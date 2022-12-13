О чём рассказали учёным 1,5 км древних следов: загадочная находка в США

Находка длиной в полтора километра

Национальный парк Уайт-Сэндс. /Фото:pinimg.com

Примерно так выглядели люди 10 тыс. лет назад. /Фото:donpress.com

Что произошло во время древней прогулки?

Самая длинная дорожка из доисторических следов. /Фото:arstechnica.net

Исследователи изучают следы. /NPS and Bournemouth University

Каждый такой след может рассказать о многом. /Фото:arstechnica.net