Отличные лайфхаки для маленьких кухонь

Я верю, что пространство маленькой кухни способно работать эффективнее. Готова подсказать идеи и посоветовать, как именно их реализовать.







1. Если один из шкафов в нижней линии кухни сделать выкатным, вы получите дополнительную столешницу тогда, когда она нужна.







2. Как вариант: дополнительную столешницу можно встроить под (или даже в) основную.

Ну или просто заменить днище у стандартного ящика на разделочную доску подходящего размера или фанеру. Дальше просто вставьте ящик в пазы «вверх ногами».3. Обычно мы держим мусорное ведро под мойкой. Но некоторые хитрецы делают мусоропровод прямо в столешнице. Открыл крышку, смахнул крошки тряпкой и закрыл.4. Про преимущества специальных угловых шкафов на кухне уже даже неловко и писать. Просто знайте, что они существуют, если собрались заказывать новый гарнитур.5. В 99% случаев именно это место на кухне пропадает зря. А можно было бы сделать выкатную винотеку в цокольном ящике. Не нужно столько вина? Тогда можете хранить тут противни, фольгу и пленку в рулонах. И складную стремянку, как показано на фотографии выше.6. Место под кромкой мойки тоже, как правило, не используется. А ведь сколько нервов сгубили перфекционистам кухонные губки и тряпочки на виду. Спрячьте их!7. Простой способ хранить средства в бутылках с пульверизатором, когда места для них нет: повесьте рейлинг под раковину и цепляйте бутылки за курок.8. Альтернативный вариант: отправить бытовую химию в узкие выдвижные секции-бутылочницы. Присмотритесь к фотографии внимательнее: идея с рейлом тоже достойная — правый держит бумажное кухонное полотенце, левый — текстильное.9. Быстрый способ обновить кухонный фартук — использовать скинали (панель из закаленного стекла с рисунком). Не придется сбивать старую плитку — можно смонтировать поверх какой угодно поверхности. Причем, гладкую стеклянную поверхность мыть проще, чем привычную плитку.Факт: Это ваш шанс заодно вывести в нужных местах розетки для подключения бытовой техники.10. Держите тостер, комбайн и чайник на манер крупной бытовой техники: подключенными и полностью готовыми к работе. Выдвижные платформы помогут легко добраться до спрятанной бытовой техники на кухне.11. Не отказывайтесь от возможности сделать мойку с видом на улицу только из-за того, что смеситель не дает открыть окно. В продаже есть и складные модели смесителей (Jacob Delafon, Webert, Elleci) и краны с байонетным, стыковым креплением (Villeroy&Boch, Kludi, Hansgrohe, Oras) — они как раз и предназначены для мойки у окна.12. Откидная столешница — гениальное изобретение для лентяев: закрыл крышку — и нет ни грязной плиты, ни посуды в мойке. Можно принимать гостей. Шутка.На самом деле это простой способ удлинить столешницу для разных домашних дел. Например, если вы швея, то найти подходящей длины стол для раскроя ткани не так-то и просто.Факт: В таких конструкциях также используется складной смеситель.13. В бессмысленном пространстве между стеной и холодильником можно встроить выкатной вертикальный шкаф для всякой мелкой утвари. Не помещается выдвижной во всю высоту?Совет: Мешает радиатор или подоконник — просто повесьте узкие полки во всю глубину холодильника по параллельной стене. В роли организующих контейнеров могут выступить цветочницы для растений на балконе — складывайте все в них и вынимайте на манер ящика.14. То же касается избыточно широкого прохода, который остается в узкой кухне после установки гарнитура. Добавьте параллельную линию по соседней стене, но сделайте шкаф на глубину кружки, стакана или донышка вазы.Совет: Не обязательно заказывать их в секции кухонных гарнитуров: подойдут шкафчики из прихожей (обувницы) с наклонными полками. А теперь пересыпаем все запасы бакалеи в контейнеры с плотно закрывающимися крышками и получаем вместительную кладовку на ровном месте.15. Если вас не устраивают кухонные уголки фабричного производства, обратите внимание на детскую икеевскую систему хранения СТУВА. Все, что вам требуется — изготовить мягкое сиденье и спинку для импровизированной лавки: по вместительности контейнеры поспорят с двумя ящиками кухонного шкафа.16. Простой, но эффектный вариант для маленькой кухни — складной стол, убирающийся в неглубокую нишу на стене.17. Нужен и стол, и рабочая столешница, а места катастрофически не хватает? Сделайте рабочую поверхность на рельсах! Скорее всего, в этом случае вам придется делать сиденья на заказ, ведь высота столешницы кухни: 86-90 см, а традиционного стола, которому соразмерен стул: 75 см. Выходом станут барные стулья с плавной регулировкой высоты или лавка, подвешенная на нужном уровне.18. Предположим, стол вам нужен не только в кухне, но и в примыкающей гостиной. Альтернатива трансформеру с предыдущей фотографии — несколько маленьких составных столиков на колесиках. Одной стороной система опирается на рельс в стене, по нему же и движется (как на фото).19. Здесь мы вам даже не решение со столом на цепи хотим посоветовать (хотя и оно отличное). Обратите внимание на продолженный подоконник с секцией полок: это же готовая зона для завтраков на крошечной кухне!20. Если места для стола на маленькой кухне ну совершенно нет (и в других комнатах тоже нехватка площади), предлагаем думать про складные решения. Вариант на фотографии: столешница выдвигается из ящика, а стулья складываются и подвешиваются на стену. Поели, убрали, и по кухне снова можно перемещаться.21. Нет, этот совет не про магнитные держатели для ножей. Внимание на банки. Если места под специи, сухофрукты и прочие не слишком тяжелые припасы в обрез, используйте нижнюю крышку верхней линии кухонных шкафов или потолочную балку (как на фото). Крышки от банок можно закрепить на болтах, саморезах или при помощи клея. Банки навинчиваются на крышки — и так висят.Совет: Потренируйтесь в завинчивании, а также всегда обращайте внимание на то, что резьба завернута полностью, иначе банка может упасть.22. Банки со специями удобно хранить в проволочной корзине (ищите в отделе для гардеробов). И места занимает немного, и все на виду.23. Да, все так: мы не первый раз призываем вас активнее использовать детали конструктора «Лего», которые больше не нужны вашим детям: посмотрите, какие получаются замечательные контейнеры для кухонной утвари.24. Перфорированная металлическая панель — штука спорной красоты, но бесспорной полезности. Заменяет сразу три рейла и пару ящиков.25. Такая подставка для смартфона или планшета позволит читать рецепты и смотреть на них видеокурсы по приготовлению плова (ну, ладно, сериалы тоже).26. Штатив для фотоаппарата можно использовать как мобильный держатель для планшета. Полезное приспособление для молодых родителей и начинающих кулинаров.27. Слышали про грифельную (графитовую) краску для мебели, на которой можно рисовать мелом? Она творит волшебство: делает из холодильника (шкафа, стены) арт-объект. Выпускается разных цветов: черная, серая, зеленая, синяя. Можно покрасить холодильник, можно купить большой магнитный коврик с маркерным покрытием, и пусть ребенок занимается делом, пока вы варите суп.Кстати, есть еще и специальная маркерная краска. Она, соответственно, дает возможность рисовать на холодильнике (или стене) маркерами. В смысле, многократно, а не так, как в прошлый раз с обоями получилось.28. Надоели старые магниты на холодильнике? Тогда вот вам с детьми задание на вечер. Распилите ветку диаметром 4-5 см на кружки в сантиметр шириной, наклейте на них с одной стороны магнитную ленту, а на второй нарисуйте буквы. Будет у вас авторский магнитный алфавит.29. Даже небольшая доска для записей упорядочивает кухонный товарооборот. Закончился продукт — пишите его сразу на доску.30. Если кухня узкая, можно немного пожертвовать глубиной верхних шкафчиков ради того, чтобы не биться о них головой. В этом случае разумно встроить вытяжку в столешницу.