19 эмоциональных фотографий кошек, которые решили расслабиться и пожевать валерьянку

Фотографии смешных мурлык, впервые познакомившихся с кошачьей мятой.
Всем известно, как это важно расслабиться после непростой рабочей недели. Но отдохнуть и сбросить негатив хочется порой не только людям, но и кошкам. Вот поэтому и не могут пушистики отказать себе в валерьянке. Фотограф Эндрю Марттила запечатлел кошек, которые решили пожевать травку - получился целый ураган кошачьих эмоций.
1. Непослушный язык
«Я смогу… я точно смогу ним управлять!»
2. Раскованная модель
«Теперь я выгляжу просто сногсшибательно - в любом ракурсе!»
3. Временно агрессивный
«Даже не думай, что я с тобой поделюсь своей вкусняшкой…»
4. Кошачьи выражения
«Надо обязательно это попробовать! Какой-то… странный вкус».
5. Странное поведение друга
«Не понимаю, что такого интересного он находит в этой мяте…»
6. Язык-маятник
«Тик-так, тук-тук, стрелки часов бегут….»
7. Причудливый вкус
«Хозяин, теперь я просто обожаю это растение!»
8. Мятное безумие
«Да, хозяин… у меня все в полном порядке!»
9. За стеклом
«Ням-ням-ням!»
10. Кошачий пират
«Я заберу все, что смогу унести с собой!»
11. Игривое настроение
«А сейчас я покажу тебе настоящий кошачий брейк-данс!»
12. Кошачий гремлин
«Проверим, как это сможет меня успокоить, хозяин…»
13. Детские шалости
«Странно, что взрослые находят эту мяту вкусной…»
14. Ароматные кошачьи потягушки
«Такой отпуск мне по душе!»
15. Мятная веточка
«Это лучший цветок, который мне когда-либо дарили!»
16. Дикий зверь
«Теперь я не смогу сдерживать свою хищную сущность!»
17. Задорный пятнистый нос
«Ой, а что это здесь рассыпалось? Надо срочно все убрать!»
18. Кошачья улыбка
«…но если вы заведете еще одного ребенка, то придется значительно пополнить мои мятно-расслабляющие запасы!»
19. Рыжий дегустатор
«Могу сказать одно – эта мята высшего качества!»
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