Почему многие разочаровываются, пробуя утку по-пекински: нюансы приготовления

1. Дорога к столу императора

Самыми ценным в утке считалась хрустящая кожица. /Фото: img.i-scmp.com

2. Изгнание из дворца

Утка зажаривалась до хрустящей корочки. /Фото: thebeijinger.com

В XIX веке утка по-пекински стала общедоступным кушаньем. /Фото: kevsbest.com

3. Особенности рецепта

Смазывание сиропом помогает карамелизовать утку. /Фото: i2.wp.com

Вдувание воздуха минимизирует пропитывание шкурки мясными соками. /Фото: montecristomagazine.com

Пекинская утка – самая распространенная порода в мире. /Фото: morningchores.com

4. Нюансы подачи и разделывания утки по-пекински

Утку показывают целой и потом нарезают. /Фото: cdn.britannica.com

Утка нарезается тонкими ломтиками. /Фото: thumbor.thedailymeal.com

Каждый ломтик содержит и кожицу, и мясо, и жир. /Фото: montecristomagazine.com

5. «Дипломатическая карьера» утки по-пекински

Генри Киссинджер по достоинству оценил утку по-пекински. /Фото: thehill.com

6. Почему часто туристы разочаровываются, попробовав утку по-пекински

Попробовать настоящую утку по-пекински можно не во всех ресторанах. /Фото: upload.wikimedia.org