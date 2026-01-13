Цветные фотографии довоенной Германии

Задолго до того, как Германия была разрушена и уничтожена Первой и Второй мировыми войнами, она была страной умиротворенной красоты, готического великолепия и живописных деревень. После окончания Второй мировой войны на протяжении не одного десятка лет страна перестраивалась, и, к сожалению, тихое очарование начала XX века было утеряно навсегда.
Дворец великого герцога в Мекленбурге. Ратуша в Вернигероде. Замок Зигмаринген. Набережная в Вестерланде. Спальня в замке Нойшванштайн. Сейчас замок является одним из самых популярных мест для туристов. Замок в окрестностях Трехтингсхаузена и ратуша в Хильдесхейме. Мост Бастай. Собор в Берлине. Традиционная немецкая кухня. Другие фотографии из фотоальбома «Германия около 1900 года»
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии