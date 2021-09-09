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18 идей создания уникальных подсвечников

18 идей создания уникальных подсвечников

Великолепные идеи создания подсвечников, которые можно воплотить в жизнь на выходных.

Свечи украшают интерьер, наполняя его таинственным светом и привнося в него немного романтики.

Для создания неповторимой атмосферы, можно собственными руками сделать подсвечник, который будет соответствовать как интерьеру, так и настроению. И в нашем обзоре 18 идей подсвечников на любой вкус.

18 идей создания уникальных подсвечников

1. Плавучая свеча в стеклянной банке

18 идей создания уникальных подсвечников

Оригинальный подсвечник из обычной банки для консервации.

2. Подсвечник из спила

18 идей создания уникальных подсвечников

Подсвечник из спила дерева.

3. Подсвечники из металлических труб и фитингов

18 идей создания уникальных подсвечников

Необычный подсвечник из водопроводной трубы.

4. Подсвечник из обычного стакана

18 идей создания уникальных подсвечников

Оригинальный подсвечник серебристого цвета из стеклянного стакана.

5. Подсвечник с веточками лаванды

18 идей создания уникальных подсвечников

Великолепный подсвечник с украшением из настоящей лаванды.

6. Подсвечники-динозавры

18 идей создания уникальных подсвечников

Оригинальное использование старых игрушек.

7. Старые половники в качестве подсвечников

18 идей создания уникальных подсвечников

Столовые приборы в качестве подсвечников.

8. Подсвечники из солонок

18 идей создания уникальных подсвечников

Необыкновенные подсвечники из солонок.

9. Необычные подсвечники из тыквочек

18 идей создания уникальных подсвечников

Оригинальный способ создать красивые подсвечники своими руками.

10. Подсвечники из стаканов с мешковиной

18 идей создания уникальных подсвечников

Великолепный подсвечник из мешковины со своим узором.

11. Подсвечник из коряги

18 идей создания уникальных подсвечников

Великолепное применение обычной деревянной коряги.

12. Украшенные кружевом банки — подсвечники

18 идей создания уникальных подсвечников

Великолепные подсвечники, украшенные кружевом.

13. Подсвечник из бетона

18 идей создания уникальных подсвечников

Небольшой подсвечник из бетона.

14. Жидкие свечи в стеклянных банках

18 идей создания уникальных подсвечников

Необычные жидкие свечи.

15. Свеча, сформованная в пластиковой бутылке

18 идей создания уникальных подсвечников

Свеча, сформованная в пластиковой бутылке.

16. Подсвечник из поленьев

18 идей создания уникальных подсвечников

Поленья в качестве подсвечников.

17. Подсвечники из пивных бутылок

18 идей создания уникальных подсвечников

Оригинальное применение пустых пивных бутылок.

18. Блестки в качестве украшения подсвечника

18 идей создания уникальных подсвечников

Блестящий подсвечник.

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