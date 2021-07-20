Кто они - современные принцы и принцессы: 20 детей, которые скоро могут занять на королевский трон

Весь мир с удовольствием следит за наследниками британского престола, однако в мире ещё много юных наследников королевских династий. Они с детства окружены пристальным вниманием и обязаны учиться вести себя в соответствии с титулом, данным при рождении. Этих детей воспитывают в соответствии с определенными правилами, их учат не только счёту и письму, но и соблюдению вековых традиций. Кто они, наследники королевских династий?
Принцессы Катарина-Амалия, Алексия и Ариана, Нидерланды
Принцессы Катарина-Амалия, Алексия и Ариана, Нидерланды. / Фото: www.twimg.com
Дочери седьмого короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы-консорта Нидерландов Максимы знают несколько иностранных языков, занимаются верховой ездой, а младшие, Алексия и Ариана ещё и балетом. 15-летняя Катарина-Амалия стоит первой в очереди на престол, она учится в христианской гимназии в Гааге, куда ездит на велосипеде, и очень любит младших сестёр.
Принц Мулай Хасан и принцесса Лалла Хадижа, Марокко
Принц Мулай Хасан и принцесса Лалла Хадижа, Марокко. / Фото: www.newsroyal.ru
8 мая 2019 года сыну короля Марокко исполнилось 16 лет. С десятилетнего возраста он постоянно сопровождает Мухаммеда VI на официальных мероприятиях. Мулай Хасан получил традиционное образование в школе дервишей. Он с детства приучен вести себя по-королевски и очень не любит, когда будущие подданные пытаются поцеловать ему руку в знак почтения, он предпочитает обычное рукопожатие в знак приветствия.
Помимо сына Мулай Хасана, у Мухаммеда VI и его жены Лалла Сальма есть дочь Лалла Хадижа, которой сейчас 12 лет.
Принцесса Эстель и принц Оскар, Швеция
Принцесса Эстель и принц Оскар, Швеция. / Фото: www.blogspot.com
Семилетняя принцесса Эстель занимает второе место в порядке престолонаследия, как старший ребёнок кронпринцессы Виктории и её супруга принца Даниэля. Эстель очень активна и любознательна, легко идёт на контакт, с удовольствием фотографируется и с малых лет привыкла к вниманию со стороны прессы. Маленькая принцесса, по словам матери, очень весёлая и смелая.
Трёхлетний принц Оскар, в отличие от своей сестры, на светских мероприятиях демонстрирует необыкновенную для его возраста серьёзность. На тех снимках, где малыш находится в кругу семьи, он улыбается куда чаще.
Принц Александр и принц Габриэль, Швеция
Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София с сыновьями принцем Александром и принцем Гарбиэлем, 2017. / Фото: www.jetsetter.ua
Сыновья Александр и Габриэль принца Карла Филиппа Шведского и его супруги Софией Хелльквист стоят пятым и шестым номером в порядке престолонаследования. Трёхлетний Александр и полуторагодовалый Габриэль время от времени появляются с родителями на публике и стараются вести себя так, как и подобает маленьким членам королевской семьи.
Принцесса Леонор и инфанта София, Испания
Принцесса Леонор и инфанта София, Испания. / Фото: www.netinfo.bg
Дочери короля Испании Филиппа VI и королевы Летисии появились на свет с разницей в полтора года. 13-летняя Леонор стоит первой в очереди на престол. Девочки часто появляются с родителями на публике в Испании, однако в зарубежных поездках родителей практически не участвуют. Сёстры очень дружны, они вместе занимаются изучением иностранных языков, балетом и берут уроки королевского этикета.
Принцесса Амалия и принц Лиам, Люксембург
Принцесса Амалия и принц Лиам на руках у родителей. / Фото: www.userapi.com
Принцесса Амалия, которой скоро исполнится пять лет, и двухлетний принц Лиам – дети Феликса Люксембургского и его супруги принцессы Клэр. Принцесса Амалия стоит третьей в очереди на престол. Впрочем, Амалия и Лиам ещё слишком малы, чтобы думать о троне. Пока что они ведут себя, как тысячи детей во всем мире: играют, с любопытством узнают новое и радуются, когда мама и папа рядом.
Принц Хисахито, Япония
Принц Хисахито, Япония. / Фото: www.stheadline.com
Младший ребёнок и единственный сын Фумихито, принца Акисино и принцессы Кико стоит первым в очереди на Хризантемовый трон. Сейчас юному престолонаследнику 12 лет, он увлекается насекомыми, любит активный отдых, с удовольствием катается на велосипеде. С пяти лет принц изучает особенности японской культуры, а также диалекты японского языка. Официальный титул наследника престола мальчик получит лишь после сдачи экзамена в 15-летнем возрасте.
Принц Кристиан, принцесса Изабелла, принц и принцесса Винсент и Йозефина, Дания
Принц Кристиан, принцесса Изабелла, принц и принцесса Винсент и Йозефина с родителями. / Фото: www.celebrityrave.com
Дети датского кронпринца Фредерика и его жены Мэри Дональдсон, как и все дети в мире, любят весёлые игры и совершенно не хотят посещать скучные светские мероприятия. Однако их с малых лет приучают к терпению и выполнению обязанностей членов королевской семьи. Старший сын королевской четы Кристиан стоит вторым в линии наследования престола.
Принц Жак и принцесса Габриэлла, Монако
Принц Жак и принцесса Габриэлла, Монако. / Фото: www.tsn.ua
Четырёхлетние близнецы князя Монако Альбера II и княгини Шарлен обладают, по мнению родителей, весьма кипучей энергией, которую постоянно требуется направлять в нужное русло. Наследный принц Жак и его сестра Габриэлла с удовольствием катаются на горках и любят проводить время за весёлыми играми. Однако, если того требует протокол, они способны выдержать довольно скучное светское мероприятие, проявляя поистине королевское терпение.
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