Любимцы детства: животные, которые вызывали умиление всего Советского Союза

Ежедневно интернет-пользователи выкладывают в социальные сети несметное количество снимков своих кошечек, собачек и прочих любимцев, собирая тысячи лайков. В Советском Союзе понятия глобальной сети не существовало, но это не значит, что не было и любимых зверюшек. В этом обзоре собраны фотографии животных, которые вызывали умиление всей страны.









Белка и Стрелка

Рысенок Кунак

Кошки Куклачева

Белый Бим Черное ухо

Мухтар

Олимпийский талисман