С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 559 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Уменьшали вес кирпичиков, сохраняя тот же объем. Продавали воздух.Осталась только п...
  • Элла
    Чудесная картина! Глаз не оторвать! Вот бы такие, как Дмитрий Дибров, почаще смотрели бы на эту картину и не предлага...Загадки картины «...
  • Галина Попандопуло
    А если надо сварить 30-100 яиц? Когда их протыкать?Хитрости от продв...

Советские коммуналки на современный лад

Со слов автора:

Я бы даже назвал это современным общежитием. В условиях жесточайшего кризиса, отдельно взятая российская семья уже не может себе позволить отдельную жилую площадь и люди сбиваются в группы.

Советские коммуналки на современный лад


Буквально вчера мне удалось побывать в таком доме и убедиться, что система работает и вполне успешно.

Первое и самое главное, что никто из присутствующих самостоятельно не смог бы позволить себе такой дом, а при помощи коллектива это сделать проще простого.

При этом это совсем не крохотная коммуналка и сейчас я вам это докажу.

Советские коммуналки на современный лад

Каждая семья имеет по выделенной спальне, площадь которой больше 20 кв.м.

Советские коммуналки на современный лад

Мебель и всю технику покупали тоже вместе, комнаты комплектовались постепенно.

Советские коммуналки на современный лад

Каждая такая спальная комната имеет собственный балкон, огромный гардероб и санузел. Но это не все в доме имеется еще общий санузел и постирочная комната.

Советские коммуналки на современный лад

Согласитесь, что приятно вот так взять, собраться всей компанией, да и поиграть в мафию.

Советские коммуналки на современный лад

И плюсы на этом не заканчиваются, все расходы по дому тоже делятся равномерно, включая даже содержимое холодильника.

Да, забыл добавить, все это в Новой Москве и у каждого тут есть своё парковочное место на общей площадке.

Советские коммуналки на современный лад

Вот такой вот современный коммунизм, построенный в отдельно взятом доме, без кровавых диктаторов, очередей и талонов на еду.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник
г. Москва
наверх