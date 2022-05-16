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Фигуративная живопись: необычные сюжеты и гротескно-комичные образы


Вверх тормашками. Автор: Jansson Stegner.

Вверх тормашками. Автор: Jansson Stegner.

 

Картины современного американского художника Янссона Стэгнера (Jansson Stegner) настолько незаурядны, что, глядя на них, понимаешь одну простую вещь - комичность – неотъемлемая часть каждого придуманного им образа. Ведь непропорциональные тела, длинные конечности, лица, больше похожие на искажённые эмоциями гримасы – всё это и многое другое является визитной карточкой автора, делая его работы поистине интересными и узнаваемыми во всём мире.

Переломный момент. Автор: Jansson Stegner.

Переломный момент. Автор: Jansson Stegner.

 
Волейболистка. Автор: Jansson Stegner.

Волейболистка. Автор: Jansson Stegner.

 
Кэтрин. Автор: Jansson Stegner.

Кэтрин. Автор: Jansson Stegner.

 
Сарабанда. Автор: Jansson Stegner.

Сарабанда. Автор: Jansson Stegner.

 
В раздевалке. Автор: Jansson Stegner.

В раздевалке. Автор: Jansson Stegner.

 
Долина. Автор: Jansson Stegner.

Долина. Автор: Jansson Stegner.

 

Пожалуй, глядя на работы Янссона, не сложно сделать выводы, что главными героями его картин являются полицейские, спортсмены и обычные люди. Вот только все они далеко не пропорциональны в своей внешности. Их тела напоминают гротескные пластилиновые фигурки, чьи руки и ноги столь громоздкие, что складывается впечатление, будто такими их создали нарочно. Но, именно благодаря столь необычным формам его творчество и пользуется огромной популярностью среди ценителей подобного искусства.
Сам же автор говорит о том, что на его мировоззрение и стиль повлияли шедевры таких великих мастеров, как Эль Греко, Гойя и Зурбарана. Но как бы там ни было, а благодаря безудержной фантазии и воображению, Стэгнер добился не маленького успеха на поприще фигуративной живописи.
Полицейский на мотоцикле. Автор: Jansson Stegner.

Полицейский на мотоцикле. Автор: Jansson Stegner.

 
Охота на лис. Автор: Jansson Stegner.

Охота на лис. Автор: Jansson Stegner.

 
Меры предосторожности. Автор: Jansson Stegner.

Меры предосторожности. Автор: Jansson Stegner.

 
Шивон. Автор: Jansson Stegner.

Шивон. Автор: Jansson Stegner.

 
Шарон. Автор: Jansson Stegner.

Шарон. Автор: Jansson Stegner.

 
Аскет. Автор: Jansson Stegner.

Аскет. Автор: Jansson Stegner.

 
Великие развалины. Автор: Jansson Stegner.

Великие развалины. Автор: Jansson Stegner.

 
Жан Шарль. Автор: Jansson Stegner.

Жан Шарль. Автор: Jansson Stegner.

 

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Фигуративная живопись: необычные сюжеты и гротескно-комичные образы

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Фигуративная живопись: необычные сюжеты и гротескно-комичные образыПодписаться на мой Instagram
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