Отличные лайфхаки для маленьких кухонь

Я верю, что пространство маленькой кухни способно работать эффективнее. Готова подсказать идеи и посоветовать, как именно их реализовать.

Отличные лайфхаки для маленьких кухонь

1. Если один из шкафов в нижней линии кухни сделать выкатным, вы получите дополнительную столешницу тогда, когда она нужна.

Отличные лайфхаки для маленьких кухонь

2. Как вариант: дополнительную столешницу можно встроить под (или даже в) основную.

Ну или просто заменить днище у стандартного ящика на разделочную доску подходящего размера или фанеру. Дальше просто вставьте ящик в пазы «вверх ногами».

Отличные лайфхаки для маленьких кухонь

3. Обычно мы держим мусорное ведро под мойкой. Но некоторые хитрецы делают мусоропровод прямо в столешнице. Открыл крышку, смахнул крошки тряпкой и закрыл.

Отличные лайфхаки для маленьких кухонь

4. Про преимущества специальных угловых шкафов на кухне уже даже неловко и писать. Просто знайте, что они существуют, если собрались заказывать новый гарнитур.

Отличные лайфхаки для маленьких кухонь
Отличные лайфхаки для маленьких кухонь

5. В 99% случаев именно это место на кухне пропадает зря. А можно было бы сделать выкатную винотеку в цокольном ящике. Не нужно столько вина? Тогда можете хранить тут противни, фольгу и пленку в рулонах. И складную стремянку, как показано на фотографии выше.

Отличные лайфхаки для маленьких кухонь

6. Место под кромкой мойки тоже, как правило, не используется. А ведь сколько нервов сгубили перфекционистам кухонные губки и тряпочки на виду. Спрячьте их!

Отличные лайфхаки для маленьких кухонь

7. Простой способ хранить средства в бутылках с пульверизатором, когда места для них нет: повесьте рейлинг под раковину и цепляйте бутылки за курок.

Отличные лайфхаки для маленьких кухонь

8. Альтернативный вариант: отправить бытовую химию в узкие выдвижные секции-бутылочницы. Присмотритесь к фотографии внимательнее: идея с рейлом тоже достойная — правый держит бумажное кухонное полотенце, левый — текстильное.


Отличные лайфхаки для маленьких кухонь

9. Быстрый способ обновить кухонный фартук — использовать скинали (панель из закаленного стекла с рисунком). Не придется сбивать старую плитку — можно смонтировать поверх какой угодно поверхности. Причем, гладкую стеклянную поверхность мыть проще, чем привычную плитку.
Факт: Это ваш шанс заодно вывести в нужных местах розетки для подключения бытовой техники.

Отличные лайфхаки для маленьких кухонь

10. Держите тостер, комбайн и чайник на манер крупной бытовой техники: подключенными и полностью готовыми к работе. Выдвижные платформы помогут легко добраться до спрятанной бытовой техники на кухне.

Отличные лайфхаки для маленьких кухонь
Отличные лайфхаки для маленьких кухонь

11. Не отказывайтесь от возможности сделать мойку с видом на улицу только из-за того, что смеситель не дает открыть окно. В продаже есть и складные модели смесителей (Jacob Delafon, Webert, Elleci) и краны с байонетным, стыковым креплением (Villeroy&Boch, Kludi, Hansgrohe, Oras) — они как раз и предназначены для мойки у окна.

Отличные лайфхаки для маленьких кухонь

12. Откидная столешница — гениальное изобретение для лентяев: закрыл крышку — и нет ни грязной плиты, ни посуды в мойке. Можно принимать гостей. Шутка.
На самом деле это простой способ удлинить столешницу для разных домашних дел. Например, если вы швея, то найти подходящей длины стол для раскроя ткани не так-то и просто.
Факт: В таких конструкциях также используется складной смеситель.

Отличные лайфхаки для маленьких кухонь

13. В бессмысленном пространстве между стеной и холодильником можно встроить выкатной вертикальный шкаф для всякой мелкой утвари. Не помещается выдвижной во всю высоту?
Совет: Мешает радиатор или подоконник — просто повесьте узкие полки во всю глубину холодильника по параллельной стене. В роли организующих контейнеров могут выступить цветочницы для растений на балконе — складывайте все в них и вынимайте на манер ящика.

Отличные лайфхаки для маленьких кухонь

14. То же касается избыточно широкого прохода, который остается в узкой кухне после установки гарнитура. Добавьте параллельную линию по соседней стене, но сделайте шкаф на глубину кружки, стакана или донышка вазы.
Совет: Не обязательно заказывать их в секции кухонных гарнитуров: подойдут шкафчики из прихожей (обувницы) с наклонными полками. А теперь пересыпаем все запасы бакалеи в контейнеры с плотно закрывающимися крышками и получаем вместительную кладовку на ровном месте.

Отличные лайфхаки для маленьких кухонь

15. Если вас не устраивают кухонные уголки фабричного производства, обратите внимание на детскую икеевскую систему хранения СТУВА. Все, что вам требуется — изготовить мягкое сиденье и спинку для импровизированной лавки: по вместительности контейнеры поспорят с двумя ящиками кухонного шкафа.

Отличные лайфхаки для маленьких кухонь

16. Простой, но эффектный вариант для маленькой кухни — складной стол, убирающийся в неглубокую нишу на стене.

Отличные лайфхаки для маленьких кухонь
Отличные лайфхаки для маленьких кухонь

17. Нужен и стол, и рабочая столешница, а места катастрофически не хватает? Сделайте рабочую поверхность на рельсах! Скорее всего, в этом случае вам придется делать сиденья на заказ, ведь высота столешницы кухни: 86-90 см, а традиционного стола, которому соразмерен стул: 75 см. Выходом станут барные стулья с плавной регулировкой высоты или лавка, подвешенная на нужном уровне.

Отличные лайфхаки для маленьких кухонь

18. Предположим, стол вам нужен не только в кухне, но и в примыкающей гостиной. Альтернатива трансформеру с предыдущей фотографии — несколько маленьких составных столиков на колесиках. Одной стороной система опирается на рельс в стене, по нему же и движется (как на фото).

Отличные лайфхаки для маленьких кухонь

19. Здесь мы вам даже не решение со столом на цепи хотим посоветовать (хотя и оно отличное). Обратите внимание на продолженный подоконник с секцией полок: это же готовая зона для завтраков на крошечной кухне!

Отличные лайфхаки для маленьких кухонь

20. Если места для стола на маленькой кухне ну совершенно нет (и в других комнатах тоже нехватка площади), предлагаем думать про складные решения. Вариант на фотографии: столешница выдвигается из ящика, а стулья складываются и подвешиваются на стену. Поели, убрали, и по кухне снова можно перемещаться.

Отличные лайфхаки для маленьких кухонь

21. Нет, этот совет не про магнитные держатели для ножей. Внимание на банки. Если места под специи, сухофрукты и прочие не слишком тяжелые припасы в обрез, используйте нижнюю крышку верхней линии кухонных шкафов или потолочную балку (как на фото). Крышки от банок можно закрепить на болтах, саморезах или при помощи клея. Банки навинчиваются на крышки — и так висят.
Совет: Потренируйтесь в завинчивании, а также всегда обращайте внимание на то, что резьба завернута полностью, иначе банка может упасть.

Отличные лайфхаки для маленьких кухонь

22. Банки со специями удобно хранить в проволочной корзине (ищите в отделе для гардеробов). И места занимает немного, и все на виду.

Отличные лайфхаки для маленьких кухонь

23. Да, все так: мы не первый раз призываем вас активнее использовать детали конструктора «Лего», которые больше не нужны вашим детям: посмотрите, какие получаются замечательные контейнеры для кухонной утвари.

Отличные лайфхаки для маленьких кухонь

24. Перфорированная металлическая панель — штука спорной красоты, но бесспорной полезности. Заменяет сразу три рейла и пару ящиков.

Отличные лайфхаки для маленьких кухонь

25. Такая подставка для смартфона или планшета позволит читать рецепты и смотреть на них видеокурсы по приготовлению плова (ну, ладно, сериалы тоже).

Отличные лайфхаки для маленьких кухонь

26. Штатив для фотоаппарата можно использовать как мобильный держатель для планшета. Полезное приспособление для молодых родителей и начинающих кулинаров.

Отличные лайфхаки для маленьких кухонь

27. Слышали про грифельную (графитовую) краску для мебели, на которой можно рисовать мелом? Она творит волшебство: делает из холодильника (шкафа, стены) арт-объект. Выпускается разных цветов: черная, серая, зеленая, синяя. Можно покрасить холодильник, можно купить большой магнитный коврик с маркерным покрытием, и пусть ребенок занимается делом, пока вы варите суп.
Кстати, есть еще и специальная маркерная краска. Она, соответственно, дает возможность рисовать на холодильнике (или стене) маркерами. В смысле, многократно, а не так, как в прошлый раз с обоями получилось.

Отличные лайфхаки для маленьких кухонь

28. Надоели старые магниты на холодильнике? Тогда вот вам с детьми задание на вечер. Распилите ветку диаметром 4-5 см на кружки в сантиметр шириной, наклейте на них с одной стороны магнитную ленту, а на второй нарисуйте буквы. Будет у вас авторский магнитный алфавит.

Отличные лайфхаки для маленьких кухонь

29. Даже небольшая доска для записей упорядочивает кухонный товарооборот. Закончился продукт — пишите его сразу на доску.

Отличные лайфхаки для маленьких кухонь

30. Если кухня узкая, можно немного пожертвовать глубиной верхних шкафчиков ради того, чтобы не биться о них головой. В этом случае разумно встроить вытяжку в столешницу.

Ссылка на первоисточник
