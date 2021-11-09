Самые необычные технологии в лифтах

Простой пример. Мы привыкли, что многоэтажные дома обычно венчаются прямоугольными башенками точно над лестничными площадками: это машинные отделения лифтов, и без башенок никак не обойтись — куда же девать лебедку, шкафы управления? А вот, оказывается, обойтись вполне можно. И сэкономить тем самым стройматериалы и рабочее время, которые обычно тратились на эти «архитектурные излишества».

24 ящика

С тех пор, как Элиша Грейвз Отис разрубил топором канат, на котором висел деревянный подъемник, а подъемник не упал и оставил тем самым в живых стоявшего на нем гениального американского изобретателя, в мире произошла урбанистическая революция. Безопасный лифт, который не падал, даже если лопались все удерживавшие его канаты, открыл дорогу массовому строительству многоэтажек, а затем и настоящих небоскребов. Отис демонстрировал свой опыт в далеком 1854 году, а компания, названная его именем, работает до сих пор и является одним из крупнейших в мире производителей подъемных машин.

Еще более интересно, что компания Otis уже давно укоренилась в России, построила здесь свои предприятия и производит лифты с минимальным использованием импортных комплектующих.