Что означает блатное слово «фраер», и откуда оно появилось в русском языке

Рассказывать большинству соотечественников о том, что слово «фраер» в русском языке относится к криминальному жаргону, нет никакой нужды. Впрочем, далеко не каждый понимает, что оно означает на самом деле, а также откуда и когда данное слово пришло в русский язык. Дело в том, что за этим незатейливым словечком стоит целая история и миллионы человеческих судеб.
«Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал». Загадочное криминальное слово «фраер» сегодня означает наивного, чрезмерно доверчивого и/или откровенного глупого человека, которого можно без особого труда обмануть, ограбить, обворовать. Также в преступном сленге данное слово может использоваться в значении «дурак». В блатной жаргон слово «фраер» вошло еще в XIX веке. В середине XX века в отечественном криминальном лексиконе его начнет вытеснять слово «лох», которое очень близко к фраеру по смыслу.
На социальном дне существует своя культура и порядки.
Как и многие другие блатные словечки, «фраер» вовсе не было придумано на пустом месте. В действительности оно было просто заимствовано из идиша (языка европейских евреев), откуда в свою очередь могло попасть из немецкого (другие ученые утверждают, что в немецкий оно также попало из еврейского языка). Достаточно упомянуть, что в Германии «der Freier» — это вполне нормальное слово, которое является устаревшим и обозначает молодого человека, жениха.
Слово фраер перекочевало из идиша от евреев.
В идише у слова «фраер» фактически такое же значение, как и в немецком.исключительно уничижительном характере. Первоначально им «обзывали» молодых и неопытных людей, задействованных в криминальных делах. Вертелось слово в портовых городах южной и западной части Российской Империи, где из-за границы еврейской оседлости (рубежа, куда насильственно отселялись евреи) концентрировалась большая часть «наших людей».
Смысл слова постепенно менялся.
Как и у любого другого национального меньшинства, у евреев появлялись свои организованные преступные группы, теневой бизнес которых сводился в первую очередь к воровству, контрабанде, а также крышеванию всяких непотребных дел вроде проституции и попрошайничества. Ярчайшим примером центра отечественной преступности уже тогда была Одесса – южные врата империи. Во все времена закономерным образом портовый город становился очагом криминала.
Национальные банды в России и СССР были не менее лютыми, чем в каком-нибудь Чикаго 1920-х.
Преступники-евреи существовали не в вакууме, а активно взаимодействовали самым разным образом с ворами и бандитами других национальностей. Более того, зачастую сами банды не носили ярко выраженного национального характера. А потому в какой-то момент популярное слово вошло во всеобщий блатной оборот. Постепенно обозначение «фраер» стало приобретать все более уничижительный характер в криминальных кругах, хотя в разговорном и литературном идише первоначальный смысл слова не изменился по сей день.
