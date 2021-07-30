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Современные Золушки: 5 звезд экрана, которые провели детство в бедности


Вера Брежнва в юности и в наши дни | Фото: shining-stars.ru

Вера Брежнва в юности и в наши дни | Фото: shining-stars.ru

Сегодня все они успешны, богаты и знамениты, их называют самыми красивыми отечественными звездами, но так было не всегда. Каждой из них пришлось пережить в детстве и в юности очень сложные времена и превратиться из гадкого утенка в лебедя. Однако это помогло им закалить характер и самостоятельно достичь тех высот, которые сегодня дают им право гордиться успехами. Кому из современных звезд экрана когда-то приходилось мыть подъезды и стоять за прилавком на рынке – далее в обзоре.


Светлана Ходченкова


Светлана Ходченкова в детстве | Фото: biographe.ru

Светлана Ходченкова в детстве | Фото: biographe.ru


Актриса в юности и в наши дни | Фото: biographe.ru, shoubiz.guru

Актриса в юности и в наши дни | Фото: biographe.ru, shoubiz.guru

В наши дни Светлана Ходченкова – одна из самых востребованных российских актрис, которой поступают предложения не только от отечественных, но и от зарубежных режиссеров. А в детстве она и представить не могла, что когда-нибудь будет жить в роскоши. Она выросла без отца в городе Железнодорожный под Москвой, ее мать вынуждена была трудиться на 3-х работах – маляром, дворником и уборщицей, чтобы свести концы с концами. Чтобы помочь матери и обзавестись хотя бы предметами первой необходимости, Ходченкова в 13 лет начала помогать ей мыть подъезды, хотя сама очень этого стеснялась.
Одноклассники ее высмеивали за то, что она была хуже всех одета и не могла себе позволить вместе с классом ездить на экскурсии.

Ее жизнь изменилась в 15 лет, когда Светлана прошла кастинг в школу моделей и на полгода уехала в командировку в Японию. На свой первый гонорар она провела домой телефон, что по тем временам было для нее настоящей роскошью. А ее кинодебют в фильме Станислава Говорухина «Благословите женщину» вывел ее в ряды актрис первой величины. Сегодня в фильмографии 36-летней актрисы – уже более 70 ролей.
Актриса Светлана Ходченкова | Фото: kino-teatr.ru

Актриса Светлана Ходченкова | Фото: kino-teatr.ru

 

Кристина Асмус


Кристина Асмус в детстве | Фото: uznayvse.ru

Кристина Асмус в детстве | Фото: uznayvse.ru

 

Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус выросла в многодетной семье в коммуналке. Ее настоящая фамилия – Мясникова, а фамилию Асмус она взяла от деда, немца по национальности. В детстве Кристина донашивала одежду за старшими сестрами, а ее семья в конце 1990-х гг. балансировала на грани бедности. После школы ей удалось с первой попытки поступить в Школу-студию МХАТ, но через полгода ее отчислили как «не оправдавшую надежд». Напутствие Райкина «Работайте над собой» она восприняла как руководство к действию и через 2,5 года поступила в «Щепку». А на кастинге «Интернов» ей удалось обойти 2,5 тысячи претенденток на роль Вари, после чего к ней пришли популярность, признание и успех.

 
Актриса в детстве и в наши дни | Фото: uznayvse.ru

Актриса в детстве и в наши дни | Фото: uznayvse.ru

 

Наталья Водянова


 

 
Наталья Водянова в детстве и в наши дни | Фото: uznayvse.ru

Наталья Водянова в детстве и в наши дни | Фото: uznayvse.ru

Супермодель Наталья Водянова выросла в городе Горький (Нижний Новгород) в многодетной семье, в однокомнатной хрущевке. Ее родители рано развелись, мать повторно вышла замуж и родила еще двоих девочек, одна из которых страдала синдромом ДЦП. С самого детства Наталья помогала ухаживать за сестрой. Ее мать рассказывала: «Сейчас многие говорят, что Наташа плохо училась. Но когда ей было ходить в школу? Она все время возилась с Оксаной: готовила ей кашки, водила гулять. Дочка слишком рано поняла, что такое нужда. Ей очень хотелось мне помочь, поэтому она начала вместе со мной торговать фруктами на рынке».

В 11 лет ей приходилось передвигать коробки весом до 30 кг. Когда ей было 16, ее друг привел ее на кастинг французского модельного агентства, и неожиданно для самой себя Наталья прошла конкурс и отправилась в Париж. Однако и после этого слава и богатство пришли к ней не сразу. Поначалу за границей ей приходилось экономить на всем, пока после Недели высокой моды в Нью-Йорке ее не засыпали предложениями. Так начался ее путь супермодели.
Наталья Водянова в юности и в наши дни | Фото: bagira-belaya.livejournal.com, stylenews.ru

Наталья Водянова в юности и в наши дни | Фото: bagira-belaya.livejournal.com, stylenews.ru

 

Ирины Безрукова


Ирина Безрукова в детстве | Фото: 24smi.org

Ирина Безрукова в детстве | Фото: 24smi.org

 

Очень тяжелым было детство у актрисы Ирины Безруковой. Семья жила в Ростове-на-Дону. Отец страдал алкогольной зависимостью, а когда девочке было 8 лет, он бросил семью. Через 2 года у ее мамы обнаружили рак мозга, и вскоре она скончалась. Ирина с сестрой росла у бабушки, которая работала техничкой, а после выхода на пенсию – дворником. Съесть мороженое и сходить в кино они могли только по праздникам и только на утренний сеанс. Новых платьев Ирина тоже не могла себе позволить, поэтому сама научилась шить. Позже актриса признавалась: «Гадким утенком я чувствовала себя много раз. Может, это многих удивляет, но это так». Тем не менее, Безрукова считает, что эти тяжелые годы закалили ее характер и дали стимул в настоящее время заниматься благотворительностью.
Ирина Безрукова в юности и в наши дни | Фото: uznayvse.ru, goodhouse.ru

Ирина Безрукова в юности и в наши дни | Фото: uznayvse.ru, goodhouse.ru

 

Вера Брежнева


Вера Брежнева в детстве | Фото: 24smi.org

Вера Брежнева в детстве | Фото: 24smi.org

 

Успешная певица и актриса Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась в украинском провинциальном городе Днепродзержинске. Ее отец был инвалидом, а мать работала уборщицей. Кроме Веры, в семье было еще 3 детей. Одноклассники часто издевались над ней из-за того, что она ходила в старых потрепанных вещах. Певица признается: «Я была очень-очень обидчивая с самого детства, море комплексов, обделенность в каких-то вещах. Плюс – бедность. Есть комплекс бедного человека. Классовая ненависть. Ведь когда у тебя нет денег, тебе об этом говорят, намекают – вот, носишь колготки с зашитой стрелкой, бедняжка! Ты все это принимаешь как оскорбление».

В первой половине дня она училась в школе, а во второй – работала посудомойкой в баре и нянечкой. Поэтому после того, как Вера прошла кастинг в группу «ВИА Гра», свои первые гонорары она потратила на модные вещи.
Вера Брежнва в юности и в наши дни | Фото: stars-news.ru

Вера Брежнва в юности и в наши дни | Фото: stars-news.ru

Вера Брежнва в юности и в наши дни | Фото: shining-stars.ru

Вера Брежнва в юности и в наши дни | Фото: shining-stars.ru

 

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Современные Золушки: 5 звезд экрана, которые провели детство в бедности

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