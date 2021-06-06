Дороги, не прощающие ошибок

В мире есть несколько дорог, которые по праву могут называться «дорогами смерти». Каждый год они забирают десятки жизней. Эти дороги не прощают ни малейшей ошибки, а неблагоприятные погодные условия и вовсе делают их аттракционом смерти даже для опытных водителей. Мне «повезло» прокатиться в мерзкую, слякотную погоду по одной из таких, и в полной мере ощутить на себе дыхание смерти на крутых и мокрых серпантинах.







Знакомьтесь, трасса Колашин-Подгорица в Черногории. И боже упаси вас попасть на неё в дождь, а тем более, в тёмное время суток.







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