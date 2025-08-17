Советские коммуналки на современный лад

Со слов автора:



Я бы даже назвал это современным общежитием. В условиях жесточайшего кризиса, отдельно взятая российская семья уже не может себе позволить отдельную жилую площадь и люди сбиваются в группы.









Буквально вчера мне удалось побывать в таком доме и убедиться, что система работает и вполне успешно.

Первое и самое главное, что никто из присутствующих самостоятельно не смог бы позволить себе такой дом, а при помощи коллектива это сделать проще простого.При этом это совсем не крохотная коммуналка и сейчас я вам это докажу.Каждая семья имеет по выделенной спальне , площадь которой больше 20 кв.м.Мебель и всю технику покупали тоже вместе, комнаты комплектовались постепенно.Каждая такая спальная комната имеет собственный балкон, огромный гардероб и санузел . Но это не все в доме имеется еще общий санузел и постирочная комната.Согласитесь, что приятно вот так взять, собраться всей компанией, да и поиграть в мафию.И плюсы на этом не заканчиваются, все расходы по дому тоже делятся равномерно, включая даже содержимое холодильника.Да, забыл добавить, все это в Новой Москве и у каждого тут есть своё парковочное место на общей площадке . Вот такой вот современный коммунизм, построенный в отдельно взятом доме, без кровавых диктаторов , очередей и талонов на еду.