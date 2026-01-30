С нами не соску...
Легкий способ проверки качества стирального порошка

Вроде бы, что может быть разного в составе того или иного порошка разной марки? Но, как говориться, не все производители честны с нами и экономят на некоторых ингредиентах, от которых напрямую зависит качество стирки.

Легкий способ проверки качества стирального порошка

Верить в рекламу – тоже дело не благодарное, а вот провести опыт, который честно рассудит «кто прав, кто виноват» не помешает.



Для этого приобретите понравившиеся вам несколько пачек разной марки и сварите куриное яйцо в крутую. Нет, вы все правильно прочитали, нам оно потребуется для эксперимента. Итак, вам нужно развести небольшое количество порошка в небольшой емкости (можно в стакане) и поместите в него же небольшой кусочек куриного белка. Оставьте всё это на сутки.

Если по истечение этого времени белок остался без изменений – смело вычеркиваете данную марку порошка из своих предпочтений, так как этот порошок очень плохого качества и со свое основной задачей никогда не справится.

Если вы обнаружите, что белок немного растворился и стал мягче по консистенции, то этот порошок может подойти к стирке темных вещей и слегка загрязненным.

В случае, если вы не совсем не обнаружите белок с емкости, то ликуйте – это отличный порошок, который отстирает сильно загрязненные вещи, белые, черные и цветные.

Так же есть еще один способ для которого вместо белка нам понадобится зеленка. Сам процесс в принципе не отличается от предыдущего: в емкость налить немного воды, растворить порошок, капнуть 2-3 капли зеленки и хорошо перемешать (не вздумайте делать это пальцем)))) Если порошок обесцветил зеленку – это хороший порошок, а если все так и осталось зеленым, то я не советую иметь дело с таким порошком.

