Советские коммуналки на современный лад

Со слов автора:
Я бы даже назвал это современным общежитием. В условиях жесточайшего кризиса, отдельно взятая российская семья уже не может себе позволить отдельную жилую площадь и люди сбиваются в группы.
Буквально вчера мне удалось побывать в таком доме и убедиться, что система работает и вполне успешно.
При этом это совсем не крохотная коммуналка и сейчас я вам это докажу.
Каждая семья имеет по выделенной спальне, площадь которой больше 20 кв.м.
Мебель и всю технику покупали тоже вместе, комнаты комплектовались постепенно.
Каждая такая спальная комната имеет собственный балкон, огромный гардероб и санузел. Но это не все в доме имеется еще общий санузел и постирочная комната.
Согласитесь, что приятно вот так взять, собраться всей компанией, да и поиграть в мафию.
И плюсы на этом не заканчиваются, все расходы по дому тоже делятся равномерно, включая даже содержимое холодильника.
Да, забыл добавить, все это в Новой Москве и у каждого тут есть своё парковочное место на общей площадке.
Вот такой вот современный коммунизм, построенный в отдельно взятом доме, без кровавых диктаторов, очередей и талонов на еду.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии