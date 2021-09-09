18 идей создания уникальных подсвечников

Великолепные идеи создания подсвечников, которые можно воплотить в жизнь на выходных.
Свечи украшают интерьер, наполняя его таинственным светом и привнося в него немного романтики.
Для создания неповторимой атмосферы, можно собственными руками сделать подсвечник, который будет соответствовать как интерьеру, так и настроению. И в нашем обзоре 18 идей подсвечников на любой вкус.
1. Плавучая свеча в стеклянной банке
Оригинальный подсвечник из обычной банки для консервации.
2. Подсвечник из спила
Подсвечник из спила дерева.
3. Подсвечники из металлических труб и фитингов
Необычный подсвечник из водопроводной трубы.
4. Подсвечник из обычного стакана
Оригинальный подсвечник серебристого цвета из стеклянного стакана.
5. Подсвечник с веточками лаванды
Великолепный подсвечник с украшением из настоящей лаванды.
6. Подсвечники-динозавры
Оригинальное использование старых игрушек.
7. Старые половники в качестве подсвечников
Столовые приборы в качестве подсвечников.
8. Подсвечники из солонок
Необыкновенные подсвечники из солонок.
9. Необычные подсвечники из тыквочек
Оригинальный способ создать красивые подсвечники своими руками.
10. Подсвечники из стаканов с мешковиной
Великолепный подсвечник из мешковины со своим узором.
11. Подсвечник из коряги
Великолепное применение обычной деревянной коряги.
12. Украшенные кружевом банки — подсвечники
Великолепные подсвечники, украшенные кружевом.
13. Подсвечник из бетона
Небольшой подсвечник из бетона.
14. Жидкие свечи в стеклянных банках
Необычные жидкие свечи.
15. Свеча, сформованная в пластиковой бутылке
Свеча, сформованная в пластиковой бутылке.
16. Подсвечник из поленьев
Поленья в качестве подсвечников.
17. Подсвечники из пивных бутылок
Оригинальное применение пустых пивных бутылок.
18. Блестки в качестве украшения подсвечника
Блестящий подсвечник.
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