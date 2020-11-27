Шикарная фотосессия для Mercedes-Benz с участием диких львов

Всемирно известный бихевиорист животных Кевин Ричардсон (Kevin Richardson) и приручённый им прайд африканских львов стали героями зрелищной рекламной кампании Mercedes-Benz. Снимки, сделанные фотографом Адрианом Штерном (Adrian Steirn), призваны не только качественно представить рекламируемый продукт, но и привлечь внимание общественности к проблеме сохранения львов в Африке.



Бихевиорист животных Кевин Ричардсон и его прайд в заповеднике в Претории, Южная Африка.









Кевин Ричардсон отмёл распространённое заблуждение, что лучший способ усмирить животное – сломать его волю, удерживая на цепи и избивая палкой. Вместо этого он использует силу любви и стремление к пониманию, чтобы установить со львами доверительные отношения.







Кевин Ричардсон снял несколько документальных фильмов о своих отношениях с животными и постарался привлечь внимание общественности к положению львов как в дикой природе, так и в неволе.











Лев возлегает на капоте автомобиля Mercedes во время фотосессии.







Адриан Штерн фотографирует льва из салона автомобиля Mercedes.







Адриан Штерн делает снимок крупным планом.







Львица на капоте Mercedes.











Львица так близко, что можно в мельчайших деталях разглядеть принт на её шкуре.







На реализацию концепции фотосессии Кевину и Адриану было отведено 48 часов.

Кевин Ричардсон лежит в траве.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)