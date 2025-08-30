С нами не соску...
Удивительные истории о людях, которые жили среди диких зверей

Животные почти всегда играли одну из ключевых ролей в становлении цивилизаций. Рабочий скот помогал нам выращивать и собирать урожай, кроме того животные позволяли нам выживать посредством охоты, а также служили средством передвижения. С другой стороны, человек с древнейших времен стремился превратить диких животных в компаньонов, начиная с таких привычных нам видов, как кошки и собаки, и заканчивая тиграми, попугаями и даже медведями.

Так или иначе, но вот уже тысячи лет животные существуют бок о бок с людьми, время от времени становясь не только помощниками и друзьями человека, но и принимая его в свою стаю.

Обычно такие ситуации происходят по разным причинам. Иногда ученые и исследователи просто хотят изучить поведение определенного вида животных в естественной среде, и единственный способ осуществить это – провести некоторое время среди них. Кроме того, таким образом некоторые люди стремятся привлечь внимание к серьезным проблемам, нависающим над природой. Также не стоит исключать и ситуации, когда брошенные или потерявшиеся дети просто пытаются выжить в дикой природе (вспоминаем рассказ о Маугли).

Все подобные истории объединяет одна черта – каждая из них по-своему удивительна. Сегодня вы прочтете десять самых интересных и трогательных историй о людях, которые успели прожить среди животных определенное время.

Тимоти Тредуэлл


Удивительные истории о людях, которые жили среди диких зверей

Тимоти Тредуэлл провел всю жизнь, изучая медведей, более того, он прожил целых 13 лет бок о бок с бурыми медведями в национальном парке Катмай. Широкую известность Тимоти обрел после того, как в СМИ начали появляться ролики, в которых он контактирует с медведями гризли. Несмотря на то, что это было рискованное занятие, Тимоти бесстрашно гладил медведей и даже играл с их детенышами.
За время своего пребывания в национальных парках Аляски, Тредуэлл постоянно находился в состоянии конфликта с местными рейнджерами, которые обвиняли его в том, что он тревожил животных и нарушал множество правил заповедника. К сожалению, Тредуэлл погиб от лап медведя вместе со своей подругой Эми. Он задержался на определенной территории куда дольше обычного и случайно наткнулся на более агрессивного зверя.

Типпи Дегре


Удивительные истории о людях, которые жили среди диких зверей

Родившаяся в Намибии, в семье фотографов-французов, Типпи большую часть своего детства провела в путешествиях по странам Африки. За это время она успела сдружиться со многими животными, среди которых были слон и леопард. Более того, девочка даже осмеливалась играть с львятами, жирафами, зебрами и даже змеями. Помимо диких животных, девочка сдружилась с некоторыми представителями местных племен, обучилась их языку и переняла их навыки выживания в дикой природе. Благодаря тому, что Типпи с ранних лет контактировала с дикими животными, ей удается лучше понимать их, поэтому нет ничего удивительного, что теперь она путешествует по разным странам, снимает документальные фильмы и принимает активное участие в акциях по усилению охраны дикой природы.

Шон Эллис


Удивительные истории о людях, которые жили среди диких зверей

Почти всю свою взрослую жизнь Шон Эллис провел бок о бок с волками. Он жил и с волками, попавшими в неволю, и с дикими волками, иногда проводя от 2 до 4 лет со стаей, пытаясь лучше понять и изучить этих животных. Более того, даже в те небольшие промежутки времени, когда Шон возвращается цивилизации, он старается не забывать о своих диких приятелях. Одно время у него даже был дом на окраине заповедника Комб Мартин Парк, который позволял ему проводить столько времени с волками, сколько ему заблагорассудится. При помощи своих навыков общения с волками и понимания их поведения, он пытался оградить их от контактов с людьми, тем самым обезопасив их друг от друга.

Джейн Гудолл


Удивительные истории о людях, которые жили среди диких зверей

Джейн Гудолл, пожалуй, одна из самых известных исследователей планеты, которая, начиная с 1960-х годов, работала в национальном парке Гомбе Стрим в Танзании. За тридцать лет ей удалось установить крепкие дружеские отношения с некоторыми шимпанзе этого региона, и более того, она стала первым и единственным человеком, известным истории, которого шимпанзе официально приняли в свою стаю. Исследовательница долгое время жила в их обществе, работая и изучая поведение обезьян, благодаря чему смогла обнаружить ряд ранее неизвестных фактов об этих приматах. Ей удалось доказать, что шимпанзе обладают куда более развитым интеллектом, чем считалось ранее, к тому же, они с легкостью пользовались подручными средствами в качестве инструментов, и могли модифицировать их для более качественной работы. Кроме того, она также обнаружила, что шимпанзе не были вегетарианцами, каковыми их считали до этого: на самом деле обезьяны предпочитали охотиться на мелких животных.

Джон Ссебуниа


Удивительные истории о людях, которые жили среди диких зверей

Джону Ссебуниа было около трех лет, когда его отец убил его мать и сбежал, бросив маленького ребенка на произвол судьбы. Джону повезло, он попал в стаю обезьян, которые позаботились о мальчике, предоставив ему пищу и заботу. Его обнаружили в джунглях лишь три года спустя. Как рассказывал сам мальчик, сначала к нему подошло несколько небольших обезьян, не побоявшихся его, поскольку мальчик был маленьким и безобидным. За две недели они успели подружиться, и начали приносить мальчику орехи и коренья. Некоторое время спустя он уже смог обучиться искусству лазания по деревьям и мог самостоятельно отыскать пищу. Джона нашла пара крестьян, которые и помогли мальчику вернуться обратно в человеческое общество.

Джеймс Джоблон


Удивительные истории о людях, которые жили среди диких зверей

В 2011 году основатель реабилитационного центра для животных в Эрнандо провел целый месяц среди львов. Таким образом он пытался повысить осведомленность о своем центре и собрать средства на его дальнейшее функционирование. Бывший брокер устроил настоящую онлайн-трансляцию своей жизни среди львов. Он ел, спал и даже боролся с дикими кошками. По некоторым данным, Джоблону удалось собрать около 75 000 долларов за четыре недели. На эту сумму его центр смог функционировать еще полгода.

Дайан Фосси


Удивительные истории о людях, которые жили среди диких зверей

Дайан Фосси была одним из величайших специалистов в области поведения и физиологии горилл, чему способствовали долгие годы жизни среди человекообразных обезьян в Конго и Руанде. Дайан является автором бестселлера, который впоследствии лег в основу сюжета популярного фильма «Гориллы в тумане». Ее труды оказали немалую пользу для сохранения популяции горных горилл. К сожалению, исследовательница и эколог была убита при загадочных обстоятельствах 27 декабря 1985 года в своей собственной спальне.

Траян Калдарар


Удивительные истории о людях, которые жили среди диких зверей

Траян Калдарар – это мальчик из Румынии, который в возрасте трех лет сбежал из дома из-за жестокости своего отца. Его обнаружили в 2002 году, когда мальчику уже было 7 лет. Он оказался крайне истощен и был невероятно маленьким сравнительно с другими детьми его возраста. По заключению врачей, мальчику приходилось не сладко. Он выжил лишь благодаря помощи бродячих собак, которые достаточно часто встречаются в этой местности. После стольких лет, проведенных наедине с дикими животными, мальчик мог лишь рычать и хрюкать.

Маркос Родригес Пантоха


Удивительные истории о людях, которые жили среди диких зверей

В отличие от большинства других людей, Маркос Родригес Пантоха во время своей жизни в горах сумел подружиться не с одним каким-то видом животных, а сразу с несколькими. Все началось тогда, когда фермер, купивший мальчика у его семьи, умер, а Маркос остался один в незнакомой местности. Чтобы выжить, он охотился на кроликов и доил коз, оставшихся на ферме. Он жил в окружении самых разных животных, но особо сильно сдружился со змеей, которую обнаружил в пещере, а также с семейством волков, которые защищали его и помогали справляться с одиночеством. Спустя 12 лет такой жизни, его обнаружили полицейские и вернули в общество людей. Сейчас он живет в небольшой деревушке под названием Ранте.

Марина Чапман


Удивительные истории о людях, которые жили среди диких зверей

В возрасте пяти лет, Марину Чапман похитили из дома и унесли вглубь колумбийских джунглей, где позднее ее и оставили. Девочка не смогла выбраться к людям, и была вынуждена примкнуть к стае обезьян-капуцинов, которые приняли ее в свой круг. Благодаря ним, Марина смогла выжить в суровых условиях, но проведя пять лет с ними, она напрочь забыла большую часть родного языка и стала передвигаться на четвереньках. Позднее она была обнаружена местным охотником, который продал ее в публичный дом. Некоторое время спустя, девочке удалось сбежать оттуда и перебраться в Брэдфорд, Великобритания, где она на данный момент и пытается вернуться к нормальной человеческой жизни.

©


