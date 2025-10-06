«Город мертвых»: какие тайны скрывает мистическое место Северной Осетии

В горах Северной Осетии есть загадочное место с очаровательными домиками на склонах горы, которые манят своим колоритом. Но не каждый рискнет не то, что в них войти, но и приблизиться. Как оказалось, это поселение не что иное, как некрополь с домами-склепами, которые более 600 лет охраняют сон мертвых.
1. Сокровищница Кавказа
На живописном склоне горы Рабины-рах расположен самый значительный некрополь Даргавс (Северная Осетия). | Фото: krasnodar-turist.ru.
В 40 км от Владикавказа можно увидеть необычное поселение, в котором 99 колоритных домика, разбросанных на живописных горных склонах. Но в нем никто не живет и не потому, что люди по каким-то причинам его покинули навсегда. Оказывается, Даргавс или «Город мертвых» является самым масштабным древним некрополем. Его загадочные избушки с пирамидальными крышами - это семейные склепы, где захоронены десятки поколений, ведь начал он создаваться более 6 столетий назад.
Благодаря своему расположению «город мертвых» видно издалека. | Фото: tourism.alania.gov.ru.
Недалеко от этого сакрального места находится одноименное «живое» селение, обитатели которого наперебой рассказывают леденящие душу легенды, стараясь остановить поток любопытствующих туристов. Самым фантастическим преданием делятся в первую очередь, да это и понятно, ведь оно действительно пугает и может остановить многих от необдуманного путешествия: «Всякий, кто из праздного любопытства рискнет проникнуть в склеп, поплатится жизнью».
В одном некрополе исследователям удалось отследить всю эволюцию склепостроения. | Фото: lookmytrips.com.
Удручающий факт: К сожалению, эти предостережения действуют не на всех. Встречаются безбашенные вандалы, которые в качестве «сувениров» прихватывают из открытых усыпальниц .не в состоянии. Хотя в одном из склепов можно увидеть мудрую надпись, правда, на осетинском языке: «С любовью смотрите на нас. Мы были такие, как вы, вы будете такие, как мы».
2. Историческое достояние
Строительство родовых каменных башен могли позволить только очень богатые семьи. | Фото: aquatek-filips.livejournal.com.
Для историков, археологов и исследователей осетинский «Город мертвых» – уникальная сокровищница, в которой можно найти сразу несколько культурных слов и отследить эволюции склепостроения. Ученые установили, что домики-склепы местный народ – аланы начали строить сразу после кровавой битвы с войском Тамерлана в 1395 г. Это сражение пришлось на период эпидемии холеры (хотя в легенде говорится о чуме), также повлекшее за собой масштабные потери населения. До этого времени их захоронение находилось на противоположном склоне. Когда могилы спустились к берегу реки Кизил-дон, что в переводе означает «Красная река», предкам осетин пришлось создавать некрополь на другом склоне горы Рабины-рах.
Благодаря особенной технологии строительства в закрытых склепах с продуманной вентиляцией и определенным микроклиматом вплоть до 60-х гг. прошлого века идеально сохранились мумифицированные тела, керамическая и стеклянная посуда, орудия труда, оружие, деревянные предметы и даже одежда с обувью. По предварительным подсчетам, в некрополе захоронено приблизительно 10 тыс. человек, с учетом того, что в каждой усыпальнице находится около 100 членов одного клана.
Некоторые склепы имеют крышу в виде ступенчатой пирамиды, собранной из сланцевой плитки.
За годы исследований было извлечено более 1,6 тыс. артефактов, характерных сразу для несколько эпох. Эти предметы стали достоянием музеев разных уровней. Кроме того, сакральное место признано памятником архитектуры и внесено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
3. Почему каменные домики?
В некрополе создано три вида склепов, которые отличаются высотой, количеством уровней и формой крыш.
Поскольку такого рода усыпальниц нет больше нигде, возникает логичный вопрос, что же заставило аланов строить именно так. Тем более, что это было очень дорогим удовольствием. Как определили ученые и подтверждают местные жители, каменные стены возводились с применением специального скрепляющего раствора, в который входили птичьи яйца, сметана, молоко и известь. Не говоря о формировании крыши, где за каждый обтесанный угловой камень приходилось отдавать овцу.
На этот случай также имеется местная легенда, в которой говорится о трагических событиях, произошедших в поселении перед началом сражения с Тамерланом. По преданиям, воинствующие аланы из очередного набега привезли пленницу неземной красоты, от которой все мужчины в округе потеряли голову. Каждый хотел заполучить девушку в жены, но понимали, что без кровопролития это не удастся сделать. Тогда они обратись к старейшине за советом. Но даже у мудрейших старцев от такой красавицы взыграла кровь, и они решили вступить в борьбу за нее.
Усыпальницы с двухскатной крышей строили семьи со средним достатком. | Фото: annataliya.livejournal.com.
Самыми непритязательными склепами являются полуподземные строения, которые могли построить простые люди. | Фото: aquatek-filips.livejournal.com.
Понимая, что ситуация накаляется и вскоре все мужчины перережут друг друга, было решено убить девушку, чтобы она не досталась никому. Но только сердце красавицы остановилось, на городок обрушился мор. И самое страшное, что тела умерших нельзя было предать земле, всякий раз неведомая сила выталкивала их из ее недр. Вот поэтому аланы начали строить каменные усыпальницы, из которых не было выхода.
5. Захоронение в деревянных лодках
В последний путь умерших родственников отправляли в деревянных ладьях. | Фото: sk.legaltechnique.org.
Постройка каменных усыпальниц - не одна странность, которую можно наблюдать в этом некрополе. Стоит лишь заглянуть в склеп, сразу же можно увидеть еще один необычный атрибут – вдоль стенок идет несколько рядов полок, на которых установлены неглубокие деревянные лодки, в них и находятся останки покойных. Объяснение такому ритуалу захоронения также можно найти в местных легендах. По этому поводу предания гласят, что аланы верили в загробную жизнь, а лодки, умершим нужны были для того, чтобы переплыть «реку забвения» и попасть в другой мир.
Помимо этого, в лодку складывали самые нужные и любимые вещи, а самих умерших одевали в лучшие одежды. Женщины были в красивых платьях и украшениях, а мужчины – в полном обмундировании с оружием и конем. По сведениям редакции Novate.ru, животного не убивали, а лишь привязывали возле склепа к полке, где находилась лодка хозяина. На следующий день жеребца отпускали на вволю, поскольку продавать его было нельзя. В том случае, если мужчина был убит не на поле боя, его оружие отдавалось тому, кто за него отомстит.
6. Почему жители Даргавса дожидались смерти в семейном склепе
Несмотря на устрашающие легенды к некрополю устремляются потоки туристов.
Оказывается, во время очередной эпидемии холеры (XVIII в.), заболевшие жители Даргавса добровольно покидали свои дома и уходили в родовые усыпальницы. Там рядом с покойниками они доживали последние дни, чтобы оградить еще здоровых членов семьи от напасти. Родственники наведывались к больным и через небольшое отверстие передавали им еду. Если заболевший человек не откликался, в склеп все равно никто не заходил, поэтому некоторые тела остались в сидячем положении и без ритуальной лодки.
Загадочный город охраняет сон 10 тыс. умерших предков осетин.
Примечательно: В большинстве случаев каменные усыпальницы имели несколько уровней с камерами для размещения тел усопших, под которыми располагалась яма. Именно туда перемещались останки предков, освобождая полки для дальнейшего захоронения членов семьи. По словам директора Национального музея Северной Осетии Батраза Цогоева, за всю историю «Города мертвых» из добровольного заточения вернулся лишь один человек и то после полного выздоровления.
Логично предположить, что эта традиция стала причиной появления поговорки: «Всякий, кто из праздного любопытства рискнет проникнуть в склеп, поплатится жизнью».
