Античные золотые монеты и ещё 3 бесценных клада, которые погрузились на дно морское

При всём стремлении человечества как можно лучше изучить собственную планету, большую часть её водных просторов исследовать всё ещё не выходит. Причём речь идёт не только о природных феноменах, скрытых в глубинах океанов - множество из того, что сами люди «теряют» на дне морском, до сих пор остаётся загадкой. И в первую очередь, сокровища, которые по разным причинам погрузились под воду - что-то достать уже успели, а до чего-то пока не добрались. Вашему вниманию 4 бесценных клада, которые погрузились на дно морское.
1. Сокровища пассажиров «Титаника»
Самый известный затонувший корабль перевозил немало ценностей. /Фото: wikipedia.org
Самый знаменитый утонувший корабль современности будоражит воображение не только трагическими обстоятельствами, при которых он ушёл на дно, но и теми сокровищами, которые он унёс с собой. Буквально сразу после катастрофы апреля 1912 года стали говорить о том, что на «Титанике» осталось огромное количество ценного имущества состоятельных пассажиров. Поэтому, после обнаружения останков корабля в 1985 году, вопрос о поднятии вещей с него встал одним из первых.
Золотая посуда, поднятая со дна Атлантики. /Фото: liveinternet.ru
И многое действительно нашли: по информации редакции novate.ru, множество предметов, которые достали из затонувших кают и дна Атлантического океана, продали на аукционах, выручив в общей сложности 200 миллионов долларов. Однако рядом специалистов и обывателей считается, что самое известное судно, которое поглотили морские глубины, ещё хранит немало сокровищ, вот только пока что найти и достать их не удалось.
2. Ценности древней Александрии
Дайверы изучают затонувший город. /Фото: travelask.ru
Александрия в её изначальном виде считалась одним из самых значимых древнеегипетских городов - именно там жила и правила легендарная Клеопатра, а также располагалась крупнейшая и ценнейшая библиотека античных времён. К сожалению, ряд природных катаклизмов буквально похоронили знаменитый город в пучинах вод.
Множество статуй хорошо сохранились в море, в том числе и сфинксы. /Фото: travelask.ru
Впрочем, как выяснилось, утрачено было не всё: в 1992 году археологом из Франции Франком Годдио были обнаружены хорошо сохранившиеся остатки города, что само по себе составляет огромную историческую ценность. Однако и полноценное сокровище исследователи тоже смогли обнаружить: со дна подняли большую скульптуру в виде статуи сфинкса, которую оценили в баснословные 600 миллионов долларов.
3. Золото затонувших кораблей у Солкомба
Изучение дайверами найденного судна, 1970-е гг. /Фото: the-past.com
О существовании небольшого английского городка под названием Солкомб знали разве что сами британцы, пока чуть больше тридцати лет назад там не сделали удивительную находку, после чего эта местность и стала известной на весь мир. А обнаружили там судно, построенное приблизительно три с половиной столетия назад.
Ценности, найденный на дне у берега английского городка. /Фото: the-past.com, bbc.co.uk
Но если главным открытием для историков был сам корабль, то общество взбудоражило найДенное там марокканское золото. Однако и это оказалось не всё - в местности того же Солкомба, уже в 2004 году наши ещё один, куда более древний корабль, датируемый бронзовым веком, гле нашли множество артефактов, которым больше трёх с половиной тысяч лет. На данный момент стоимость найденных сокровищ оценивается в 800 миллионов долларов.
4. Сокровища у побережья Кейсарии
Монеты, лежащие на дне моря у Кейсарии. /Фото: kggj.org
В последние годы открытия затонувших сокровищ также происходят - например, меньше десяти лет назад израильский дайвер Цвика Файер совершал очередное своё погружение недалеко от побережья города Кейсария, известного ещё с античных времён. Однако на этот раз он любовался на красоты глубин, а обнаружил в песке несколько золотых монет.
Всего таких монет нашли тысячи. /Фото: livejournal.com
Как только он поднялся на поверхность, то связался с компетентными израильскими органами, а те уже начали исследования, в чём дайвер им также помогал. В результате со дна подняли около двух тысяч древних золотых монет, а позднее нашли статуи. Согласно мнению историков, в том места затонул древнеримский грузовой корабль, а потенциальные сокровища, которые можно там найти в будущем, специалисты даже не берутся оценивать.
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