12 главных причин падения динамики автомобиля, когда машина теряет лошадиные силы

Одной из многих проблем, с которыми сталкивается владелец автомобиля, является двигатель. Порой он вдруг начинает работать не на всю свою заявленную мощность. Куда делся десяток-другой лошадиных сил, почему увеличивается время разгона, почему жмешь на педаль газа и нет отклика?
Причин можно насчитать не так уж мало. Заявленные в паспорте транспортного средства мощность двигателя и его крутящий момент соответствуют идеальному состоянию технических систем машины и качества топлива. Но в процессе эксплуатации работоспособность понемногу снижается по ряду причин, и это сразу отражается на тяге автомобиля и его динамике.
1. Дождливая погода
На снижение динамики может оказывать влияние окружающая среда. Сильный дождь создает плотную среду, которую приходится преодолевать автомобилю, ведь разность в плотности воздуха и воды огромна – вода плотнее в 800 раз. Вследствие этого аэродинамика автомобиля ухудшается, возрастает сопротивление качению. Машина вынуждена замедлить скорость и двигаться не выше 80 км/час, чтобы не терять управляемость. В дождливую погоду колеса могут потерять сцепление с покрытием, возникает аквапланирование, когда приходится плыть в луже без контакта с дорогой.
2. Сильный встречный ветер
Ухудшение тяги может происходить при сильном ветре – треть всей мощности двигателя тратится на то, чтобы преодолеть сопротивление воздуха при ветре 20 м/сек, если машина идет на скорости 100 км/час. На динамику влияет и боковой ветер большой силы, что ощущают на себе крупные автомобили с большой площадью поперечного сечения – кроссоверы, минивэны.
3. Высокогорный рельеф
Чем выше в горы, тем меньше тяга. Двигатель теряет до 10% своей мощности на каждой тысяче метров над уровнем моря. Мотор в 100 л.с., забравшись на высоту 4 тыс. метров, не сможет выдать больше 70 л.с.
Дело в том, что на высоте плотность воздуха меньше, из-за чего цилиндры хуже наполняются воздухом. Двигатели с турбонаддувом будут вести себя на высокогорье лучше, поскольку турбокомпрессор отличается более широкой полкой крутящего момента. На высоте будут более высокие обороты, мощные режимы обеспечат хорошую тягу.
4. Перегруженность автомобиля
На ухудшение динамических характеристик очень часто влияет банальный перегруз. Если в салоне теснятся несколько массивных пассажиров, багажник забит под самую крышку, то ничего удивительного, что автомобиль сразу же снизит управляемость, будет медленнее разгоняться и тормозить. Если часто допускать перегруз, то узлы и детали начнут быстрее изнашиваться, не исключается даже их поломка.
Чтобы не перегружать свое транспортное средство, нужно знать его грузоподъемность, то есть массу груза, которую допустимо перевозить. Она определяется как разность между полной (вес машины с водителем, пассажирами и грузом) и снаряженной (вес только машины) массы. Предельно допустимую или полную массу можно найти на кузове, а снаряженная отображается в инструкции.
В общей сложности, грузоподъемность составляет не больше 500 кг, азиатские машины могут поднимать еще меньше. Верхний багажник может быть загружен не более чем на 50 кг (входит в общую грузоподъемность), тем более, что эта конструкция очень сильно ухудшает аэродинамику автомобиля.
5. Открытые окна
Открытые окна при движении автомобиля не только загрязняют салон, повышают уровень шума на высокой скорости, но и в значительной мере ухудшают аэродинамику. Сопротивление потока воздуха при открытых окнах может повысить расход топлива до 15%, что означает значительное понижение мощности двигателя.
6. Пробуксовка сцепления
За ухудшение динамических характеристик автомобиля часто отвечает ходовая часть. Если присутствует такая неполадка, как пробуксовка, то колеса недополучают энергию, направленную от двигателя. Пришедшие в негодное состояние диски сцепления буду проскальзывать и поглощать крутящий момент, из-за перегрева узла происходит еще большее разрушение.
Это может проявляться как потеря скорости при разгоне, отказ автомобиля ехать на высокой скорости, замедление при нажатии на педаль газа. О динамике тут говорить не приходится, и самое большее, на что будет способна машина – это скорость 30 км/час на второй и третьей передаче. Пробуксовка сцепления может происходить как на механической КПП, так и на «роботе» и «автомате», где блокируется гидротрансформатор.
7. Спущенные шины
Сниженное давление в шинах заставляет двигатель работать с большой нагрузкой, так как автомобилю приходится тратить больше усилий на перемещение колес. Увеличивается пятно контакта с дорогой и сцепление, динамика разгона ухудшается, топлива уходит больше. Уровень давления нужно довести до величины согласно заданной норме, подкачав шины.
8. Неисправные тормоза
Неправильная работа тормозной системы может быть вызвана неверно отрегулированным стояночным тормозом. При движении автомобиля будет ощущаться притормаживание колес колодками. Также в тормозном цилиндре может заклинить поршень или колодки в скобе. Поправить разгон в этом случае можно чисткой, смазкой или заменой неисправных деталей.
9. Топливная система
Проблема с динамикой может скрываться в двигателе. Может быть засорен какой-то участок топливной магистрали, вследствие чего горючее не поступает нормально из бензобака к двигателю, теряя давление. Это может быть вызвано неисправностью входной сетки топливного модуля и топливного фильтра, или регулятор давления вышел из строя, или где-то пережат топливопровод, засорены форсунки.
Может не справляться с работой бензонасос из-за окисления проводки. Топливный насос может изжить свой ресурс, что понижает динамику автомобиля. Резко понижается давление, и двигатель получает перебои с подачей горючего, при этом мощность его резко падает.
10. Засорение воздушного фильтра
Если воздух поступает к мотору с проблемами, динамика ухудшается. Мотор начинает тянуть хуже, когда воздух подсасывается, минуя датчик ДМРВ и неправильно рассчитывается состав смеси. Двигатель получает загрязненный воздух, а из-за попадания посторонних частиц он быстрее изнашивается. Если воздушный фильтр оказывается засоренным, поток воздуха перекрыт, а мощность мотора падает.
11. Сбои в системе зажигания
Могут стать фактором снижения динамики автомобиля и свечи зажигания. Если на них появился нагар, его нужно снять с помощью жесткой металлической щетки. Если есть подозрение на то, что свечи вышли из строя, их нужно проверить на работоспособность при помощи специального стенда, а если они действительно закончили свою жизнь, то заменить или одну свечу, или весь комплект.
Проблема может скрываться в пробое высоковольтных проводов. Эту неисправность тоже нужно после выявления ликвидировать методом замены на новые детали. Если система зажигания не в порядке, то это может обернуться пробоем катушки зажигания, что будет гораздо затратнее.
12. Некачественное топливо
К понижению мощности может привести и применение горючего ненадлежащего качества. Плохой бензин сослужит плохую службу двигателю, спровоцировав детонацию, когда горючая смесь не в состоянии выдержать давления сжатия и начинает взрываться еще до возникновения искры от свечи. В камере сгорания могут образовываться сразу несколько вспышек, воспламеняя смесь взрывным способом.
Взрыв вызывает энергию, которая блокирует движение поршня, вследствие чего в двигателе возникают внутренние нагрузки, снижая его мощность. Детонация может быть опасна из-за разрушения деталей поршневой группы и повреждений стенок цилиндров. Целесообразно заправляться бензином с высоким октановым числом, не зацикливаясь на экономии.
