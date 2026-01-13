С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 591 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иовенко
    Блиии..ин, какой же я уже древний, захватил я эту форму с гимнастёркой, ремнём и фуражкой, в первом классе и часть вт...Школьная форма в ...
  • Амара Карпова
    Зато все натурально👍никаких силиконов, филлеров, ботокса и пластики💯КРАСОТИЩЕ😍🥰Красота по-индийс...
  • ВАРЯГ РУС
    А шоб не был таким довольным.Для чего сыпать л...

Цветные фотографии довоенной Германии



Задолго до того, как Германия была разрушена и уничтожена Первой и Второй мировыми войнами, она была страной умиротворенной красоты, готического великолепия и живописных деревень. После окончания Второй мировой войны на протяжении не одного десятка лет страна перестраивалась, и, к сожалению, тихое очарование начала XX века было утеряно навсегда.
Представляем вам редкие фотографии, которые были взяты из недавно появившегося фотоальбома под названием «Германия около 1900 года: портрет в цвете», которые позволят увидеть прошлое страны, неторопливую и мирную эпоху, нетронутую болью и разрушением войны. Цветные фотографии довоенной Германии

Цветные фотографии довоенной Германии Дворец великого герцога в Мекленбурге. Цветные фотографии довоенной Германии Ратуша в Вернигероде. Цветные фотографии довоенной Германии Замок Зигмаринген. Цветные фотографии довоенной Германии Набережная в Вестерланде. Цветные фотографии довоенной Германии Спальня в замке Нойшванштайн. Сейчас замок является одним из самых популярных мест для туристов. Цветные фотографии довоенной Германии Замок в окрестностях Трехтингсхаузена и ратуша в Хильдесхейме. Цветные фотографии довоенной Германии Мост Бастай. Цветные фотографии довоенной Германии Собор в Берлине. Цветные фотографии довоенной ГерманииТрадиционная немецкая кухня. Цветные фотографии довоенной Германии Другие фотографии из фотоальбома «Германия около 1900 года» Цветные фотографии довоенной ГерманииЦветные фотографии довоенной Германии Цветные фотографии довоенной ГерманииЦветные фотографии довоенной ГерманииЦветные фотографии довоенной Германии


источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
наверх