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Современные антидостопримечательности: 15 самых нелепых архитектурных сооружений со всего мира


Самые яркие архитектурные нелепицы.

Самые яркие архитектурные нелепицы.

В современных городах много архитектурных сооружений, которые выглядят просто потрясающе и порой становятся визитной карточкой города. Но, пожалуй, в каждом городе есть и такие здания, которые выглядят, как «бельмо на глазу». Архитекторы хотели создать нечто выдающееся, но на самом деле получилась сущая нелепица – этакие городские антидостопримечательности.

1. Музей EMP


Архитектурная ошибочка: музей EMP.

Архитектурная ошибочка: музей EMP.

 

EMP Museum в Сиэтле - музей поп-культуры, а также местное архитектурное бедствие. Создается такое впечатление, что архитекторы этого здания просто сваливали в кучу случайные детали и потом назвали то, что получилось, не грудой мусора, а «архитектурным шедевром».

2. Здание Standard Oil


Архитектурная ошибочка: здание Standard Oil.

Архитектурная ошибочка: здание Standard Oil.

 

С первого взгляда, это стандартный, скучный небоскреб, который выглядит, как и все остальные. На самом деле, реальные проблемы со Standard Oil Building (ныне Aon Center) начались в 1974 году, когда «гении от архитектуры» решили приделать дорогую облицовку из мрамора по бокам здания.

Конечно же, мрамор треснул и большой кусок оторвался, упав на верхнюю часть здания рядом с небоскребом. Владельцам Standard Oil Building пришлось за свои деньги делать ремонт обоих зданий.

3. Здание Secret Intelligence Service


Архитектурная ошибочка: здание Secret Intelligence Service.

Архитектурная ошибочка: здание Secret Intelligence Service.

 

Расположенное в Лондоне здание Секретной разведывательной службы Великобритании является домом для МИ-6 и вымышленного персонажа Джеймса Бонда. Для здания со статусом «секретное» оно явно мало подходит, поскольку смотрится как огромный рекламный щит с надписью «Большой брат наблюдает за тобой».

4. Колледж искусств и дизайна Онтарио


Архитектурная ошибочка: колледж искусств и дизайна Онтарио.

Архитектурная ошибочка: колледж искусств и дизайна Онтарио.

 

Трудно не засмеяться в первый раз, когда видишь здание Колледжа искусств и дизайна Онтарио. Это выглядит так, будто кирпич из Minecraft упал с неба и приземлился на крыше пары старых зданий.

5. Мост через пролив Такома


Архитектурная ошибочка: мост через пролив Такома.

Архитектурная ошибочка: мост через пролив Такома.

 

Первый Такомский мост является буквально хрестоматийным примером того, как не нужно строить мосты. Ветер скоростью 65 км/ч так раскачал мост, что его пролет буквально пошел «волнами» и рухнул вниз.

6. Концертный зал Уолта Диснея


Архитектурная ошибочка: концертный зал Уолта Диснея.

Архитектурная ошибочка: концертный зал Уолта Диснея.

 

Даже если не обращать внимание на форму здания, которое выглядит, будто кто-то набросал случайных фигур в одну кучу, то в Концертном зале Уолта Диснея есть один неприятный нюанс. Оно покрыто блестящими металлическими пластинами, которые отражают свет солнца. Люди, живущие в соседних домах, мягко говоря, не в восторге, когда концертный зал нагревает их дома летом.

7. Центр Рэя и Марии Стата


Архитектурная ошибочка: центр Рэя и Марии Стата.

Архитектурная ошибочка: центр Рэя и Марии Стата.

 

Нет, это не шоколадная фабрика Вилли Вонка. Это Центр Рэя и Марии Стата в Массачусетском технологическом институте. Оно было разработано получившим множество наград архитектором Франком Джери в стиле деконструктивизм, но больше похоже не на кафедру университета, а на какой-то дом ужасов.

8. Здание словацкого радио


Архитектурная ошибочка: здание словацкого радио.

Архитектурная ошибочка: здание словацкого радио.

 

Словацкое радио здание ранее часто называли «зданием века», но не из-за его важности. Просто потребовалось очень много времени на то, чтобы его построить. И, судя по всему, архитекторы, случайно перевернули чертежи «вверх ногами».

9. Здание Mirador Building


Архитектурная ошибочка: здание Mirador Building.

Архитектурная ошибочка: здание Mirador Building.

 

Расположенное в Мадриде Mirador Building выглядит будто из его центра кто-то «выгрыз» приличный кусок. Этот дом был создан, чтобы «разбавить однотипность унифицированных зданий в окружающем районе», но его оригинальность явно зашла слишком далеко.

10. Пизанская башня


Архитектурная ошибочка: Пизанская башня.

Архитектурная ошибочка: Пизанская башня.

 

Перечень самых больших архитектурных фейлов стоит начать с, пожалуй, самого известного строения - Пизанской башни. Хотя архитекторы начали строить ее в 1173 году, возведение башни закончилось только в 1300-х годах. Причиной того, что здание сильно наклонено в одну сторону, является мягкая болотистая земля, на которой оно было построено.

11. Citigroup Center


Архитектурная ошибочка: Citigroup Center.

Архитектурная ошибочка: Citigroup Center.

 

Об этом мало кто знает, но Citigroup Center в течение длительного времени был настоящим «дамокловым мечом», нависающим над Манхэттеном и способным разрушить большую его часть. Совершенно случайно студенты архитектурного факультета обнаружили, что дизайн здания имеет серьезный недостаток, поскольку не может справиться с сильным ветром.

Архитекторы втайне исправили эту проблему, и местные жители так и не узнали, какая опасность над ними нависала более двадцати лет.

12. Здание Технического колледжа Aoyama


Архитектурная ошибочка: здание Технического колледжа Aoyama.

Архитектурная ошибочка: здание Технического колледжа Aoyama.

 

Робототехника — это, конечно, хорошо. Но зачем было делать здание в виде боевого робота посреди города — загадка. А находятся в этом «роботе» аудитории технического колледжа.

13. Жижковская телебашня


Архитектурная ошибочка: Жижковская телебашня.

Архитектурная ошибочка: Жижковская телебашня.

 

Жижковская телебашня выглядит как космический корабль, который приземлился в середине старого города. Но даже не самое странное в ней. По всей высоте башни по ней «ползают» скульптуры черных голых детей.

14. Отель Vdara


Архитектурная ошибочка: отель Vdara.

Архитектурная ошибочка: отель Vdara.

 

В Лас-Вегасе может быть довольно жарко, но вряд ли люди, отдыхающие в бассейне, могли ожидать, что у них внезапно начнут сворачиваться от жара волосы на голове и плавиться стаканчики в руках. Именно подобное случилось в гостинице Vdara, где гости начали жаловаться, что изогнутая форма стеклянного фасада отеля действует как линза днем, создавая «луч смерти».

15. Гостиница Рюгён


Архитектурная ошибочка: гостиница Рюгён.

Архитектурная ошибочка: гостиница Рюгён.

 

Гостиница Рюгён в Пхеньяне, Северная Корея неоднократно признавалась «самым уродливым зданием в мире». Но даже если не брать во внимание ее необычную форму, эта 105-метровая башня в 330 этажей, которая строилась с 1987 года, до сих пор не приняла ни единого посетителя.

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