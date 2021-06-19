Несбывшаяся мечта Майкла Джексона, оплошность конструктора Титаника и другие малоизвестные факты

Гении – люди, которым ничто не чуждо. Тем более, когда речь касается их открытий, изобретений и достижений. Ведь, как оказалось, зачастую большинство из них прибегают к хитрым мерам, не только занимаясь плагиатом, а и порой нарушая технику безопасности, руководствуясь своей точкой зрения и домыслами. Вот пять интересных и вопиющих фактов о некоторых известных личностях, прославившихся на весь мир…
1. Майкл Джексон хотел сыграть Человека-Паука
Король поп-сцены. \ Фото: vokrug.tv.
Чутьё Майкла Джексона подсказывало ему, что он должен сыграть роль Человека-Паука. Обсудив эту ситуацию с режиссёром Стэном Ли, король поп-сцены заявил, что хочет приобрести права на персонажа. В итоге, Ли объяснил, что ему нужно пойти в Marvel и поделиться с ними своими планами. Также Стэн сказал, что он и Майкл были заинтересованы в покупке супергеройской компании Marvel в 1990-х годах. Когда его спросили, хорошо ли Джексон справился бы с этой ролью, он сказал: «Я думаю, он был бы очень хорош. Но я должен сказать, что Тоби Магуайр был великолепен».
Несбыточная мечта певца. \ Фото: youtube.com.
Он также сообщил о том, что франшиза, возможно, не была столь успешной, потому что Майкл не был великим бизнесменом. Но супергеройская любовь Джексона не заканчивается. Продюсеры X-men сказали, что он пришёл к ним с предложением сниматься в роли Профессора X. Кто знает, была ли это упущенная возможность студиями или несбыточная мечта для Майкла, но факт остаётся фактов: поп-идол всегда блестяще выглядел на сцене, независимо от своих ролей…
2. Александр Белл не изобрёл телефон
Александр Белл. \ Фото: thoughtco.com.
Александр Грэм Белл был прекрасным примером хорошего парня. Он большую часть времени общался с глухими людьми. Его жена, мать и даже любимая учительница были глухими. В итоге ему пришла гениальная, но весьма странная идея – изобрести телефон. Хотя, кто знает… Всё больше и больше доказательств указывает на то, что Белл украл идею у изобретателя по имени Антонио Меуччи, который первоначально назвал своё изобретение электрофоном. К тому же он был довольно беден. Он подал половину патента в 1871 году, ведь Меуччи не мог позволить себе полный. Когда пришло время продлевать контракт, он не смог собрать и десяти долларов.
Александр Белл не изобрёл телефон. \ Фото: scotsman.com.
Трагедия произошла, когда в результате взрыва котла погибли сто двадцать пять пассажиров. Антони выжил, но был серьёзно ранен. Вернувшись домой, мужчина обнаружил то, что его жена продала всё в его лаборатории за шесть долларов, чтобы получить лекарства. Одной из таких вещей был его телефон. Меуччи никогда не сдавался и построил ещё одну модель для телеграфной компании Western Union. Но они утверждали, что потеряли его материалы. А теперь перенесёмся на два года вперёд, в то время, когда Грэм Белл подал патент на телефон. В итоге, Меуччи подал на него в суд. Но он так и не смог найти свои эскизы, утверждая, что отдал их в лабораторию Western Union, где по совпадению работал Белл. Но ещё большее совпадение заключается в том, что эскизы исчезли. К сожалению, Меуччи умер, не имея возможности подать апелляцию против Белла, а палата представителей объявила обращение иррациональным.
3. Дракула был реальным человеком
Дракула был реальным человеком. \ Фото: thenewsandblogs.com.
Каждый раз, когда речь заходит о Дракуле, мы вспоминаем фильм о кровожадном вампире, снятый по одноименному роману Брэма Стокера. Но, как оказалось, за основу был взят реальный человек по имени Влад Цепеш, который жил в Трансильвании в XV веке. И всё бы ничего, но этот правитель отличался своей особой жестокостью, повергающей в ужас не только простой люд. На его счету сотни тысяч жертв, которых он посадил на кол, наблюдая за тем, как те мучаются в жутких агониях, испытывая при этом некое удовольствие. Из-за своей кровожадности он получил прозвище дьявол (Dracul), которое впоследствии трансформировалось в привычного для нас Дракулу.
Влад Цепеш. \ Фото: google.ru.
4. Гибель Титаника
Легендарный Титаник. \ Фото: ru.wikipedia.org.
«Титаник» был одним из самых огромных кораблей, который считали непотопляемым. И никто даже не мог предположить того, что с ним однажды случится столь масштабная трагедия. Покинув Новую Англию, корабль, на борту которого было более двух тысяч пассажиров плюс обслуживающий персонал и члены экипажа, отправился в путешествие через необъятный Атлантический океан. Идя своим курсом, судно неожиданно наткнулось на айсберг. Вода, пройдя через отсеки и обрушив нос корабля, попросту разломала его пополам.
Крушение Титаника. \ Фото: google.ru.
Кошмар продолжался из-за паники в попытках спастись, поскольку спасательных шлюпок по неизвестной тогда причине почему-то не хватало. Ведь такое огромное судно способно было вместить в себя шестьдесят четыре спасательные шлюпки, но главный конструктор Александр Карлайл запланировав лишь сорок восемь, тем самым сделав главную палубу более свободной. Так уж получилось, что из общедоступного количества было доставлено на борт всего лишь двадцать шлюпок. В итоге удалось спасти чуть больше тысячи человек, что составляет примерно тридцать три процента всех пассажиров. Кто знает, если бы тогда главный конструктор не внёс коррективы, возможно, судьба пребывающих на борту сложилась бы иначе.
5. Человек по имени Фулканелли превратил свинец в золото
Таинственный алхимик. \ Фото: atlasobscura.com.
Никто не знает ни его имени, ни личности. Историки называют его Фулканелли. Предполагается, что это человек был хорошо образован и очень умён. Нет никаких доказательств его брака или где он учился. Даже его имя могло быть фальшивым, чтобы скрыть личность настоящего автора. С ним было связано несколько имён. В частности, у него был знаменитый студент по имени Юджин Канселиет, который сделал нечто невероятное. Парень превратил свинец в золото, утверждая, что учился у своего учителя, став его учеником в возрасте шестнадцати лет.
Человек по имени Фулканелли превратил свинец в золото. \ Фото: pinterest.es.
Помимо Юджина у таинственного Фулканелли был ещё один ученик. Гастон Соваж на полном серьёзе заявил о том, что однажды стал свидетелем того, как мальчишка превратил свинец в золото. А в 1926 году таинственный алхимик исчез, буквально растворившись в воздухе. Было предпринято много усилий, чтобы выяснить, кто на самом деле эта загадочная личность. Появились теории, что на самом деле это был Канселиет, так как он опубликовал работы покойного Фулканелли. Но в теории есть изъяны, а тайна до сих пор так и остаётся не раскрытой. Это один из самых странных случаев в истории, и, возможно, настоящий Фулканелли не исчез и всё ещё жив. Кто знает, может это был грандиозный розыгрыш, потому что великий алхимик не хотел никому рассказывать, как делать золото вручную. И эта странная тайна может никогда не быть разгадана, а человек, который делает золото, может навсегда остаться неизвестным.
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