных. В данном случае хорошими предшественниками станут бобовые, а также капуста, картофель или редис.Данный пункт в чем-то перекликается с предыдущим. Некоторые растения, посаженные рядом, попросту угнетают друг друга. Иные же наоборот способны жить в симбиозе, отпугивая вредителей, защищая друг друга от палящего солнца и сдерживая рост сорняков.К примеру, сельдерей не нравится земляным блошкам, которые зачастую атакуют капустные грядки. Поэтому данные растения вполне можно посадить по соседству. Укроп также будет неплохим соседом для капусты, т.к. отпугивает тлю. Лук с морковью вообще лучшие друзья. Ведь морковь отпугивает луковую муху, а лук – морковную. А вот гороху желательно найти другую грядку. Ведь любые сорта огородного лука, а также декоративные луковичные аллиумы, замедляют рост гороха.Признайтесь, иногда так хочется посадить и то, и это. Но если размеры участка сделать этого не позволяют, приходится выкручиваться. Некоторые выбирают подвесные вазоны и горшки, модные вертикальные сады или растения на шпалерах. А чуть более ленивые или менее опытные огородники просто уменьшают расстояние между растениями на грядке. В результате зеленые питомцы начинают конкурировать за солнечный свет и питательные вещества в почве, сплетаясь корнями и угнетая друг друга. Все это не может не сказаться на урожае.Шопоголизм среди огородников встречается ничуть не реже, нежели среди отъявленных модниц, ведь в магазинах и питомниках такое изобилие разнообразных семян и саженцев. Если средства позволяют, а душа просит купить очередной куст гортензии, спросите соседку, не хочет ли она получить такой подарок. Нам очень понравился комментарий одной из читательниц сайта Огород.ru к публикации про воровство цветов: «Посадите ей (т.е. соседке – примеч. ред.) цветы, я всем вокруг себя помогаю сажать и ухаживать. А то ходют ))) и завидуют. Я это делаю еще и с умыслом. Если у меня что-то погибнет, пойду к ним и выкопаю, что мне надо».Селекционеры день и ночь работают над выведением новых сортов и гибридов, которые подходят для той или иной климатической зоны. Но многие огородники все равно выбирают семена по наитию или красивой картинке на упаковке. Между тем, это является классической ошибкой, вполне способной оставить вас без долгожданного урожая. Помните, покупая семена, районированные в вашем регионе, вы значительно повышаете вероятность того, что погреб не будет простаивать без дела, в то время как вы тратите кровно заработанные на «пластмассовые» магазинные овощи.