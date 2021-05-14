Идеи высоких грядок, которые вы можете сделать за один день

Высокими грядками называют огороженные грядки, как бы приподнятые над землей с помощью различных конструкций. Сделать такие грядки легко своими руками, например, из досок, шифера, ящиков, тонких ветвей деревьев, строительных брусков, брёвен и даже пластиковых бутылок!

Суть высоких грядок заключается в том, что почва в них более прогрета, что позволяет высадить рассаду и не бояться периодических понижений температуры весной и сильных дождей. Кроме того, грядки выглядят очень аккуратно и опрятно на огороде, в них редко заводятся вредители и сорняки. В основу грядки можно сложить картон и ветки, которые, перепревая, дадут также и тепло корням растений, а заодно обогатят почву питательными веществами. Далее, слоями идут опилки/солома и опавшие листья. Заключительным этапом является засыпание плодородной почвы. Готовить такую грядку желательно ещё с осени, чтобы она стала максимально богатой питательными веществами к весне. Если вы хотите сделать такую грядку своими руками, то оцените 30 идей ниже:







































































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