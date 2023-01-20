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Исторические фотографии, от которых захватывает дух

Архивные кадры имеют высокую ценность, потому что при их просмотре можно прикоснуться к истории и увидеть прошлое, каким оно было на самом деле. Когда смотришь на эти снимки, задаешься вопросом: «Неужели это действительно правда?»

Мы собрали для вас такие фотографии. Они откроют другую часть истории и помогут взглянуть на прошлое по-новому.

Исторические фотографии, от которых захватывает дух

1947 год, британская колония Занзибар, у восточного берега Африки. Измотанная нянька позирует рядом со своим питомцем по имени Фаррух Булсара. Через четверть века мальчик возьмет псевдоним Фредди Меркьюри.

Исторические фотографии, от которых захватывает дух

Индеец племенной группы сиу на коне, 1905 год. (Колоризация Dana Keller).

Исторические фотографии, от которых захватывает дух

Перемещение 7600-тонного многоквартирного жилого здания, чтобы проложить бульвар в румынском городе Алба-Юлия, 1987 год.

Исторические фотографии, от которых захватывает дух

Клод Моне на фоне своих картин, 1923 год. (Колоризация Dana Keller).

Исторические фотографии, от которых захватывает дух

«Битлз» поют для 18 человек в скромном клубе городка Олдершот в декабре 1961 года. Они стали суперзвездами через полтора года.

Исторические фотографии, от которых захватывает дух

Мэрилин Монро позирует для солдат, 1954 год. (Колоризация Dana Keller).

Исторические фотографии, от которых захватывает дух

Печать на входе в гробницу Тутанхамона (оставалась нетронутой на протяжении 3245 лет), 1922 год.

Исторические фотографии, от которых захватывает дух

Солдаты на Пасху во время Второй мировой войны, 1944 год. (Колоризация сделана позднее).

Исторические фотографии, от которых захватывает дух

Столовая для сотрудников Диснея, 1961 год.

Исторические фотографии, от которых захватывает дух

Софи Лорен и Джейн Мэнсфилд, 1957 год.

Исторические фотографии, от которых захватывает дух

Мальчик раздает вечернюю газету с новостями о крушении «Титаника», 1912 год. (Колоризация Dana Keller).

Исторические фотографии, от которых захватывает дух

Загрузка первого жесткого диска в 5 МБ в самолет PanAm, 1965 год.

Исторические фотографии, от которых захватывает дух

Медисон-сквер, около 1900 года. (Колоризация Sanna Dulla Way).

Исторические фотографии, от которых захватывает дух

Катастрофа дирижабля «Гинденбург», 1937 год. (Колоризация сделана позднее).

Исторические фотографии, от которых захватывает дух

Первый в мире телеобъектив, 1900 год.

Исторические фотографии, от которых захватывает дух

Девушки, доставляющие лед, 1918 год. (Колоризация Dana Keller).

Исторические фотографии, от которых захватывает дух

Притон курильщиков опиума в Сингапуре, 1941 год.

Исторические фотографии, от которых захватывает дух

Авария в Вашингтоне, 1921 год. (Колоризация сделана позднее).

Исторические фотографии, от которых захватывает дух

Пилотажный тренажер, 1942 год.

Исторические фотографии, от которых захватывает дух

Продавцы газет на перекуре, 1910 год. (Колоризация сделана позднее).

Исторические фотографии, от которых захватывает дух

Рабочие «Фиата» участвуют в гонке на крыше первого завода компании в Турине, Италия, 1923 год.

Исторические фотографии, от которых захватывает дух

Нищий бежит за экипажем Георга V, 1920 год.

Исторические фотографии, от которых захватывает дух

Вашингтонская АЗС, округ Колумбия, 1924 год. (Колоризация сделана позднее).

Исторические фотографии, от которых захватывает дух

Женский бокс на крыше, 1930 год.

Исторические фотографии, от которых захватывает дух

Мерфи тестирует бронежилет, 1923 год. (Колоризация сделана позднее).

Исторические фотографии, от которых захватывает дух

Бассейномобиль в Нью-Йорке, 1960 год.

Исторические фотографии, от которых захватывает дух

Спилберг во время съемок первого фильма об Индиане Джонсе, 1980 год.

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