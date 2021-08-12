Полезные особенности мульчи в садоводстве

Избавиться от многих проблем на садовом участке возможно, если освоить технику мульчирования. Еще не все огородники и садоводы знают этот агротехнический прием, а ведь он может защитить почву от сорняков, пересыхания и сохраняет необходимый баланс влаги и воздуха в верхнем слое земли.

Берите на заметку эти идеи, собирайте нужные органические материалы или покупайте черную пленку. Урожай окупит все ваши хлопоты и усилия.



1. Сохранение влаги в почве

2. Задержка роста сорняков

3. Предохранение от перегрева и промерзания почвы

4. Профилактика эрозии почвы

5. Сохранение рыхлости почвы

6. Увеличение количества придаточных корней растения

7. Защита от брызг, которые содержат возбудителей болезней

8. Предотвращение образования корки на почве

Многие садоводы сталкиваются с проблемой летних поливов. Дефицит водных ресурсов на планете и в стране дошел и до наших огородов. Чтобы сократить объемы полива, не делать их ежедневно, используйте технологию мульчирования. Защищайте грядки органическим покрывалом из опилок, хвойных иголок, измельченной травы (кроме сорняков).Мульча преграждает путь солнечному свету, поэтому под ее слоем сорняки чахнут и перестают расти. Поэтому обращайте внимание на то, чтобы ее слой был без прогалов, плотный и светонепроницаемый.Испепеляющая жара и заморозки одинаково вредны для почвы и посадок. Спасет ваши насаждения мульча, которая защитит от всех катаклизмов природы. Не пренебрегайте и простым рыхлением верхнего слоя земли, это тоже относится к технике мульчирования.Эрозия почвы – это ее разрушение ветром, водой и деятельностью человека. Эффективным методом борьбы с ней является техника мульчирования. Она предохраняет землю от трещин, сохраняя влагу. Используйте торф – он разрыхляет глинистую, тяжелую почву и связывает песчаные слои.Прилежный огородник обычно тратит много времени на рыхление грядок. Если использовать мульчу, почва останется рыхлой без лишних усилий, а корни растений не задохнутся.Если растение посажено в зоне, защищенной мульчированием, у него образуется максимально мощная корневая система. Придаточные корни не пересыхают и не замерзают.Во время полива и дождя вода переносит на растения возбудителей болезней, так называемый фитофтороз. Мульча защитит посадки от этой проблемы.Мульча улучшает впитывание воды в почву, на поверхности земли не образуется панцирь. В засушливой зоне этот прием поможет получить хороший урожай.Следующей весной не забудьте убрать старую мульчу перед использованием новой. Продолжайте создавать защитный слой для почвы и повышать урожайность клубники, салата и прочих посадок.