Хитрости многоэтапной посадки огурцов

Наверное, найдется немного людей, которые не любили бы похрустеть свежими огурчиками, принесенными с собственного огорода. Вдвойне приятно, когда собирать такой урожай удается почти без перерывов вплоть до самой осени.
Как распланировать посадки огурцов таким образом, чтобы воплотить в реальность свое желание долго лакомиться ими? Весь секрет заключается в интенсивной посадке, которой мы уже уделяли внимание. Каковы же главные хитрости такой посадки?
Посадка и посев ранних сортов огурцов в теплицу
При выращивании огурцов рассадным способом урожай можно получить гораздо раньше, чем при их посеве, особенно если сеянцы принадлежат к ранним сортам. Если вы сеяли семена на рассаду в марте-апреле, то высаживать рассаду в теплицу или под пленочное укрытие, в зависимости от вашего региона и сорта огурцов, можно в апреле-мае. А первые свежие огурчики попадут на ваш стол уже в июне.
Вторую партию огурцов можно высеять в теплицу семенами, но позже: в средней полосе – до конца июня, а урожай начать собирать в августе.
Самыми популярными скороспелыми и раннеспелыми сортами и гибридами огурцов считаются: Емеля F1, Герман F1, Сибирская гирлянда F1, Мальчик с пальчик, Кураж F1, Мурашка F1, Амур F1, Пасалимо F1, Меренга F1, Атлантис F1, Герда F1 и другие.
Посев семян средних и поздних сортов огурцов в открытый грунт
Пока вы потихоньку хрустите первыми плодами, выращенными в тепличных условиях, пора приступать к посеву семян и в открытый грунт. Вначале посейте поздние и среднеспелые сорта: как раз они будут радовать вас молодыми огурчиками ближе к осени. В средней полосе семена сеют на грядки с начала мая до середины июня.
Для более позднего сбора урожая огурцов выбирайте такие сорта и гибриды, как Ерофей, Кочубей F1, Макар F1, Дальневосточный (среднеспелые), Домовенок F1, Китайский плетистый, Засолочный F1, Победитель, Феникс (поздние).
Если ваш огород не очень велик, подумайте над тем, какие культуры составят удачное соседство с огурцами (капуста, кукуруза, бобовые), а каким не место в их компании (томаты, кабачки, картофель, бахчевые).
Посев семян ранних сортов огурцов в открытый грунт
Теперь нужно дополнить поздний урожай скороспелкой. Например, в средней полосе не поздно это сделать и в третьей декаде июня. Для этого выберите правильное место – то, на котором в этом сезоне вы уже успели вырастить лук на перо или бобовые культуры, посаженные под зиму.
Лучшие скороспелые и ранние сорта и гибриды огурцов для открытого грунта – Апрельский F1, Муравей F1, Конкурент, Родничок F1, Конни, Чемпион.
Если ваш участок совсем мал, есть еще несколько хитростей, которые помогут вам собрать хороший урожай огурцов.
Помните о том, что огурцы предпочитают расти на легких суглинистых и супесчаных почвах с нейтральным уровнем кислотности. Для того чтобы увеличить урожай огурцов, их нужно правильно поливать, подкармливать и проводить обработки против болезней и вредителей.
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