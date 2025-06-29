Кольца в носу в индийской культуре - не просто аксессуар, а большой символ

Оно называется нат /Фото:tdk-ug.ru

Индия /Фото:life.ru

Кольцо носят постоянно /Фото:flectone.ru

Кольца бывают разные /Фото:ganga.kz

Культурное значение пирсинга носа в Индии

Так уж принято в Индии /Фото:viewsnap.ru

Значение такого украшения в индийской культур

Аюрведа /Фото:bangkokbook.ru

Амулеты и поверья

Нат с драгоценностями /Фото:internetteders.com

Нос украшают не только в Индии /Фото:dzen.ru

Индийская невеста /Фото:iz-proshlogo-indiyskaya-nevesta.linefoods.ru

Виды проколов тоже бывают разными /Фото:jaay.ru

В современной Индии мужчины тоже прокалывают нос /Фото:michgan.ru