Дороги, не прощающие ошибок

В мире есть несколько дорог, которые по праву могут называться «дорогами смерти». Каждый год они забирают десятки жизней. Эти дороги не прощают ни малейшей ошибки, а неблагоприятные погодные условия и вовсе делают их аттракционом смерти даже для опытных водителей. Мне «повезло» прокатиться в мерзкую, слякотную погоду по одной из таких, и в полной мере ощутить на себе дыхание смерти на крутых и мокрых серпантинах.
Знакомьтесь, трасса Колашин-Подгорица в Черногории. И боже упаси вас попасть на неё в дождь, а тем более, в тёмное время суток.
НезаМОРАЧАвайтесь
Горнолыжный черногорский курорт Колашин со столицей страны Подгорицей связывает 70 километров живописнейшей дороги, проходящей по каньону реки Морача. С одной стороны отвесная скала, с другой — бездонная пропасть, на дне которой и бурлит горная речка.
До недавней поры эта трасса являлась единственным путём, по которому можно было попасть из Сербии к морскому побережью Черногории. Это международная магистраль, по которой ходят большегрузы и многочисленные рейсовые и туристические автобусы.
Конечно, трасса очень красива. Зелёные горы, серые, отвесные скалы, многочисленные тоннели и мосты, голубая лента реки, вьющаяся где-то внизу.
Дорога памяти
Но не только красивые виды будут сопровождать вас в пути. Памятные таблички, кресты, портреты людей, которые расстались в этом месте со своими жизнями. Иногда дорога забирает даже целые семьи. Такое ощущение, что ты едешь по кладбищу.
Глубокая пропасть не оставляет почти никаких шансов слетевшему со скользкой дороги автомобилю и его пассажирам. Выжившие могут считать себя счастливчиками, если об этом вообще тут уместно говорить…
Страшные трагедии
Наиболее страшные аварии в этих местах произошли в 2013 и 2004 годах. 4 года назад, 23 июня 2013 года, румынский автобус с 50-ю пассажирами слетел в попасть с высоты 40 метров недалеко от монастыря Морача. Погибло 18 человек и еще 29 получили ранения. Водитель превысил скорость на скользкой дороге и не справился с управлением.
Но самая душераздирающая трагедия случилась на продолжении этой трассы, уже на стороне Сербии, у приграничного села Гостун в 2004 году. В роковую дату 04.04.04, река Лим унесла жизни 12 болгарских детей. Автобус с детьми возвращался с экскурсии из хорватского Дубровника, когда на одном из поворотов у него на большой скорости отказали перегретые тормоза. Сорвавшись с обрыва, он буквально влетел в бурную, глубокую и холодную реку.
Первыми на место катастрофы подоспели жители близлежащего черногорского города Биело Поле и члены тренировавшейся здесь футбольной команды. Но глубина Лимы в этом месте — 6 метров, и без специального снаряжения достать из затонувшего автобуса детей и взрослых было практически невозможно. Всё же общими усилиями удалось спасти 38 человек. Но 12 маленьких жителей Болгарии остались погребёнными на дне реки.
На месте страшной трагедии родители погибших детей установили мемориальный комплекс со скульптурой в виде сломанных крыльев ангела.
На табличках — имена 12 детей. Рядом — всегда свежие цветы и мягкие игрушки.
Альтернатива
С 2011 года существует другая трасса, по которой можно попасть из Сербии на Адриатическое побережье Черногории — Жабляк-Никшич-Рисан. Широкая, гладкая дорога, без серпантинов, с отбойниками и ограждениями в опасных местах. Все здравомыслящие люди выбирают именно её, если хотят быстро и без приключений попасть к морю.
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