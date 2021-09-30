Чистка микроволновки «паровой баней»: 5 проверенных способов

Как почистить микроволновку: 5 проверенных способов.
Микроволновка уже стала такой же привычной техникой на кухне, как и обычная печь. В ней не только разогревают, но и готовят еду. Время от времени каждая хозяйка сталкивается с проблемой, как отчистить загрязнения в микроволновке, удалить пятна жира и неприятный запах. Чтобы сделать все это без особого труда и специальных моющих средств, нужно использовать чистку по принципу «паровой бани».
Если хочется воздержаться от использования «химии», попробуйте почистить микроволновку уксусом, содой или лимоном. Если предпочитаете профессиональные чистящие средства, то возьмите «Фейри» или средство для чистки стекол. Как все это правильно использовать – далее в обзоре.
1. Чистка уксусом
Чистка микроволновой печи уксусом.
Уксус – эффективное средство для удаления загрязнений. Чтобы вымыть печь с его помощью, нужно приготовить водный раствор (пропорция: одна ложка 9% уксуса на стакан воды) и поместить его в печь. Включите микроволновку на полную мощность на 20 минут, а затем оставьте еще на 5 минут закрытой, в это время продолжит действовать уксусный пар, удаляя и размягчая загрязнения.
Из-за специфического запаха уксуса во время работы микроволновки лучше проветрить воздух в кухне. Не переживайте, если запах резкий, он выветрится быстро.
2. Чистка содой
Чистка микроволновой печи содой.
Хозяйки приловчились использовать соду вместо моющего порошка. Так, например, чистили столовое серебро еще наши бабушки, и сегодня это любимый многими способ очищения не только посуды, но и бытовой техники.
Соду лучше всего наносить на загрязненные стенки микроволновки после того, как печь хорошо пропарили уксусом. Посыпьте спонж так, как и обычным средством и потрите тщательно.
3. Чистка лимоном
Чистка микроволновой печи уксусом.
Лимон нейтрализует неприятный запах и тоже хорошо чистит поверхности. «Баню» нужно включить на 3-4 минуты, внутрь поставить широкую пиалу с водой и лимоном. Вы можете использовать лимонный сок или лимонную кислоту, если в холодильнике завалялся кусочек старого лимона, то можно и его применить с пользой.
После того, как печь выключится, подождите еще четверть часа, не открывая ее. Теперь можно легко удалить всю грязь губкой.
4. Как использовать губку с «Фейри»
Чистка микроволновой печи жидкостью для мытья посуды.
Делать «водяную баню» в привычном виде на этот раз не нужно. Достаточно намочить губку водой, капнуть на нее чистящее средство и вспенить. Затем поместить спонж в микроволновку на 30 секунд (на минимальной мощности), если переборщить со временем, то губка может начать плавиться. Осталось только пройтись по внутренним стенкам печи, легкое загрязнение отчиститься без труда.
5. Чистка стеклоочистителем
Чистка микроволновой жидкостью для чистки стекол.
Не многие знают, что жидкость для чистки стекол можно использовать еще и для микроволновки. Для мытья лучше развести средство с водой в пропорции 2:1, нанести на внутреннюю и внешнюю сторону микроволновки. Если есть засохшие пятна, то им потребуется постоять со средством 3-4 минуты. После они легко отчистятся, для этого не придется тереть поверхность. В конце обязательно нужно промыть все чистой водой, протереть насухо, важно, чтобы на печке не осталось чистящего средства, так как оно превратиться в отраву при нагревании еды.
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