Продукты, которые помогут избавиться от запаха краски после ремонта

В квартире во время ремонта без покраски не обойтись. Каждый год нужно что-нибудь подправить — подкрасить стену, батарею, мебель или вовсе перекрасить любимый стеллаж. После таких улучшений в комнате может долго стоять запах краски, который плохо поддается выветриванию.







И вот тогда помочь могут простые продукты- они эффективно нейтрализуют раздражающий запах.

1. Пищевая сода

2. Уксусная кислота

3. Эфирные масла

4. Натуральный кофе

5. Репчатый лук

6. Цитрусы

7. Активированный уголь

Пищевая сода поглощает неприятные запахи.После того как все этапы покраски выполнены, произведена уборка и можно приступать к нейтрализации запаха. В этом деле хорошо помогает обычная пищевая сода. А все потому что она обладает очищающими и дезодорирующими свойствами. Ей по силам даже запах химического красителя.Раствором пищевой соды можно промыть все поверхности, а также ковровое покрытие и мебель, которая находилась в комнате, где производилась покраска. Правда, пользоваться содой нужно аккуратно, чтобы порошок не попал на покрашенную поверхность, иначе она станет шероховатой.Уксус нейтрализует запахи разных красок.Еще одним доступным продуктом, который хорошо нейтрализует запахи красящих средств, является уксусная кислота. Причем, для этого подойдет даже яблочный или виноградный уксус. Изготавливаем чистящее средство из воды и уксусной эссенции до слабо-кислого раствора, а затем проводим влажную уборку. После уборки нужно дополнительно проветрить окрашенное помещение.Эфирные масла наполняют комнату приятным ароматом.А вот если запах краски настолько стойкий, что никакие средства не помогают, то его можно замаскировать, чтобы комнату сделать более комфортной для проживания.Для этих целей идеально подходят эфирные масла. Это может быть масло лаванды, апельсина, розмарина или любого другого, главное, чтобы оно было натурального происхождения.Наливаем на ватный диск любимое масло, кладем его на крышечку или блюдце и расставляем в покрашенном помещении. Через сутки неприятного запаха станет намного меньше. Эфирные масла улучшают запах даже после покраски четырех стен в комнате.Кофе — натуральный дезодорант.Еще одним натуральным ароматизатором является кофе. Он идеально поглощает неприятные запахи, наполняя помещение приятным кофейным ароматом. А пользоваться таким натуральным дезодорантом просто: по всей комнате нужно расположить несколько чашечек со средством. Для одной жилой комнаты достаточно четыре миски объемом 200 миллилитров.Для нейтрализации запаха идеально подойдет кофе в зернах, но это дорогой продукт и его лучше пустить на напиток, а вот кофейную гущу, как раз, использовать для нейтрализации запаха краски. Для этого подойдет любая гуща — из кофеварки, турки или профессиональной кофейной машины.Репчатый лук и сам пахнет неприятно, но он хорошо дезодорирует.Если покрашенная поверхность в комнате небольшая, то можно использовать бюджетный продукт — репчатый лук. Он тоже обладает дезодорирующими свойствами. Разрезаем парочку луковиц на несколько частей, кладем на тарелку и ставим по всему периметру комнаты. На следующий день луковицы можно утилизировать (овощ стал непригодным для еды). А комнату проветрить, запах краски вместе с органическими соединениями лука выветрится из помещения.Апельсины наполнят комнату волшебным ароматом.Пожалуй, самым ароматным и приятным нейтрализатором запахов являются цитрусы. Из-за высокого содержания эфирных масел и лимонена все цитрусовые долго пахнут в помещении. Причем, пахнущее органическое вещество превращается в летучие соединение и разносится по всей комнате, тем самым устраняет неприятные запахи, в том числе краску.Берем любые виды цитрусовых, нарезаем их на дольки и распределяем по всей комнате. Фрукты можно будет убрать через пару дней. Но даже после того как цитрусовые будут утилизированы, в комнате еще несколько дней будет пахнуть приятно.Активированный уголь — отличный абсорбент запахов.После покраски комнаты самое время заглянуть в домашнюю аптечку. И если там уже давным-давно завалялись таблетки активированного угля, то они сейчас пригодятся. Это абсорбент тоже помогает устранить раздражающие летучие компоненты краски.Для нейтрализации нужно в миску положить не менее 10 таблеток и поставить рядом с покрашенной поверхностью. К утру запах краски должен стать не таким выраженным. Процедуру можно повторять до полного устранения запаха от красящего средства. Единственный минус у этого способа — это аккуратная работа с таблетками, ведь если они попадут на светлую обивку мебели или ковер, то сложно будет вывести черное пятно.