Искусственный интеллект расследует дело 70-летней давности

В оккупированном Амстердаме 4 августа 1944 года немецкая полиция вторглась в дом, где в течение двух лет укрывалась Анна Франк и ещё семеро людей, спасающихся от холокоста, и арестовала всех, кто прятался в надёжном укрытии, вход в которое был тщательно замаскирован книжным шкафом. Девочка вела заметки, которые были впоследствии литературно обработаны и опубликованы в 1947 году в Нидерландах. Книга «Дневник Анны Франк» стала мировым бестселлером и сделала Анну одной из самых известных жертв нацизма.







И вот спустя 70 лет, когда все подозреваемые, свидетели и пострадавшие умерли, бывший агент ФБР Винсент Пэнкоук взялся-таки расследовать загадочное преступление, используя для этой цели искусственный интеллект и методы анализа «больших данных», и заявив, что никто и никогда не пытался проанализировать все факты, касающиеся этого дела.



У историков уже имеется более тридцати кандидатов на звание доносчика. Любой человек, начиная от уборщицы и заканчивая соседом, мог быть информатором. Наиболее занимательные теории не исключают участия в деле печально известной Анc ван Дейк, еврейки-коллаборационистки гестапо, которую заставили шпионить якобы пригрозив депортацией. В списке предполагаемых предателей имеется также Иосиф Янсен, ещё в 1941 обвинивший отца Анны в связи со своей женой.

Решительно настроенная команда из Амстердама, состоящая из полицейских, историков, экспертов-криминалистов в сотрудничестве с двумя статистиками из компании Xomnia, взялась за создание алгоритма, который поможет решить это, а со временем и многие другие нераскрытые преступления.Директор компании заявляет, что перед ними стоит огромная задача создать такую систему сбора и хранения информации, которая позволит скомпилировать все данные, которые удастся обнаружить, а это информация огромного объема и разнообразного состава, весьма часто обновляемая и находящаяся в разных источниках. Программное обеспечение же досконально проверит все детали, исследует и в наглядной форме предоставит результаты исследования.Единомышленникам пришлось обратиться к краудфандингу, чтобы «оставаться независимыми и объективными». Пенсионер от ФБР пообещал обнародовать результаты следствия в августе 4 августа 2019 года. К этому времени аналоговый Шерлок Холмс должен завершить расследование, и, проанализировав все детали происходящего в стране за несколько недель до ареста маленькой еврейской девочки, назвать имя предателя.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)