Почему в Советском Союзе ставили чугунные ванны вместо стальных

Когда в Советском Союзе только начинали строить хрущевки, то предполагалось, что простоят они не более 30 лет. В последствии их должны были заменить домами нового типа. Однако, спустя 30 лет все пошло далеко не так, как хотелось. А еще через некоторое время страна проигравшего социализма и вовсе прекратила существовать.
Чугунная ванна в целом лучше. |Фото: priemlom.ru.
Сегодня рынок буквально завален новенькими стальными ваннами. Может сложиться ошибочное впечатление о том, что они намного лучше «старинных» чугунных. Однако в действительности все не так просто. У стальной ванны действительно два жирных плюса. Первый – она дешевле. Второй – она легче, а потому ее проще монтировать. На этом достоинства заканчиваются и начинаются минусы. Увы, сталь легко деформируется даже от избыточного веса хозяина. Падение твердых предметов в такую ванну подобно катастрофе, так как приводит к разрушению эмали. Но самая главная проблема в том, что сталь очень сильно шумит при наборе воды: как будто взвод барабанщиков начал играть.
Стальная ванна имеет ряд серьезных недостатков. |Фото: stm66.ru.
Совсем другое дело чугунная ванна. Безусловно, такая намного тяжелее. Если стальная ванна весит от 20 до 40 кг, то чугунная имеет массу от 100 до 170 кг. Зато на чугунной ванне лучше держится эмаль: она почти никогда не скалывается.еще такие ванны обладают лучшей теплоемкостью – вода остывает в них намного медленнее. Не стоит забывать и о том, что чугун в отличие от стали почти не шумит при наборе воды. Все это делает такую сантехнику желанной даже в наше время. Очевидно, понимали это и архитекторы Советского Союза, которые строили для народа «бесплатные» квартиры.
Чугунные ванны ставили еще на этапе строительства. |Фото: erzrf.ru.
Помимо чисто практического «потребительского» аспекта, не последнюю роль играл и аспект экономический. Стальные ванны делали и в СССР, однако для жилищного строительства они использовались нечасто. В основном из стали делали переносные поддоны. Ванны непосредственно для квартир предпочитали изготавливать все-таки из чугуна, так как дома строились «на будущее». Служит чугунная ванна дольше стальной, а потому ее дороговизна в перспективе полностью окупается. Кроме того, с производством «дорогого» чугуна в Советском Союзе все было в полном порядке. Так что с одной стороны – могли себе позволить, с другой – делали действительно для людей.
Строили для людей. |Фото: rcmm.ru.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии