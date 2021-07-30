Современные Золушки: 5 звезд экрана, которые провели детство в бедности

Вера Брежнва в юности и в наши дни | Фото: shining-stars.ru

Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова в детстве | Фото: biographe.ru

Актриса в юности и в наши дни | Фото: biographe.ru, shoubiz.guru

Актриса Светлана Ходченкова | Фото: kino-teatr.ru

Кристина Асмус

Кристина Асмус в детстве | Фото: uznayvse.ru

Актриса в детстве и в наши дни | Фото: uznayvse.ru

Наталья Водянова

Наталья Водянова в детстве и в наши дни | Фото: uznayvse.ru

Наталья Водянова в юности и в наши дни | Фото: bagira-belaya.livejournal.com, stylenews.ru

Ирины Безрукова

Ирина Безрукова в детстве | Фото: 24smi.org

Ирина Безрукова в юности и в наши дни | Фото: uznayvse.ru, goodhouse.ru

Вера Брежнева

Вера Брежнева в детстве | Фото: 24smi.org

Вера Брежнва в юности и в наши дни | Фото: stars-news.ru

Вера Брежнва в юности и в наши дни | Фото: shining-stars.ru