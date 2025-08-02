Как защитить сад от птиц

Имея на участке черешню, виноградник или плантацию клубники приходится каждый год бороться с скворцами, которые совершают налеты на сад. Они расклевывают ягоды, уничтожая намного больше, чем могут съесть.

Для их отпугивания используют пугало различной конструкции, включают аудиозапись крика хищных птиц, но это дает временный эффект.

Скворцы первое время присматриваются к пугалу, а дальше не обнаружив опасности, продолжают уничтожать урожай. Более надежным методом борьбы является защита сада сеткой.одностенная рыболовная сетка 40 мм;жердь или труба;проволока.Для защиты от птиц можно купить специализированную экранирующую сетку, но она стоит дороже, к тому же нуждается в подвязывании. Проще и дешевле использовать одностенную рыболовную сетку с большой глубиной посадки. Она оснащается грузилами, поэтому ее можно просто набросить на дерево или кусты без подвязывания.Для крепления сетки на дерево, необходимо подготовить длинную достаточно легкую жердь с крючком из жесткой проволоки на конце. Вместо нее можно использовать алюминиевую трубку, также подойдет телескопическое удилище. При набрасывании сетки грузила должны располагаться внизу. За ветки необходимо цеплять верхний шнур с поплавками. Это предотвратит разрыв ячеек в случае колебания кроны под сильным ветром. Сетка захватывается крючком и подымается жердью на нужную высоту. Желательно работать с помощником. Его задача оттягивать сетку от кроны, чтобы она не цеплялась за ветки, пока верх не будет навешен.Способ крепления сетки зависит от формы кроны.На необрезанное дерево с пикообразной вершиной ее лучше закрепить на верхние боковые ветки по кругу. Если имеется несколько деревьев высаженных в ряд, то сетка натягивается между ними единым контуром. При таком креплении вершина дерева остается открытой, но подавляющее большинство скворцов сесть на ветки не смогут, так как залетают на посадку сбоку.Оптимально подготовить крону заранее при осенней обрезке. У дерева срезается вершина. Это позволит его накрыть сверху и боков. Таким способом можно защитить урожай уже практически на 100%.Для защиты виноградников и прочих ягодных кустарников сетку можно просто набросить сверху или растянуть между столбами. После сбора гроздьев сетку нужно убрать, так как виноградная лоза растет весь сезон и если экран оставить, то она вплетется в его ячейки.