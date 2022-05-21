Хитрости многоэтапной посадки огурцов

Наверное, найдется немного людей, которые не любили бы похрустеть свежими огурчиками, принесенными с собственного огорода. Вдвойне приятно, когда собирать такой урожай удается почти без перерывов вплоть до самой осени.

Как распланировать посадки огурцов таким образом, чтобы воплотить в реальность свое желание долго лакомиться ими? Весь секрет заключается в интенсивной посадке, которой мы уже уделяли внимание. Каковы же главные хитрости такой посадки?



Посадка и посев ранних сортов огурцов в теплицу

Посев семян средних и поздних сортов огурцов в открытый грунт

Посев семян ранних сортов огурцов в открытый грунт

При выращивании огурцов рассадным способом урожай можно получить гораздо раньше, чем при их посеве, особенно если сеянцы принадлежат к ранним сортам. Если вы сеяли семена на рассаду в марте-апреле, то высаживать рассаду в теплицу или под пленочное укрытие, в зависимости от вашего региона и сорта огурцов, можно в апреле-мае. А первые свежие огурчики попадут на ваш стол уже в июне.Вторую партию огурцов можно высеять в теплицу семенами, но позже: в средней полосе – до конца июня, а урожай начать собирать в августе.Самыми популярными скороспелыми и раннеспелыми сортами и гибридами огурцов считаются: Емеля F1, Герман F1, Сибирская гирлянда F1, Мальчик с пальчик, Кураж F1, Мурашка F1, Амур F1, Пасалимо F1, Меренга F1, Атлантис F1, Герда F1 и другие.Пока вы потихоньку хрустите первыми плодами, выращенными в тепличных условиях, пора приступать к посеву семян и в открытый грунт. Вначале посейте поздние и среднеспелые сорта: как раз они будут радовать вас молодыми огурчиками ближе к осени. В средней полосе семена сеют на грядки с начала мая до середины июня.Для более позднего сбора урожая огурцов выбирайте такие сорта и гибриды, как Ерофей, Кочубей F1, Макар F1, Дальневосточный (среднеспелые), Домовенок F1, Китайский плетистый, Засолочный F1, Победитель, Феникс (поздние).Если ваш огород не очень велик, подумайте над тем, какие культуры составят удачное соседство с огурцами (капуста, кукуруза, бобовые), а каким не место в их компании (томаты, кабачки, картофель, бахчевые).Теперь нужно дополнить поздний урожай скороспелкой. Например, в средней полосе не поздно это сделать и в третьей декаде июня. Для этого выберите правильное место – то, на котором в этом сезоне вы уже успели вырастить лук на перо или бобовые культуры, посаженные под зиму.Лучшие скороспелые и ранние сорта и гибриды огурцов для открытого грунта – Апрельский F1, Муравей F1, Конкурент, Родничок F1, Конни, Чемпион.Если ваш участок совсем мал, есть еще несколько хитростей, которые помогут вам собрать хороший урожай огурцов.Помните о том, что огурцы предпочитают расти на легких суглинистых и супесчаных почвах с нейтральным уровнем кислотности. Для того чтобы увеличить урожай огурцов, их нужно правильно поливать, подкармливать и проводить обработки против болезней и вредителей.