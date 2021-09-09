18 идей создания уникальных подсвечников

Великолепные идеи создания подсвечников, которые можно воплотить в жизнь на выходных.

Свечи украшают интерьер, наполняя его таинственным светом и привнося в него немного романтики.

Для создания неповторимой атмосферы, можно собственными руками сделать подсвечник, который будет соответствовать как интерьеру, так и настроению. И в нашем обзоре 18 идей подсвечников на любой вкус.

1. Плавучая свеча в стеклянной банке

Оригинальный подсвечник из обычной банки для консервации.

2. Подсвечник из спила

Подсвечник из спила дерева.

3. Подсвечники из металлических труб и фитингов

Необычный подсвечник из водопроводной трубы.

4. Подсвечник из обычного стакана

Оригинальный подсвечник серебристого цвета из стеклянного стакана.

5. Подсвечник с веточками лаванды

Великолепный подсвечник с украшением из настоящей лаванды.

6. Подсвечники-динозавры

Оригинальное использование старых игрушек.

7. Старые половники в качестве подсвечников

Столовые приборы в качестве подсвечников.

8. Подсвечники из солонок

Необыкновенные подсвечники из солонок.

9. Необычные подсвечники из тыквочек

Оригинальный способ создать красивые подсвечники своими руками.

10. Подсвечники из стаканов с мешковиной

Великолепный подсвечник из мешковины со своим узором.

11. Подсвечник из коряги

Великолепное применение обычной деревянной коряги.

12. Украшенные кружевом банки — подсвечники

Великолепные подсвечники, украшенные кружевом.

13. Подсвечник из бетона

Небольшой подсвечник из бетона.

14. Жидкие свечи в стеклянных банках

Необычные жидкие свечи.

15. Свеча, сформованная в пластиковой бутылке

Свеча, сформованная в пластиковой бутылке.

16. Подсвечник из поленьев

Поленья в качестве подсвечников.

17. Подсвечники из пивных бутылок

Оригинальное применение пустых пивных бутылок.

18. Блестки в качестве украшения подсвечника

Блестящий подсвечник.

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