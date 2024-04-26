9 актеров, которые не побоялись экстремальных экспериментов с внешностью для заветной роли

Как думаете, много ли найдется людей, согласных полгода питаться пирогами, чтобы потом за несколько месяцев сбросить лишний вес? А совершенно перестать есть, чтобы только порадовать свое руководство? Или полностью изменить режим дня и по 8 часов не выходить из тренажерного зала? А между тем есть такие индивидуумы, которые ради заветной роли отважились на экстремальные эксперименты над собственным телом. Однако, как показывает практика, не все старания наших героев были вознаграждены по заслугам.
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
Настоящие американские горки со своим весом не раз устраивал британо-американский актер Кристиан Бейл. Для картины «Машинист» он похудел на 30 кг, причем этот показатель приходилось поддерживать довольно долгое время - фильм относился к независимому кино, и из-за финансирования съемок процесс работы затягивался. Как впоследствии поделился актер с российскими журналистами, в то время для него было огромной радостью позволить себе съесть яблоко или выпить вечером немного виски.
Однако уже через два года для новой роли в драме «Спасительный рассвет» Кристиан Бэйл вновь скинул 24 кг. Он был не одинок - все актеры, игравшие заключенных, несколько месяцев находились на жесткой диете. Из-за того, что вес сбрасывался медленнее, чем набирался, сцены снимались в хронологическом порядке. И вновь в 2010 году для участия в фильме «Боец» актер экстренно теряет вес. Но насколько оправданы были эти эксперименты над телом? Эта картина принесла ему премии «Золотой глобус», «Оскар» и премию Американской Гильдии киноактеров.
А следующая его работа, для которой актер уже должен был поправиться – «Афера по-американски», также была отмечена номинациями. Ну и последнее издевательство над телом актер провел в 1917 году - он не стал прибегать к гриму и компьютерным эффектам, а участил приемы пищи, налег на сладости и фаст-фуд. Публика была шокирована - некогда подтянутый и мускулистый «Бэтмен» поправился на более чем 30 кг, побрился на лысо и перенял мимику и умение говорить вице-президента США Дика Чейни - именно его актер сыграл в фильме «Власть».
Когда журналисты спросили актера о том, как же ему так удается добиваться таких результатов, то Кристиан ответил: «Мной одолевает навязчивая идея, и если я начинаю что-то, то заканчиваю, чего бы мне это не стоило». Тут впору подивиться силе воли этого человека.
Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер
Следующим лидером по количеству набора и сброса веса является актриса Рене Зеллвегер. Ее героиня в фильме «Дневник Бриджит Джонс» отличалась весьма аппетитными формами, и актрисе пришлось набрать лишних 15 кг. Однако сразу после окончания этих съемок Рене позвали на другую роль. Экстренно похудев, девушка вскорости уже блистала в музыкальном фильме «Чикаго», поражая всех спортивным подтянутым телом. А затем продюсеры решили снять продолжение полюбившейся мелодрамы о Бриджит Джонс, и вновь Рене Зеллвегер засела за пирожные и фаст-фуд.
Мэттью МакКонахи
Мэттью МакКонахи
Перед этим актером стояла весьма сложная задача. Для роли человека, умирающего от СПИДа, режиссерам нужен был актер соответствующего внешнего вида. Причем спорт как вариант похудения исключался - ведь герой должен выглядеть страдающим, а не спортивным. Поэтому Мэттью МакКонахи не оставалось ничего, кроме просто-напросто сутками голодать. Порой актеру приходилось преодолевать чувство усталости - его вес снизился на 21 кг.
Однако наградой за такой экстрим стала статуэтка «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Даллаский клуб покупателей». Кстати сказать, тот же путь прошел и его коллега по картине Джаред Лето, и тоже заслуженно получил награду за роль второго плана.
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Кто бы сомневался, что жизнь на необитаемом острове легка, а рацион Робинзона Крузо содержит фаст-фуд и сладости! Актеру Тому Хэнксу пришлось на целый год забыть об этих вкусностях, чтоб достичь соответствующих форм. К тому же актер все это время не посещал парикмахерские салоны, отращивая настоящие бороду и шевелюру жителя отдаленного уголка Океании. В результате получилось сбросить 23 кг - ровно столько, чтобы выглядеть худым, голодным и поджарым. Его игра была признана критиками, и в результате в копилке актера появились премия «Золотой глобус» и номинация на «Оскар».
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Эта актриса, хотя и воспитывает двоих детей, тем не менее, никогда не была беременна и не сталкивалась с проблемами лишнего веса. И вот для роли многодетной мамочки для фильма «Талли» (2018 год) ей пришлось поправиться на 23 кг. Как поделилась с журналистами актриса, первое время ей нравилось питаться булочками, гамбургерами и молочными коктейлями.
Однако через время точеная фигурка женщины стала терять прежние изящные формы, а эйфория от праздника живота сменилась депрессией. Приемы пищи теперь стали тягостной обязанностью. А еще печальней стал тот факт, что пышных форм удалось достичь всего за несколько месяцев, а вот на то, чтоб вернуть прежний вес, понадобилось почти год.
Крис Пратт
Крис Пратт
А вот этому актеру нужно было не худеть или толстеть, а наоборот - перетопить весь лишний жир в рельефные мышцы. После того, как Крис Пратт сыграл обаятельного толстячка в сериале «Парки и зоны отдыха», для следующей роли в фантастическом боевике «Стражи Галактики» нужно было соответствовать образу супергероя. Поэтому весельчак Крис полностью пересмотрел свой рацион в пользу белков, перешел на куриное мясо и в итоге избавился от лишних 27 кг. Теперь мускулистый Крис Пет по праву мог претендовать на титул голливудского секс-символа.
Александра Бортич
Александра Бортич
Сняться в российской комедии «Я худею» о вечной женской мечте и силе воли предоставили молодой актрисе Саше Бортич. Ее героиня по профессии кондитер и любит поесть. Поэтому и актрисе перед съемками необходимо было поправиться до 76 кг. А затем режиссер предоставил творческий перерыв на полтора месяца, за которые девушке предстояло скинуть 20 кг. Это поистине олимпийское препятствие было преодолено - сила характера, диета, ежедневные изматывающие тренировки и здоровый метаболизм помогли Саше это сделать.
Джаред Лето
Джаред Лето
До того, как совершить подвиг похудения в уже упоминавшемся «Далласском клубе покупателей», Джаред Лето поднялся на вершину обжорства. Его герой в драме «Глава 27» стал на 30 кг тяжелее обычного веса актера. Однако излишние жировые отложения обернулись болями в суставах, одышкой и плохим самочувствием. Да и сам фильм получил негативные отзывы кинокритиков.
Райан Гослинг
Райан Гослинг
Все помнят, что роль Джека Сэлмона в детективе «Милые кости» сыграл Марк Уолберг. Однако не все знают, что к этой роли готовился Райан Гослинг. Своего героя актер представлял толстым бородатым мужчиной в возрасте, поэтому и решил набрать не много-не мало 30 кг и отрастить бороду. Однако режиссер Питер Джексон не был вдохновлен таким видением образа, и немедленно уволил актера за самоуправство.
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