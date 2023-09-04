Правила этикета, которые полезно знать каждому, кто собрался в театр

К выходу в театр многие из нас готовятся заранее: покупают билеты и выбирают подходящую одежду. Но этот вечер может быть безвозвратно испорчен, если вы все время будете ловить осуждающие взгляды интеллигентной публики. Так вполне может случиться, если вы вдруг начнете не вовремя аплодировать или нарушите нормы местного дресс-кода.



В наши дни необязательно приходить в театр в вечернем платье или смокинге. Женщины могут выбрать элегантную повседневную одежду, а мужчины — строгий костюм. Дамам разрешены даже джинсы, но только при условии, что организаторы мероприятия не сообщили, что действует особый дресс-код.



Женщины могут умеренно воспользоваться духами, а мужчины — одеколоном. При этом важно помнить, что резкий запах может быть неприятен людям, которые сидят на соседних креслах.





Сегодня дамам уже не нужно делать высокие прически, чтобы прибавить себе роста. Это сооружение, как и головной убор (который, кстати, положено оставлять в гардеробе), может мешать другим зрителям смотреть спектакль.

Для визита в театр лучше остановить выбор на комфортной стильной обуви, например, на туфлях на невысоком каблуке или балетках с острыми носами.



В театр полагается приходить не позже чем за 20 минут до начала спектакля. Ведь зрителям нужен небольшой запас времени, чтобы снять верхнюю одежду и отыскать свое место в зале.Не следует брать в зал куртку или пальто: они станут помехой для других людей, которые будут проходить через ряды. Всю верхнюю одежду, головные уборы и зонты необходимо сдать в гардероб.



Каждый театр может устанавливать свои правила посещения, поэтому не помешает заранее зайти на сайт выбранного учреждения и узнать, какие требования предъявляются к зрителям. К примеру, там может быть указано, что на спектакль не допускаются люди в шлепанцах, шортах, а также в топах и безрукавках без пиджака. Важно обратить внимание и на возрастные ограничения. Малышей могут не пустить на представления, которые не отмечены в афише как детские.





Если другим зрителям понадобится пройти мимо вас к своему креслу, не стоит просто поджимать колени. В этом случае полагается подняться и пропустить соседей.



Иногда случается, что ваше место кто-то занял. Не нужно устраивать скандал. Сперва сверьтесь с данными, которые указаны на вашем билете: возможно, это вы перепутали ряд. Если ошибки нет, то стоит показать билет человеку, который занял ваше место и вежливо попросить его освободить сиденье.







Если вы пришли на мюзикл, не стоит подпевать любимым актерам, даже если вы дословно знаете партию каждого из них. Все же другие зрители пришли, чтобы послушать, как поют профессионалы, а не люди в соседних креслах.



Важно помнить, что артисты не обязаны взаимодействовать со зрителями после спектакля. Если у них будет желание, они могут задержаться, чтобы оставить автографы или сфотографироваться с поклонниками. Но все же они живые люди, у которых завершился рабочий день, и теперь они вправе отдыхать или спешить по своим делам.



Согласно театральному этикету, руки и ноги положено держать поближе к себе. К примеру, не стоит опираться на спинку стоящего впереди кресла. Это доставит неудобства сидящему там человеку. Кроме того, так можно заслонить спиной часть сцены для тех, кто расположился на местах сзади вас.







Если в зале стало душно, не стоит использовать театральную программку в качестве веера. Ваши резкие движения станут отвлекать других зрителей от представления.



Неприлично хлопать прямо во время спектакля, когда на сцене появляется любимый актер. Это неуважительно по отношению и к другим участникам постановки, и к зрителям, которые могут из-за шума не расслышать музыку или реплики артистов. Лучше отблагодарить аплодисментами всех актеров после окончания представления.



Если вы выбрали театр местом для свидания, не стоит проявлять нежность и обниматься прямо на публике. Это смутит других зрителей и помешает им насладиться представлением.Не принято обсуждать сценарий пьесы или игру актеров прямо во время спектакля. Это невежливо по отношению и к артистам, и к другим зрителям. Лучше поделиться впечатлениями во время антракта или дождаться окончания представления.



Телефоны, которые поставили на режим вибрации, тоже могут мешать окружающим. Плюс свет от экранов будет видно даже с балкона. Так что перед началом спектакля все гаджеты полагается выключить.



Раскладывать вещи на барьере балкона — серьезная ошибка. Бинокль, сумку и даже театральную программку лучше убрать оттуда и разместить на своих коленях. И это вполне логично, ведь предмет, лежащий на ограждении, может свалиться в партер (и возможно, угодить кому-нибудь по голове).



Дарить актерам цветы положено после спектакля. Кидать букеты на сцену прямо во время представления — дурной тон. Кроме того, это может отвлечь артистов. И вообще цветы можно передать работникам театра, которые потом вручат их адресату.



В конце спектакля необходимо дождаться, когда артисты выйдут на поклон и окончательно опустится занавес. Убегать в гардероб до того момента, когда в зале зажжется свет, считается крайне невежливым.



Соблюдать приличия важно не только в театре, но и в других общественных местах. Например, существуют правила этикета, которые помогут не попасть впросак во время летнего отдыха на пляже.

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