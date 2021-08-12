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Полезные особенности мульчи в садоводстве

Избавиться от многих проблем на садовом участке возможно, если освоить технику мульчирования. Еще не все огородники и садоводы знают этот агротехнический прием, а ведь он может защитить почву от сорняков, пересыхания и сохраняет необходимый баланс влаги и воздуха в верхнем слое земли.
Берите на заметку эти идеи, собирайте нужные органические материалы или покупайте черную пленку. Урожай окупит все ваши хлопоты и усилия.

1. Сохранение влаги в почве 


Многие садоводы сталкиваются с проблемой летних поливов. Дефицит водных ресурсов на планете и в стране дошел и до наших огородов. Чтобы сократить объемы полива, не делать их ежедневно, используйте технологию мульчирования. Защищайте грядки органическим покрывалом из опилок, хвойных иголок, измельченной травы (кроме сорняков).
Полезные особенности мульчи в садоводстве

2. Задержка роста сорняков


Мульча преграждает путь солнечному свету, поэтому под ее слоем сорняки чахнут и перестают расти. Поэтому обращайте внимание на то, чтобы ее слой был без прогалов, плотный и светонепроницаемый.

Полезные особенности мульчи в садоводстве

3. Предохранение от перегрева и промерзания почвы 


Испепеляющая жара и заморозки одинаково вредны для почвы и посадок. Спасет ваши насаждения мульча, которая защитит от всех катаклизмов природы. Не пренебрегайте и простым рыхлением верхнего слоя земли, это тоже относится к технике мульчирования.


Полезные особенности мульчи в садоводстве

4. Профилактика эрозии почвы


Эрозия почвы – это ее разрушение ветром, водой и деятельностью человека. Эффективным методом борьбы с ней является техника мульчирования. Она предохраняет землю от трещин, сохраняя влагу. Используйте торф – он разрыхляет глинистую, тяжелую почву и связывает песчаные слои.

Полезные особенности мульчи в садоводстве

5. Сохранение рыхлости почвы


Прилежный огородник обычно тратит много времени на рыхление грядок. Если использовать мульчу, почва останется рыхлой без лишних усилий, а корни растений не задохнутся.

Полезные особенности мульчи в садоводстве

6. Увеличение количества придаточных корней растения


Если растение посажено в зоне, защищенной мульчированием, у него образуется максимально мощная корневая система. Придаточные корни не пересыхают и не замерзают.
Полезные особенности мульчи в садоводстве

7. Защита от брызг, которые содержат возбудителей болезней


Во время полива и дождя вода переносит на растения возбудителей болезней, так называемый фитофтороз. Мульча защитит посадки от этой проблемы.

Полезные особенности мульчи в садоводстве

8. Предотвращение образования корки на почве


Мульча улучшает впитывание воды в почву, на поверхности земли не образуется панцирь. В засушливой зоне этот прием поможет получить хороший урожай.

Полезные особенности мульчи в садоводстве

Следующей весной не забудьте убрать старую мульчу перед использованием новой. Продолжайте создавать защитный слой для почвы и повышать урожайность клубники, салата и прочих посадок.
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