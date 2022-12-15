С нами не соскучишься!

8 232 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Щукин
    При таких условиях в России останутся одни староверы и то в глухих местах Сибири!Как Иран победил ...
  • Elena Mezina
    С нетерпением жду момента,когда можно будет посеять новые сорта глоксиний.Красота!Цветок, который с...
  • Россиянин
    Шоколад значит расплавился в кармане, а почему яйца не взорвались?😄5 известных изобр...

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЯРМАРКИ В ЕВРОПЕ

Сегодня мы побываем на рождественских ярмарках в Берлине, Страсбурге, Таллинне, Праге, Вроцлаве, Нюрнберге и других городах.

Lights illuminate the traditional Christmas Market that was opened in Frankfurt, Germany, Monday, Nov. 21, 2022. (AP Photo/Michael Probst)

«Рынок младенцев Христа», одна из старейших рождественских ярмарок в мире, в Нюрнберге, Германия, 25 ноября 2022. (Фото Heiko Becker):

People visit "Nuernberger Christkindlesmarkt" (Christ Child Market), one of the world's oldest Christmas markets, in Nuremberg, Germany November 25, 2022. REUTERS/Heiko Becker










02

Рождественская ярмарка в Дрездене, Германия. (Фото Jens Schlueter):

03

Рождественская ярмарка во Франкфурте. (Фото Michael Probst):

04

Представление в центре Нюрнберга. (Фото Johannes Simon):

Представление в центре Нюрнберга

Ночной вид на рождественскую ярмарку в Таллинне, Эстония. (Фото Janis Laizans):

07

Рождественская елка в Брюсселе, Бельгия. (Фото Olivier Matthys):



08

Рождественская ярмарка в Людвигсбурге, Германия. (Фото Thomas Kienzle):

Рождественская ярмарка в Людвигсбурге, Германия

Рождественская ярмарка в Страсбурге, Франция, 25 ноября 2022. (Фото Patrick Hertzog):

Рождественская ярмарка в Страсбурге, Франция

Рождественская ярмарка на Староместской площади в Праге, Чешская Республика. (Фото David W Cerny):

11

Дрезден. (Фото Jens Schlueter):

12

Рождественская ярмарка перед дворцом Шарлоттенбург в Берлине, Германия, 24 ноября 2022. (Фото Lisi Niesner):

13

Традиционная рождественская ярмарка, открывшаяся во Франкфурте, Германия, 21 ноября 2022. (Фото Michael Probst):

14

Имбирные пряники, фруктовый хлеб и лебкухен. Налетай. Цены в кадре. (Фото Johannes Simon):

16

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЯРМАРКИ В ЕВРОПЕ

И не забудьте:
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЯРМАРКИ В ЕВРОПЕПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх