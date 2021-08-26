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На вершине мира: замечательные фотографии с высоты моста “Золотые Ворота”

Christopher Michel забрался на самую верхушку моста “Золотые ворота” в Сан-Франциско и сделал несколько удивительных фотографий.

На вершине мира: замечательные фотографии с высоты моста “Золотые Ворота”

На вершине мира: замечательные фотографии с высоты моста “Золотые Ворота”

На вершине мира: замечательные фотографии с высоты моста “Золотые Ворота”

На вершине мира: замечательные фотографии с высоты моста “Золотые Ворота”

На вершине мира: замечательные фотографии с высоты моста “Золотые Ворота”

На вершине мира: замечательные фотографии с высоты моста “Золотые Ворота”

На вершине мира: замечательные фотографии с высоты моста “Золотые Ворота”

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