Нож из «Рэмбо»: как клинок попал на съёмки, и почему его вид менялся от фильма к фильму

Наверняка большинство из нас, просматривая легендарные голливудские боевики, обращали внимание на оригинального вида оружие, которым пользовались главные герои. Не обошла стороной эта тенденция и серия фильмов «Рэмбо»: там персонаж Сильвестра Сталлоне регулярно применяет большой запоминающийся нож с зазубринами., в каждой части о Джоне Рэмбо нож был другой - его меняли из фильма в фильм.
В фильме «Рэмбо Первая кровь» можно увидеть оригинальный зазубренный нож, чей дизайн неизменно привлекает внимание. Совершенно предсказуемо популярность самой кинокартины обеспечила большой спрос и на тот образец холодного оружия, которым пользовался главный герой. Тогда-то и стали появляться первые подробности об истории появления этого самого ножа. Так, прототипом для клинка Рэмбо оказался реально существующий экземпляр боевого оружия, который использовался американскими солдатами в период войны во Вьетнаме.
Джимми Лайл со своим детищем и Сильвестром Сталлоне.
Автором переработки армейского образца стал известный американский конструктор холодного оружия Джимми Лайл, который был специально привлечен именно для этой работы. В результате он создал полноценный нож для выживания. Материалом для клинка была выбрана сталь марки 440С. На его обухе расположились зазубрины, похожие на зубья от пилы.
Рукоятка также была металлической, однако поверх она обматывалась специальным материалом. Последний пропитывали раствором, который предотвращает попадание внутрь влаги. У такого решения была причина: рукоятка имела специальную полость, предназначенная для хранения аварийного запаса. Оснастили нож и массивной стальной гардой, расположенной между клинком и рукояткой. Общая масса ножа Рэмбо составляла 880 грамм, длина - 362 мм. В продаже клинок появился комплекте с кожаными ножнами.
Когда же стала ясна необходимость продолжения популярной саги, было решено взяться за разработку нового экземпляра ножа. Именно поэтому в кинокартине «Рэмбо 2» зрителям был представлен клинок с некоторыми трансформациями. Кроме того, был значительно увеличен размер ножа: масса его возросла до 980 грамм, а длина - до 382 мм. Также закручивающаяся крышка рукоятки обзавелась компасом и выступом для разбивания стекла.
Изменения, которым подвергся нож в третьей части приключений Рэмбо, можно назвать радикальными. Ведь внешний вид ножа, который появился на экранах, был совершенно не похожим на первые две модификации. В «Рэмбо 3» зрителям представили уже не столько нож для выживания, сколько полноценный тесак. Помимо внешнего вида изменилась и конструкция нового оружия. Так, например, была заменена полая рукоятка на сплошную, а материалом для нее теперь служила древесина. Да и лезвие изменило свою форму. Кроме того, антибликовое покрытие также на этот раз не применялось. Длина ножа теперь составляла 440 мм.
Интересно, что огромная популярность не повлияла на доступность ножа Джона Рэмбо. И по сей день легальное приобретение ножа подобного вида является довольно большой проблемой. К тому же практическая потребность такого клинка в повседневной жизни представляется весьма сомнительной. Однако этот нож не только можно было приобрести, он еще и пущен в массовое производство.
