Удивительные истории о людях, которые жили среди диких зверей

Животные почти всегда играли одну из ключевых ролей в становлении цивилизаций. Рабочий скот помогал нам выращивать и собирать урожай, кроме того животные позволяли нам выживать посредством охоты, а также служили средством передвижения. С другой стороны, человек с древнейших времен стремился превратить диких животных в компаньонов, начиная с таких привычных нам видов, как кошки и собаки, и заканчивая тиграми, попугаями и даже медведями.
Обычно такие ситуации происходят по разным причинам. Иногда ученые и исследователи просто хотят изучить поведение определенного вида животных в естественной среде, и единственный способ осуществить это – провести некоторое время среди них. Кроме того, таким образом некоторые люди стремятся привлечь внимание к серьезным проблемам, нависающим над природой. Также не стоит исключать и ситуации, когда брошенные или потерявшиеся дети просто пытаются выжить в дикой природе (вспоминаем рассказ о Маугли).
Все подобные истории объединяет одна черта – каждая из них по-своему удивительна. Сегодня вы прочтете десять самых интересных и трогательных историй о людях, которые успели прожить среди животных определенное время.
Тимоти Тредуэлл
Тимоти Тредуэлл провел всю жизнь, изучая медведей, более того, он прожил целых 13 лет бок о бок с бурыми медведями в национальном парке Катмай. Широкую известность Тимоти обрел после того, как в СМИ начали появляться ролики, в которых он контактирует с медведями гризли. Несмотря на то, что это было рискованное занятие, Тимоти бесстрашно гладил медведей и даже играл с их детенышами.
Типпи Дегре
Родившаяся в Намибии, в семье фотографов-французов, Типпи большую часть своего детства провела в путешествиях по странам Африки. За это время она успела сдружиться со многими животными, среди которых были слон и леопард. Более того, девочка даже осмеливалась играть с львятами, жирафами, зебрами и даже змеями. Помимо диких животных, девочка сдружилась с некоторыми представителями местных племен, обучилась их языку и переняла их навыки выживания в дикой природе. Благодаря тому, что Типпи с ранних лет контактировала с дикими животными, ей удается лучше понимать их, поэтому нет ничего удивительного, что теперь она путешествует по разным странам, снимает документальные фильмы и принимает активное участие в акциях по усилению охраны дикой природы.
Шон Эллис
Почти всю свою взрослую жизнь Шон Эллис провел бок о бок с волками. Он жил и с волками, попавшими в неволю, и с дикими волками, иногда проводя от 2 до 4 лет со стаей, пытаясь лучше понять и изучить этих животных. Более того, даже в те небольшие промежутки времени, когда Шон возвращается цивилизации, он старается не забывать о своих диких приятелях. Одно время у него даже был дом на окраине заповедника Комб Мартин Парк, который позволял ему проводить столько времени с волками, сколько ему заблагорассудится. При помощи своих навыков общения с волками и понимания их поведения, он пытался оградить их от контактов с людьми, тем самым обезопасив их друг от друга.
Джейн Гудолл
Джейн Гудолл, пожалуй, одна из самых известных исследователей планеты, которая, начиная с 1960-х годов, работала в национальном парке Гомбе Стрим в Танзании. За тридцать лет ей удалось установить крепкие дружеские отношения с некоторыми шимпанзе этого региона, и более того, она стала первым и единственным человеком, известным истории, которого шимпанзе официально приняли в свою стаю. Исследовательница долгое время жила в их обществе, работая и изучая поведение обезьян, благодаря чему смогла обнаружить ряд ранее неизвестных фактов об этих приматах. Ей удалось доказать, что шимпанзе обладают куда более развитым интеллектом, чем считалось ранее, к тому же, они с легкостью пользовались подручными средствами в качестве инструментов, и могли модифицировать их для более качественной работы. Кроме того, она также обнаружила, что шимпанзе не были вегетарианцами, каковыми их считали до этого: на самом деле обезьяны предпочитали охотиться на мелких животных.
Джон Ссебуниа
Джону Ссебуниа было около трех лет, когда его отец убил его мать и сбежал, бросив маленького ребенка на произвол судьбы. Джону повезло, он попал в стаю обезьян, которые позаботились о мальчике, предоставив ему пищу и заботу. Его обнаружили в джунглях лишь три года спустя. Как рассказывал сам мальчик, сначала к нему подошло несколько небольших обезьян, не побоявшихся его, поскольку мальчик был маленьким и безобидным. За две недели они успели подружиться, и начали приносить мальчику орехи и коренья. Некоторое время спустя он уже смог обучиться искусству лазания по деревьям и мог самостоятельно отыскать пищу. Джона нашла пара крестьян, которые и помогли мальчику вернуться обратно в человеческое общество.
Джеймс Джоблон
В 2011 году основатель реабилитационного центра для животных в Эрнандо провел целый месяц среди львов. Таким образом он пытался повысить осведомленность о своем центре и собрать средства на его дальнейшее функционирование. Бывший брокер устроил настоящую онлайн-трансляцию своей жизни среди львов. Он ел, спал и даже боролся с дикими кошками. По некоторым данным, Джоблону удалось собрать около 75 000 долларов за четыре недели. На эту сумму его центр смог функционировать еще полгода.
Дайан Фосси
Дайан Фосси была одним из величайших специалистов в области поведения и физиологии горилл, чему способствовали долгие годы жизни среди человекообразных обезьян в Конго и Руанде. Дайан является автором бестселлера, который впоследствии лег в основу сюжета популярного фильма «Гориллы в тумане». Ее труды оказали немалую пользу для сохранения популяции горных горилл. К сожалению, исследовательница и эколог была убита при загадочных обстоятельствах 27 декабря 1985 года в своей собственной спальне.
Траян Калдарар
Траян Калдарар – это мальчик из Румынии, который в возрасте трех лет сбежал из дома из-за жестокости своего отца. Его обнаружили в 2002 году, когда мальчику уже было 7 лет. Он оказался крайне истощен и был невероятно маленьким сравнительно с другими детьми его возраста. По заключению врачей, мальчику приходилось не сладко. Он выжил лишь благодаря помощи бродячих собак, которые достаточно часто встречаются в этой местности. После стольких лет, проведенных наедине с дикими животными, мальчик мог лишь рычать и хрюкать.
Маркос Родригес Пантоха
В отличие от большинства других людей, Маркос Родригес Пантоха во время своей жизни в горах сумел подружиться не с одним каким-то видом животных, а сразу с несколькими. Все началось тогда, когда фермер, купивший мальчика у его семьи, умер, а Маркос остался один в незнакомой местности. Чтобы выжить, он охотился на кроликов и доил коз, оставшихся на ферме. Он жил в окружении самых разных животных, но особо сильно сдружился со змеей, которую обнаружил в пещере, а также с семейством волков, которые защищали его и помогали справляться с одиночеством. Спустя 12 лет такой жизни, его обнаружили полицейские и вернули в общество людей. Сейчас он живет в небольшой деревушке под названием Ранте.
Марина Чапман
В возрасте пяти лет, Марину Чапман похитили из дома и унесли вглубь колумбийских джунглей, где позднее ее и оставили. Девочка не смогла выбраться к людям, и была вынуждена примкнуть к стае обезьян-капуцинов, которые приняли ее в свой круг. Благодаря ним, Марина смогла выжить в суровых условиях, но проведя пять лет с ними, она напрочь забыла большую часть родного языка и стала передвигаться на четвереньках. Позднее она была обнаружена местным охотником, который продал ее в публичный дом. Некоторое время спустя, девочке удалось сбежать оттуда и перебраться в Брэдфорд, Великобритания, где она на данный момент и пытается вернуться к нормальной человеческой жизни.
©
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии