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Самарканд и его жители: цветные фотографии Прокудина-Горского, сделанные до 1917 года


Цветные фотографии Прокудина-Горского, сделанные до революции 1917 года в Самарканде.

Цветные фотографии Прокудина-Горского, сделанные до революции 1917 года в Самарканде.

Фотограф Прокудин-Горский в период с 1909 по 1912 годы побывал во многих уголках России, где проводил фотосъёмки. Он пользовался оригинальной технологией, которая позволила ему добиться поразительного качества цветных фото. Поверить, что этим фото уже более века, сложно. Эти снимки были восстановлены с негативов Сергея Михайловича Прокудина-Горского в конце XX века.


1. Вечерний снимок мечети


Общий вид мечети Шах-Зинде. Самарканд, начало 20 века.

Общий вид мечети Шах-Зинде. Самарканд, начало 20 века.

 

2. Мавзолей Усто Али Насафи


Амазар на горе у Шах-Зинде. Самарканд, начало 20 века.

Амазар на горе у Шах-Зинде. Самарканд, начало 20 века.

 

3. Купола Шир-Дор


Часть минарета и купола Шир-Дор с Тилля-Кари. Самарканд, начало 20 века.

Часть минарета и купола Шир-Дор с Тилля-Кари. Самарканд, начало 20 века.

 

4. Медресе Тилля-Кари


Тилля-Кари с Улук-Бека. Самарканд, начало 20 века.

Тилля-Кари с Улук-Бека. Самарканд, начало 20 века.

 

5. Байга


Один из древнейших и популярнейших видов конных скачек у многих тюркских народов. Самарканд, начало 20 века.

Один из древнейших и популярнейших видов конных скачек у многих тюркских народов. Самарканд, начало 20 века.

 

6. Носящий воду


Водонос. Самарканд, начало 20 века.

Водонос. Самарканд, начало 20 века.

 

7. Городовой в Самарканде


Низший чин полицейской стражи в столичных, губернских и уездных городах. Самарканд, начало 20 века.

Низший чин полицейской стражи в столичных, губернских и уездных городах. Самарканд, начало 20 века.

 

8. Регистан


Местные жители на центрально площадь в Самарканде.

Местные жители на центрально площадь в Самарканде.

 

9. Нищие в Самарканде


Категория людей, находящихся за крайней чертой бедности и вынужденных жить за счёт подаяний и благотворительности. Самарканд, начало 20 века.

Категория людей, находящихся за крайней чертой бедности и вынужденных жить за счёт подаяний и благотворительности. Самарканд, начало 20 века.

 

10. Мозаичные стены внутри дома


Образец мозаичных стен внутри дома богатого сарта. В окрестностях Самарканда в начале 20 века.

Образец мозаичных стен внутри дома богатого сарта. В окрестностях Самарканда в начале 20 века.

 

11. Торговец


Богатый местный житель в центре Самарканда в начале 20 века.

Богатый местный житель в центре Самарканда в начале 20 века.

 

12. Уличная торговля


Торговец дынями. Самарканд, начало 20 века.

Торговец дынями. Самарканд, начало 20 века.

 

13. Студенты в медресе


Студенты бухарского медресе в Самарканде в начале 20 века.

Студенты бухарского медресе в Самарканде в начале 20 века.

 

14. Местные жители


Местное население в одном из районов Самарканда в начале 20 века.

Местное население в одном из районов Самарканда в начале 20 века.

 

15. Чабан


Пастух овец и другого скота. Самарканд, начало 20 века.

Пастух овец и другого скота. Самарканд, начало 20 века.

 

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