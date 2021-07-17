Бег – это просто и очень полезно

Бег – отличный способ держать себя в тонусе, но если вы ставите своей целью участие в серьезных соревнованиях, готовьтесь к тому, что вам придется потратить много времени на подготовку – год-полтора для новичка. Ваш мозг, как и тело, должен приспособиться к тяжелым физическим нагрузкам, и это будет совсем непросто, но с помощью наших советов и хорошей мотивации, вы станете бегать быстрее и на более длинные дистанции, затрачивая гораздо меньше усилий.









Долой часы

Не налегайте на воду

Бегайте без цели

Расслабьтесь

Не бойтесь выкладываться