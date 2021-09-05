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19 эмоциональных фотографий кошек, которые решили расслабиться и пожевать валерьянку


Фотографии смешных мурлык, впервые познакомившихся с кошачьей мятой.

Фотографии смешных мурлык, впервые познакомившихся с кошачьей мятой.

Всем известно, как это важно расслабиться после непростой рабочей недели. Но отдохнуть и сбросить негатив хочется порой не только людям, но и кошкам. Вот поэтому и не могут пушистики отказать себе в валерьянке. Фотограф Эндрю Марттила запечатлел кошек, которые решили пожевать травку - получился целый ураган кошачьих эмоций.

1. Непослушный язык


19 эмоциональных фотографий кошек, которые решили расслабиться и пожевать валерьянку

«Я смогу… я точно смогу ним управлять!»

 

2. Раскованная модель


19 эмоциональных фотографий кошек, которые решили расслабиться и пожевать валерьянку

«Теперь я выгляжу просто сногсшибательно - в любом ракурсе!»

 

3. Временно агрессивный


19 эмоциональных фотографий кошек, которые решили расслабиться и пожевать валерьянку

«Даже не думай, что я с тобой поделюсь своей вкусняшкой…»

 

4. Кошачьи выражения


19 эмоциональных фотографий кошек, которые решили расслабиться и пожевать валерьянку

«Надо обязательно это попробовать! Какой-то… странный вкус».

 

5. Странное поведение друга


19 эмоциональных фотографий кошек, которые решили расслабиться и пожевать валерьянку

«Не понимаю, что такого интересного он находит в этой мяте…»

 

6. Язык-маятник


19 эмоциональных фотографий кошек, которые решили расслабиться и пожевать валерьянку

«Тик-так, тук-тук, стрелки часов бегут….»

 

7. Причудливый вкус


19 эмоциональных фотографий кошек, которые решили расслабиться и пожевать валерьянку

«Хозяин, теперь я просто обожаю это растение!»

 

8. Мятное безумие


19 эмоциональных фотографий кошек, которые решили расслабиться и пожевать валерьянку

«Да, хозяин… у меня все в полном порядке!»

 

9. За стеклом


19 эмоциональных фотографий кошек, которые решили расслабиться и пожевать валерьянку

«Ням-ням-ням!»

 

10. Кошачий пират


19 эмоциональных фотографий кошек, которые решили расслабиться и пожевать валерьянку

«Я заберу все, что смогу унести с собой!»

 

11. Игривое настроение


19 эмоциональных фотографий кошек, которые решили расслабиться и пожевать валерьянку

«А сейчас я покажу тебе настоящий кошачий брейк-данс!»

 

12. Кошачий гремлин


19 эмоциональных фотографий кошек, которые решили расслабиться и пожевать валерьянку

«Проверим, как это сможет меня успокоить, хозяин…»

 

13. Детские шалости


19 эмоциональных фотографий кошек, которые решили расслабиться и пожевать валерьянку

«Странно, что взрослые находят эту мяту вкусной…»

 

14. Ароматные кошачьи потягушки


19 эмоциональных фотографий кошек, которые решили расслабиться и пожевать валерьянку

«Такой отпуск мне по душе!
»

 

15. Мятная веточка


19 эмоциональных фотографий кошек, которые решили расслабиться и пожевать валерьянку

«Это лучший цветок, который мне когда-либо дарили!»

 

16. Дикий зверь


19 эмоциональных фотографий кошек, которые решили расслабиться и пожевать валерьянку

«Теперь я не смогу сдерживать свою хищную сущность!»

 

17. Задорный пятнистый нос


19 эмоциональных фотографий кошек, которые решили расслабиться и пожевать валерьянку

«Ой, а что это здесь рассыпалось? Надо срочно все убрать!»

 

18. Кошачья улыбка


19 эмоциональных фотографий кошек, которые решили расслабиться и пожевать валерьянку

«…но если вы заведете еще одного ребенка, то придется значительно пополнить мои мятно-расслабляющие запасы!»

 

19. Рыжий дегустатор


19 эмоциональных фотографий кошек, которые решили расслабиться и пожевать валерьянку

«Могу сказать одно – эта мята высшего качества!»

 

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19 эмоциональных фотографий кошек, которые решили расслабиться и пожевать валерьянку

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19 эмоциональных фотографий кошек, которые решили расслабиться и пожевать валерьянкуПодписаться на мой Instagram
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