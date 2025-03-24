Почему щиты викингов в действительности были непрочными и легко ломались

Наверняка многие помнят такой фильма как «13 воин». В нем был эпизод с поединком двух викингов. На ритуальный бой каждому из бойцов выдали по три щита якобы по причине того, что они легко ломаются. Несмотря на то, что в экранизации путевых заметок арабского путешественника Ибн-Фадлана переврали почти все, что только можно было, со щитами авторы попали буквально в яблочко. Щиты викингов действительно были весьма непрочными, что многим покажется не слишком-то логичным применительно к вещи, от которой напрямую зависит жизнь человека.
1. Что представляет собой щит викингов?
Выглядит мило. |Фото: goodfon.ru.
К счастью, археологи нашли огромное количество норманнских щитов VIII-X веков для того, чтобы мы могли с большой степенью точности судить о том, что конкретно из себя представлял данный элемент снаряжения. Находят их от Скандинавского полуострова до севера Африки и от Руси до Геркулесовых столбов. Щит викинга в неплохом состоянии был не так давно обнаружен в российском Гнездово.
Устройство не сложное. |Фото: livemaster.ru.
В подавляющем большинстве случаев щит викинга делался из тонких дощечек толщиной от 6 мм до 1.5 см. Вырезали доски из хвойных пород дерева: ели, сосны, пихты. В письменных источниках есть упоминания о том, что щиты также делали из липы. Собранные дощечки нередко обтягивались кожей, что придавала щиту большей прочности. По периметру предмета защитного снаряжения также натягивалась кожа. В центре щита делался круглый вырез под металлический умбон, в котором находилась кулачная рукоятка.
Такие щиты достаточно хрупкие. |Фото: Pinterest.
Также умбон выступал в качестве элемента, повышающего прочность конструкции. Через него шли заклепки или гвозди. На тыльной стороне щита имелась рейка, которая выступала ребром жесткости. Нередко приделывались кожаные ремни, для переноски щита за спиной или на плече. Даже по этому описанию должно быть понятно: данный элемент снаряжения в викинга исполнении был вещью исключительно незамысловатой.
2. Почему щит викингов такой «плохенький»?
Такой щит мог сделать и сам викинг. |Фото: urlaubsguru.de.
На самом деле ответ пугающе просто: у викингов не было необходимости в других. Германцы (к коим относятся и жители Северной Европы) имели развитию воинскую традицию. Они прекрасно знали о существовании куда более сложных и тяжелых щитов. Однако делать другие, например на манер куда более цивилизованных франков или арамеев не было никакой нужды. Щит викинга является кулачным средством защиты и предназначен для активной стиля боя, когда он используется не только для парирования атак, но и для нанесения ударов.
Кулачный щит должен быть легким. |Фото: fiord.org.
Щиты с кулачным хватом очень удобны и эффективны в бою, однако у них есть страшный недостаток – их крайне сложно удерживать длительное время. Викинги, которые практиковали в первую очередь рейдовую войну небольшими бандами куда больше полагались именно на личное мастерство, нежели на слаженность строя. Отсюда и происходила специфика применяемого снаряжения.
А еще такой щит занимает мало места. ¦Фото: Pinterest.
Не последнее слово во всем этом играло отсутствие централизованного снабжения. Викинги нуждались в максимально простом снаряжении, которые мог бы при необходимости сделать даже сам воин. В качестве полной противоположности можно привести античную римскую военную машину. Римляне также использовали кулачные щиты. Однако они были куда тяжелее, сложнее в производстве и прочнее. При этом римский щит был настоящим произведением искусства: набором многослойной фанеры. Производили такие в специальных мастерских, после чего отправляли в легионы вместе с обозами.
Наконец, викинги совершенно явно отдавали предпочтение легким щитам еще и потому, что они занимали совсем немного места. Что также крайне важно, когда речь заходит о путешествии на корабле.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии