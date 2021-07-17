Бег – это просто и очень полезно

Бег – отличный способ держать себя в тонусе, но если вы ставите своей целью участие в серьезных соревнованиях, готовьтесь к тому, что вам придется потратить много времени на подготовку – год-полтора для новичка. Ваш мозг, как и тело, должен приспособиться к тяжелым физическим нагрузкам, и это будет совсем непросто, но с помощью наших советов и хорошей мотивации, вы станете бегать быстрее и на более длинные дистанции, затрачивая гораздо меньше усилий.
Долой часы
Многие бегуны не могут представить себе тренировку, не расписанную по минутам, но на самом деле, нет никаких причин использовать часы. Даже если вы каждый раз занимаетесь по одному и тому же маршруту, ваш результат будет меняться в зависимости от количества часов сна или вашего настроения. И часы не дадут ни крупицы информации. В то время как тренировка без них позволит вам сосредоточиться на ощущениях в своем теле, и многое расскажет о вашей форме.
Не налегайте на воду
Нет, пить во время бега можно, но понемногу. Тело на самом деле работает лучше в условиях незначительного обезвоживания – до 2% от массы тела. Мозг отвечает на угрозу обезвоживания тем, что ускоряет циркуляцию крови, тем самым позволяя мышцам работать более эффективно. К тому же, спортсмены гораздо чаще сталкиваются с проблемой избытка питья, вызывающего серьезное нарушение в организме – гипонатриемию.
Бегайте без цели
Наш мозг сильно печется о состоянии физической оболочки, в которую он заключен: если мы, например, собираемся пробежать 10 км, мы начнем уставать еще где-то на восьмом – так мозг сохраняет энергию. Так что иногда бывает полезно не знать заранее, что вы будете делать. Пробегитесь по незнакомому маршруту или срывайтесь с места в спринт, останавливаясь тогда, когда поймете, что устали. Эта небольшая хитрость поможет добиваться куда лучших результатов.
Расслабьтесь
Мы склонны измерять расстояния такими величинами, как метры или километры, но наше тело не мыслит категориями. Собираясь совершить длительный пробег, самое главное расслабиться и не задумываться о расстоянии. Настройтесь на то, что сможете тренироваться в заданном темпе сколько угодно долго. Но не забудьте, что тренировку лучше прекратить, если начнете чувствовать боли в ногах или головную боль.
Не бойтесь выкладываться
Гонка – это часть жизни спортсмена, в которой нужно выдать максимум усилий, но оберегающий наше тело мозг вряд ли позволит сделать это, если до этого мы никогда не увеличивали резко уровень нагрузок. Выкладываясь во время тренировок на 100 процентов, вы показываете мозгу, что физические усилия не убивают вас, так что в следующий раз он даст вам немного больше свободы при беге.
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