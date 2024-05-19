Самарканд и его жители: цветные фотографии Прокудина-Горского, сделанные до 1917 года

Цветные фотографии Прокудина-Горского, сделанные до революции 1917 года в Самарканде.

1. Вечерний снимок мечети

Общий вид мечети Шах-Зинде. Самарканд, начало 20 века.

2. Мавзолей Усто Али Насафи

Амазар на горе у Шах-Зинде. Самарканд, начало 20 века.

3. Купола Шир-Дор

Часть минарета и купола Шир-Дор с Тилля-Кари. Самарканд, начало 20 века.

4. Медресе Тилля-Кари

Тилля-Кари с Улук-Бека. Самарканд, начало 20 века.

5. Байга

Один из древнейших и популярнейших видов конных скачек у многих тюркских народов. Самарканд, начало 20 века.

6. Носящий воду

Водонос. Самарканд, начало 20 века.

7. Городовой в Самарканде

Низший чин полицейской стражи в столичных, губернских и уездных городах. Самарканд, начало 20 века.

8. Регистан

Местные жители на центрально площадь в Самарканде.

9. Нищие в Самарканде

Категория людей, находящихся за крайней чертой бедности и вынужденных жить за счёт подаяний и благотворительности. Самарканд, начало 20 века.

10. Мозаичные стены внутри дома

Образец мозаичных стен внутри дома богатого сарта. В окрестностях Самарканда в начале 20 века.

11. Торговец

Богатый местный житель в центре Самарканда в начале 20 века.

12. Уличная торговля

Торговец дынями. Самарканд, начало 20 века.

13. Студенты в медресе

Студенты бухарского медресе в Самарканде в начале 20 века.

14. Местные жители

Местное население в одном из районов Самарканда в начале 20 века.

15. Чабан

Пастух овец и другого скота. Самарканд, начало 20 века .