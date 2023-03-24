5 архитектурных творений Луиса Кана – мастера геометрии, света и динамики

1. Здание Национальной Ассамблеи в Дакке (Республика Бангладеш)

Впечатляющая архитектурная композиция Национальной Ассамблеи в Дакке стала главной работой жизни гениального Луиса Кана (Бангладеш) . | Фото: re-thinkingthefuture.com.

Здание The National Parliament House in Dhaka с высоты полета дрона выглядит еще более фантастическим (Бангладеш). | Фото: facebook.com.

Интерьер масштабного архитектурного комплекса не менее впечатляет (The National Parliament House in Dhaka, Бангладеш).

2. Институт биологических исследований Солка в Сан-Диего (штат Калифорния, США)

Монументальность и симметричность присущи всему архитектурному ансамблю Salk Institute for Biological Studies (Калифорния, США). | Фото: designdeluxegroup.com.

Монолитный бетон органично сочетается с теплым тиковым деревом, которым отделаны фасады комплекса (Salk Institute for Biological Studie, Калифорния). | Фото: carmelist.livejournal.com.

Водный объект, разделяющий архитектурный ансамбль две одинаковые половинки, стал знаковым элементом, символизирующим бесконечность (Salk Institute for Biological Studie, Калифорния). | Фото: designdeluxegroup.com.

3. Первая унитарная церковь в Рочестере (Нью-Йорк, США)

Первая унитарная церковь в Рочестере – одна из самых впечатляющих работ Кана. | Фото: arkytexture.wordpress.com.

Световые люки, придуманные Луисом Каном, не только обеспечили пространство солнечным светом, но и помогли создать постоянно меняющуюся обстановку.

4. Художественный музей Кимбелла в Форт-Уэрте (штат Техас, США)

Художественный музей Кимбелла в Форт-Уэрте – одно из самых значительных архитектурных произведений современности. | Фото: siegerarchphoto.com.

За простыми формами здания прячутся уникальные технологии и возможность трансформировать внутреннее пространство (Kimbell Art Museum, США). | Фото: texascooppower.com.

Луис Кан создал систему световых люков, аналогов которой нет в истории архитектуры (Kimbell Art Museum, США). | Фото: kidsvisitor.com.

5. Парк четырех свобод на острове Рузвельта в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк, США)

Парк четырех свобод на острове Рузвельта — это торжество чистой геометрии и захватывающей природной красоты (Нью-Йорк, США).

Идеальная аллея славы ведет к памятнику Теодора Рузвельта, находящемуся на одноименном острове (Four Freedoms Park, Нью-Йорк).