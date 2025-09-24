7 рецептов с фаршем, из которого можно приготовить не только котлеты и тефтели

Не всегда бывает удобно заниматься приготовлением блюд из мяса, если в качестве основного ингредиента используется кусок птицы, говядины или свинины. Для сокращения времени можно просто купить готовый, перемолотый фарш. А что приготовить вкусненького из него, чтобы всем точно понравилось – дальше в нашей статье.
1. Ленивые голубцы
Ленивые голубцы. \ Фото: pinterest.com.
Практически каждая хозяйка может приготовить голубцы, однако это очень длительное и нудное занятие из-за необходимости обработки капустных листов. Если вы хотите сэкономить время – попробуйте их ленивую вариацию!
Ингредиенты:
• Фарш ассорти – 505 г;
• Капуста – 405 г;
• Луковица – 1 шт;
• Морковка – 2 шт;
• Рис – половинка стакана;
• Яйцо – 1 шт;
• Томатная паста – 3,2 ст.л;
• Сметана – 3,2 ст.л;
• Специи – по вкусу.
Очень вкусные ленивые голубцы. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Капусту промыть;
• Накрошить на мелкие частички;
• Высыпать в миску и залить горячей водой из чайника;
• Рис предварительно промыть и сварить;
• Вымыть и очистить морковку;
• Накрошить небольшим кубиком;
• С лука удалить шелуху;
• Порезать кубиком;
• Вместе с морковкой протушить до готовности;
• Ввести зажарку к мясу;
• Вбить следом яйцо;
• Тщательно вымесить;
• Скатать мясные лодочки в ладонях;
• Сложить в смазанную форму для запекания;
• Высыпать пасту из томата на сковороду;
• Следом ввести сметану;
• Залить водой до жидкости;
• Немного проварить до однородности;
• Залить форму;
• Печь в течение 65 минут при температуре в 185 градусов.
2. Паста Болоньезе
Настоящая итальянская классика – это паста, которая готовится очень быстро и легко, и радует домочадцев необычными вкусами и сочетаниями.
Ингредиенты:
• Фарш ассорти – 905 г;
• Спагетти – 1 уп;
• Луковица – 2 шт;
• Паста из томатов – 105 г;
• Бульон – 255 мл;
• Помидоры – 105 г;
• Сыр твердый – 105 г;
• Специи – по вкусу;
• Чеснок – пара зубочков.
Спагетти с фаршем. \ Фото: wongnai.com.
Способ приготовления:
• С лука и чеснока снять шелуху;
• Покрошить ножом;
• Обжарить на масле до золотистости;
• Спагетти отварить по инструкции на упаковке;
• Отдельно выложить фарш на сковороду;
• Сбрызнуть маслом;
• Обжарить, избегая образования комочков;
• Помидоры промыть;
• Всыпать в блендер и перебить до образования смеси;
• Залить к мясу вместе с пастой из томатов;
• Сдобрить специями по вкусу;
• Залить бульоном;
• Накрыть крышкой и, уменьшив огонь, томить три-пять минут;
• Снять с огня;
• Соединить с макаронами и подавать горячими.
3. Буррито
Буррито. \ Фото: wykop.pl.
Если дома есть немного фарша, и хочется попробовать что-то новенькое – можно обратиться к мексиканской кухне, ведь там это один из самых любимых и часто используемых ингредиентов.
Ингредиенты:
• Фарш ассорти – 305 г;
• Кукуруза – 105 г;
• Фасоль консерва – 155 г;
• Перец – 1 шт;
• Луковица – половинка;
• Сметана – 55 г;
• Чеснок – зубочек;
• Сыр твердый – 105 г;
• Соус барбекю – 2,5 ст.л;
• Тортильи – 2-4 шт;
• Специи – по вкусу.
Буррито с фаршем. \ Фото: m.fimela.com.
Способ приготовления:
• Мясо высыпать на сковороду;
• Очистить лук и чеснок;
• Накрошить;
• Засыпать к фаршу;
• Обжарить пару минут, постоянно переворачивая лопаткой;
• Засыпать фасоль с кукурузой;
• Промыть и измельчить перец, удалив семена;
• Всыпать следом;
• Тщательно перемешать;
• Сыр натереть на мелкой тёрке;
• Посыпать и перемешать начинку;
• Лепешки выложить на доску;
• Начинить фаршем;
• Притрусить остатками сыра;
• Завернуть;
• Обжарить на сковороде до образования хрустящей корочки.
4. Рамен
Рамён.\ Фото: vumon.vn.
Надоели щи и борщи? Тогда попробуйте приготовить оригинальный, сытный и очень полезный азиатский суп. С помощью рамена можно не только утолить голод, но и открыть для себя новые вкусы и секрет долголетия.
Ингредиенты:
• Бульон – 805 мл;
• Лапша рисовая – 205 г;
• Фарш ассорти – 305 г;
• Чеснок – 2 зубочка;
• Соевый соус – 55 мл;
• Мисо паста – 1,6 ст.л;
• Яйца – 3 шт;
• Лук – несколько перьев;
• Сахар;
• Специи – по вкусу;
• Кунжутное масло.
Рамён с фаршем. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Чеснок очистить;
• Измельчить;
• Всыпать в масло;
• Сдобрить специями;
• Перемешать;
• Фарш выложить на сковороду;
• Обжарить;
• Влить соевый соус и сахар;
• Перемешать;
• Бульон подогреть;
• Ввести пасту мисо;
• Влить остатки соевого соуса;
• Перемешать;
• Лапшу отварить согласно инструкции на упаковке;
• Лук промыть и нашинковать;
• Яйца отварить вкрутую;
• Разделить на половинки;
• Соединить все ингредиенты по готовности в одной ёмкости.
5. Запеканка с фаршем
Запеканка с фаршем. \ Фото: google.com.
Когда хочется чем-то перекусить, не тратя при этом много времени на готовку – попробуйте сделать картофельную запеканку. Быстро, вкусно и гарантирует, что домочадцы попросят добавки!
Ингредиенты:
• Картошка – 505 г;
• Фарш ассорти – 505 г;
• Помидоры – 355 г;
• Луковица – 1 шт;
• Сыр твердый – 155 г;
• Масло сливочное;
• Специи – по вкусу.
Картофельно-мясная запеканка. \ Фото: pinchofyum.com.
Способ приготовления:
• Вымыть и очистить картошку;
• Нарезать кубиком;
• Сварить до полной готовности;
• Убрать луковую шелуху;
• Покрошить ножом;
• Помидоры промыть;
• Накрошить кубиком;
• Обжарить вместе с луком до мягкости;
• Ввести фарш;
• Томить около пяти минут;
• Готовую картошку перебить на пюре;
• Ввести в него кубик сливочного масла;
• Перебить снова;
• Смазать форму для духовки;
• Выложить слоями: картошка, фарш, снова картошка;
• Натереть на мелкую тёрку сыр;
• Посыпать сверху;
• Отправить печься на тридцать минут при 180 градусах.
6. Баклажаны с фаршем
Баклажаны с фаршем. \ Фото: lazycatkitchen.com.
Баклажаны отлично сочетаются практически со всеми ингредиентами, которые можно найти в холодильнике. А вместе с начинкой из фарша можно приготовить не только лодочки, но и вкусную овощную запеканку.
Ингредиенты:
• Баклажаны – 2 шт;
• Фарш ассорти – 505 г;
• Помидоры – 4 шт;
• Лук – 1 шт;
• Томатная паста – 255 г;
• Специи.
Фаршированные баклажаны. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Помидоры и баклажаны вымыть;
• Нарезать колечками;
• Фарш соединить со специями;
• Размешать;
• Смазать форму для запекания;
• Выложить на дно кольца баклажана;
• Накрыть фаршем;
• Полить соусом;
• Нашинковать лук и посыпать сверху;
• Затем повторить слой фарша, соуса, помидоров и присыпать специями;
• Отправить печься на тридцать минут при 180 градусах.
7. Рулетики из теста
Рулетики с фаршем. \ Фото: pinterest.com.au.
Если вам по душе домашние пельмени, но вы хотите попробовать более лёгкий вариант их приготовления – тогда вооружайтесь этим рецептом и удивите своих домочадцев!
Ингредиенты:
• Мука – 905 г;
• Фарш ассорти – 605 г;
• Вода – 11 ст.л;
• Яйца – 2 шт;
• Лук – 1 шт;
• Специи.
Хрустящие мясные рулетики. \ Фото: christinebailey.co.uk.
Способ приготовления:
• Муку пропустить сквозь сито;
• Ввести в неё одно яйцо;
• Замесить;
• Влить воду;
• Вымесить до однородности;
• Накрыть пленкой и дать постоять сорок минут;
• Лук очистить и нашинковать;
• Добавить в фарш вместе с яйцом;
• Вымесить до однородности;
• Тесто раскатать небольшим слоем;
• Выложить поверх начинку;
• Скрутить рулетом;
• Нарезать порционно;
• Отварить, запечь или обжарить на сковородке до готовности.
