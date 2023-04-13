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Красивое окрашивание яиц к Пасхе

Попробуйте новый метод окрашивания яиц на Пасху с помощью фольги! Он очень простой, но результат — потрясающий: каждое яйцо уникальное, с необычными узорами и комбинацией разных оттенков!

Красивое окрашивание яиц к Пасхе
 
Отварите яйца вкрутую. Чтобы они легче чистились, добавьте 1 ч. л. соли. Для каждого яйца понадобится небольшой кусочек фольги — достаточный, чтобы полностью завернуть одно яйцо. Скомкайте его заранее.
Нанесите краску для яиц по капле на фольгу. Комбинируйте цвета, чтобы получить уникальный результат!

Красивое окрашивание яиц к Пасхе

Заверните яйцо в фольгу, оставьте на 10 минут (или на время, указанное в инструкции к краске).

Красивое окрашивание яиц к Пасхе

Затем достаньте яйцо из фольги, выложите на бумажное полотенце. Смочите салфетку растительным маслом, смажьте каждое яйцо, чтобы оно блестело.

Красивое окрашивание яиц к Пасхе

Вот и всё! Каждое яйцо уникальное, красивое и яркое — они будут чудесным дополнением Пасхи!

Красивое окрашивание яиц к Пасхе
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окрашиваниеЯйца

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