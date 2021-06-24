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Любимцы детства: животные, которые вызывали умиление всего Советского Союза

Ежедневно интернет-пользователи выкладывают в социальные сети несметное количество снимков своих кошечек, собачек и прочих любимцев, собирая тысячи лайков. В Советском Союзе понятия глобальной сети не существовало, но это не значит, что не было и любимых зверюшек. В этом обзоре собраны фотографии животных, которые вызывали умиление всей страны.

Любимцы детства: животные, которые вызывали умиление всего Советского Союза

Белка и Стрелка


Любимцы детства: животные, которые вызывали умиление всего Советского Союза

Пожалуй, первыми любимицами союзного масштаба стали две собаки – Белка и Стрелка. Животных, вернувшихся из космоса живыми, активно показывали по телевидению, печатали на открытках, возили по всевозможным научным выставкам.

Любимцы детства: животные, которые вызывали умиление всего Советского Союза

Стрелка затем дала потомство и родила четырех щенят, один из которых по кличке Пушинка обосновался в Белом доме. Семье Кеннеди ее подарил Никита Хрущев.

Рысенок Кунак


Любимцы детства: животные, которые вызывали умиление всего Советского Союза

Кадр из к/ф «Тропой бескорыстной любви» (1972).

Любимцы детства: животные, которые вызывали умиление всего Советского Союза

В начале 1970-х годов на экраны вышел фильм «Тропой бескорыстной любви». По сюжету, лесник подбирает в лесу оставшегося одного детеныша рыси и растит у себя в доме. Животное взрослеет, и между ними завязывается дружба. Забавный и игривый рысенок не мог не вызывать всеобщего умиления. Фильм даже получил три продолжения.

Кошки Куклачева


Любимцы детства: животные, которые вызывали умиление всего Советского Союза

Сегодня пользователи социальных сетей при каждом удобном случае выкладывают фото своих кошек.
А если пушистая любимица еще и лапу по команде подает, то цены ей нет. Кошки Юрия Куклачева покоряли весь Советский Союз. Он стал первым, кто задействовал этих своенравных животных на арене цирка. Ну как тут можно не умиляться, когда, по команде, кошка встает на передние лапы или танцует в костюме под дудочку дрессировщика.

Любимцы детства: животные, которые вызывали умиление всего Советского Союза

Белый Бим Черное ухо


Любимцы детства: животные, которые вызывали умиление всего Советского Союза

Фильм «Белый Бим Черное ухо» в 1977 году посмотрело 20 миллионов зрителей. Люди обливались слезами, сочувствуя герою на экране. Пес тут же стал народным любимцем, и в каждом втором дворе можно было отыскать собаку по кличке Бим.

Любимцы детства: животные, которые вызывали умиление всего Советского Союза

Мухтар


Любимцы детства: животные, которые вызывали умиление всего Советского Союза

Сегодня полицейскую собаку вряд ли назовут милой, но в Советском Союзе киношного пса Мухтара обожали все. Он бесстрашно схватывался с преступниками и искал спрятанные вещи. На долгое время, после выхода этого фильма, люди охотно брали себе щенков немецкой овчарки.

Любимцы детства: животные, которые вызывали умиление всего Советского Союза

Олимпийский талисман


Любимцы детства: животные, которые вызывали умиление всего Советского Союза

Не только живые звери были предметами обожания советских граждан. Поистине всенародную любовь получил талисман Летних Олимпийских игр 1980 года – медведь Михаил Потапович Топтыгин. Образ был невероятно популярным на протяжении многих лет, и называли его не иначе, как «Ласковый Миша».

Любимцы детства: животные, которые вызывали умиление всего Советского Союза

Церемония закрытия XXII Олимпийских игр.

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