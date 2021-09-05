19 эмоциональных фотографий кошек, которые решили расслабиться и пожевать валерьянку

Фотографии смешных мурлык, впервые познакомившихся с кошачьей мятой.

1. Непослушный язык

«Я смогу… я точно смогу ним управлять!»

2. Раскованная модель

«Теперь я выгляжу просто сногсшибательно - в любом ракурсе!»

3. Временно агрессивный

«Даже не думай, что я с тобой поделюсь своей вкусняшкой…»

4. Кошачьи выражения

«Надо обязательно это попробовать! Какой-то… странный вкус».

5. Странное поведение друга

«Не понимаю, что такого интересного он находит в этой мяте…»

6. Язык-маятник

7. Причудливый вкус

«Хозяин, теперь я просто обожаю это растение!»

8. Мятное безумие

«Да, хозяин… у меня все в полном порядке!»

9. За стеклом

«Ням-ням-ням!»

10. Кошачий пират

«Я заберу все, что смогу унести с собой!»

11. Игривое настроение

«А сейчас я покажу тебе настоящий кошачий брейк-данс!»

12. Кошачий гремлин

«Проверим, как это сможет меня успокоить, хозяин…»

13. Детские шалости

«Странно, что взрослые находят эту мяту вкусной…»

14. Ароматные кошачьи потягушки

» «Такой отпуск мне по душе!

15. Мятная веточка

«Это лучший цветок, который мне когда-либо дарили!»

16. Дикий зверь

«Теперь я не смогу сдерживать свою хищную сущность!»

17. Задорный пятнистый нос

«Ой, а что это здесь рассыпалось? Надо срочно все убрать!»

18. Кошачья улыбка

«…но если вы заведете еще одного ребенка, то придется значительно пополнить мои мятно-расслабляющие запасы!»

19. Рыжий дегустатор

«Могу сказать одно – эта мята высшего качества!»