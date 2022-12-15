РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЯРМАРКИ В ЕВРОПЕ

С нами не соскучишься!

Сегодня мы побываем на рождественских ярмарках в Берлине, Страсбурге, Таллинне, Праге, Вроцлаве, Нюрнберге и других городах.







«Рынок младенцев Христа», одна из старейших рождественских ярмарок в мире, в Нюрнберге, Германия, 25 ноября 2022. (Фото Heiko Becker):





























