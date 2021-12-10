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Этот дом выглядит как недострой, но хозяин настаивает, что все так и задумано


Up-Cycle House - дом с «недостроенным крыльцом и входом»

Up-Cycle House - дом с «недостроенным крыльцом и входом»

В австралийском штате Новый Южный Уэльс расположен оригинальный жилой дом. Крыльцо и вход в дом выполнены таким образом, что создается впечатление, будто дом не достроен. Однако хозяин настаивает, что так все и должно быть, т. к. все отделочные работы давно окончены.

Проект австралийского архитектора Alexander Symes.

Проект австралийского архитектора Alexander Symes.

Архитектор Александр Симес (Alexander Symes) в 2008 году приобрел для себя и своей семьи частный дом в Блэкхите (штат Новый Южный Уэльс, Австралия). Через несколько лет хозяин решил, что пришла пора ремонта жилища. Но просто косметической отделкой Симес решил не ограничиваться, а сделал целую реконструкцию. Обновленный дом архитектор назвал Up-Cycle House.

Вход в дом выглядит очень оригинально. Он напоминает незавершенную кирпичную кладку. Дверь на полозьях. Крылечко оборудовано таким образом, что также создается впечатление, что строительство дома не окончено.
Up-Cycle House. Оригинальный вход в дом.

Up-Cycle House. Оригинальный вход в дом.

 
Up-Cycle House. Открытая планировка.

Up-Cycle House. Открытая планировка.

Жилое пространство Up-Cycle House составляет 104 квадратных метров. На этой площади поместилась гостиная, кухня, три спальни и два санузла. Отделка интерьера выполнена в скандинавском стиле, который подразумевает открытую планировку и светлое пространство.

Up-Cycle House. Спальня.

Up-Cycle House. Спальня.

 
Up-Cycle House. Ванная комната.

Up-Cycle House. Ванная комната.

Для строительства и внутренней отделки дома Александр Симес использовал переработанные материалы.
Up-Cycle House - дом с оригинальным дизайном.

Up-Cycle House - дом с оригинальным дизайном.

 

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Этот дом выглядит как недострой, но хозяин настаивает, что все так и задумано

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Этот дом выглядит как недострой, но хозяин настаивает, что все так и задуманоПодписаться на мой Instagram
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