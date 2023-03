5 архитектурных творений Луиса Кана – мастера геометрии, света и динамики

1. Здание Национальной Ассамблеи в Дакке (Республика Бангладеш)

Впечатляющая архитектурная композиция Национальной Ассамблеи в Дакке стала главной работой жизни гениального Луиса Кана (Бангладеш) . | Фото: re-thinkingthefuture.com.

Здание The National Parliament House in Dhaka с высоты полета дрона выглядит еще более фантастическим (Бангладеш). | Фото: facebook.com.

Интерьер масштабного архитектурного комплекса не менее впечатляет (The National Parliament House in Dhaka, Бангладеш).

2. Институт биологических исследований Солка в Сан-Диего (штат Калифорния, США)

Монументальность и симметричность присущи всему архитектурному ансамблю Salk Institute for Biological Studies (Калифорния, США). | Фото: designdeluxegroup.com.

Монолитный бетон органично сочетается с теплым тиковым деревом, которым отделаны фасады комплекса (Salk Institute for Biological Studie, Калифорния). | Фото: carmelist.livejournal.com.

Водный объект, разделяющий архитектурный ансамбль две одинаковые половинки, стал знаковым элементом, символизирующим бесконечность (Salk Institute for Biological Studie, Калифорния). | Фото: designdeluxegroup.com.

3. Первая унитарная церковь в Рочестере (Нью-Йорк, США)

Первая унитарная церковь в Рочестере – одна из самых впечатляющих работ Кана. | Фото: arkytexture.wordpress.com.

Световые люки, придуманные Луисом Каном, не только обеспечили пространство солнечным светом, но и помогли создать постоянно меняющуюся обстановку.

4. Художественный музей Кимбелла в Форт-Уэрте (штат Техас, США)

Художественный музей Кимбелла в Форт-Уэрте – одно из самых значительных архитектурных произведений современности. | Фото: siegerarchphoto.com.

За простыми формами здания прячутся уникальные технологии и возможность трансформировать внутреннее пространство (Kimbell Art Museum, США). | Фото: texascooppower.com.

Луис Кан создал систему световых люков, аналогов которой нет в истории архитектуры (Kimbell Art Museum, США). | Фото: kidsvisitor.com.

5. Парк четырех свобод на острове Рузвельта в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк, США)

Парк четырех свобод на острове Рузвельта — это торжество чистой геометрии и захватывающей природной красоты (Нью-Йорк, США).

Идеальная аллея славы ведет к памятнику Теодора Рузвельта, находящемуся на одноименном острове (Four Freedoms Park, Нью-Йорк).

Легендарный модернист Луис Кан, один из самых выдающихся архитекторов и влиятельных дизайнеров XX в., на протяжении всего творческого пути хранил веру в извечную силу созидательного начала человечества . Его работы хоть и считаются монументальными из-за их масштаба и величественной геометрии, но сам творец был непревзойденным мастером использования света и тени, умело подчеркнутых простыми формами и динамикой. Мастерство Луиса Кана сделать из любого здания храм подняло его на наивысшую ступень славы и даже бессмертия.Луис Исидор Кан (Louis Isadore Kahn) по праву считается родоначальником «новой архитектуры». Ярким примером его неумной энергии и поиска является архитектурный комплекс Национальной Ассамблеи в Дакке (The National Parliament House in Dhaka), на создание которой профессор Пенсильванского университета потратил целых 20 лет.Несмотря на то, что с виду главное здание Республики Бангладеш напоминает модернистское сооружение в стиле брутализм, на самом деле каждая его деталь отражает местную культуру и соответствует архитектурному стилю окружающих зданий. Легендарный зодчий также учел и пустынный климат, стараясь спроектировать здание так, чтобы максимально обеспечить естественной прохладой внутреннее пространство.Институт биологических исследований в Сан-Диего – это независимый некоммерческий научно-исследовательский институт , основанный в 1960 г. Джонасом Солком. Этот ученый один из первых разработал вакцину против полиомиелита. Само собой разумеется, институту понадобилось здание, которое бы привлекало своими формами лучших исследователей мира. Поэтому к проектированию был подключен Луис Кан – легендарный архитектор, разрабатывавший градостроительный план Филадельфии.Гениальный дизайнер вместе с сотрудниками своей архстудии разработал уникальную структуру сооружения , которая стала эталоном монументальности и принесла мировую славу автору идеи. Во время проектирования кампуса Луис Кан решил разделить строгое монументальное здание в бруталистском стиле на две половины, а между ними пустил поток воды. Творческое использование Каном ландшафта и симметрии создает почти духовную атмосферу в кампусе и восхитительную картинку снаружи, с какой бы стороны на него не смотреть.Здание Института биологических исследований Солка (Salk Institute for Biological Studie) было удостоено множества наград, но одной из самой весомой оказалась Четверть вековая премия (The Twenty-five Year Award). Эта ежегодная награда, которую с 1969 г. присуждает Американский институт архитектуры сооружениям, выдержавшим испытание временем (не менее 25—35 лет ) и наглядно демонстрирующим прекрасные функциональные качества. При этом по прошествии значительного отрезка времени здания и любые другие архитектурные проекты должны сохранять актуальность и быть эталоном в творческом аспекте. Произведения Луиса Кана удостаивались 5 раз этой награды.Первая унитарная церковь в Рочестере (First Unitarian Church of Rochester) – одна из самых впечатляющих работ Луиса Кана на поприще создания религиозных объектов. В ней сочетаются современная эстетика дизайна и традиционные унитарные ценности, способствующие общности и единению. Как и полагается культовому сооружению , главным архитектурным элементом должно стать святилище, которое располагается в центре здания, а вот остальные помещения, включая классы приходской школы, находятся вокруг него.Такая организация пространства всегда вызывала трудности с обеспечением главного зала естественным освещением, но Кан нашел выход из положения. Архитектор-новатор предусмотрел четыре световые башни в каждом углу святилища, которые выступают в роли фильтров, насыщающих зал солнечным светом. Благодаря игре света и тени меняется восприятие пространства, что способствует созданию особой атмосферы.Может кому-нибудь здание Художественного музея Кимбелла (Kimbell Art Museum) покажется очень простым и не впечатлит архитектурным ансамблем из бочкообразных сводов , но истинная красота заключается в невероятной организации внутренних пространств. Основатель Художественного музея Кимбелла Ричард Фарго Браун, отвечающий за его строительство и обустройство, перед архитектором поставил задачу:Луис Кан как нельзя лучше справился с этой задачей, спроектировав 16 сводов длиной 30,5 м, с шириной и высотой модулей в 6 м. Такие конструкции позволяли без особых усилий создавать разнообразные пространства, среди которых можно увидеть открытый свод, действующий как портик в передней части музея, масштабные мансардные окна, прозрачные стены и даже пол (в некоторых модулях), внедрение отражателей, препятствующих проникновению прямых солнечных лучей, но при этом создающих идеальное освещение для выставленных произведений искусства. По сведениям редакции Novate.ru, Художественный музей Кимбелла считаетсяПарком четырех свобод (Four Freedoms Park) решили увековечить знаменитую речь, произнесенную президентом США Теодором Рузвельтом в 1941 году, в которой он говорилЕго разработку было поручено корифею монументальной архитектуры Луису Кану, несмотря на то, что не планировалось строительство масштабных зданий или впечатляющих ансамблей.Проект представляет собой театрализованное шествие к памятнику с двумя рядами лип, образующих гигантский треугольник. Из любой его точки должны были открываться впечатляющие виды на здание штаб-квартиры ООН, ультрасовременные небоскребы, мосты и другие яркие достопримечательности на горизонте Нью-Йорка. К сожалению, увидеть результат своего труда великий зодчий так и не смог, ведь за реализацию проекта взялись лишь спустя 38 лет. 