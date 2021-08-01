Как затемнить теплицу из поликарбоната от солнца? 3 простых способа

Внутри теплицы при длительной жаркой погоде температура сильно повышается. Это явно не идёт на пользу растениям. Поэтому в жару, температуру в теплице (из любого материала: из плёнки, стекла, поликарбоната и т.д.) обязательно нужно регулировать. Сделать это можно, например, с помощью затемнения, проводить которое нужно, правда, не всегда. Так, помидоры прекрасно растут и на солнце. Если в теплице слишком темно, то это может нанести вред и другим растениям. Проблема здесь не в количестве света, а высокой температуре, которую быстро «нагоняют» солнечные лучи.

Почему нужно затенять теплицу и как это делать правильно?

В солнечные дни температура может превышать там 50 градусов. Это слишком много. Поэтому в такой ситуации стоит затенять теплицу, чтобы снизить температуру.

Оптимальная температура в теплице зависит от того, какие овощи мы в ней выращиваем!

Перец любит температуру 25 градусов по Цельсию. Помидоры тоже очень хорошо развиваются при такой температуре. Огурцы предпочитают температуру порядка 15 градусов по Цельсию.

По этой причине в промышленных масштабах никогда не выращивают огурцы и помидоры в одной теплице, потому что они нуждаются в разных условиях. Конечно, в теплицах на заднем дворе мы иногда объединяем эти овощи.

Они вырастут и «под одной крышей», но урожай может быть не таким хорошим, как при разделении культур. Также из-за совместного выращивания огурцы и помидоры могут подвергаться большему риску заболеваний.

Но, вернёмся к затенению теплицы. Что можно для этого использовать? Вот 3 самых простых варианта.

1. Затеняющая сетка

Её можно приобрести практически в любом садовом магазине. Использовать такую сетку в саду можно несколькими способами. Один из них является именно затемнение теплицы.

Затеняющие сетки чаще всего можно приобрести в трех цветах – зеленом, коричневом и черном. Они отличаются не только цветом, но и степенью затенения, которая обозначается в процентах. Чаще всего это сетки 55% или 95%. Если сетка, которую вы приобрели, пропускает слишком много солнца, то можно либо наложить на нее второй слой, либо сложить её. А, если сделать всё наоборот, то можно снова сделать укрытие от солнца более прозрачным.

2. Опрыскивание мелом изнутри

Старый, хорошо знакомый вариант затенения теплицы — опрыскивание её стенок изнутри мелом. Это дешевый, проверенный и весьма эффективный способ.

Нам понадобится малярный мел и ёмкость с водой, в которой его растворяют.

Затем такой смесью опрыскиваем стенки теплицы. Сделать это можно из пульверизатора предварительно процедив раствор мела, чтобы не засорить распылитель на устройстве.

Мел будет отделяться от воды, поэтому периодически встряхивайте контейнер, чтобы снова перемешать его с водой. Когда захотите снять затемнение, просто смойте мел со стенок теплицы.

3. Старые занавески или укрывной материал

Можно использовать для затенения старые шторы или укрывной материал, которые достаточно подвесить под потолком теплицы на трубах или другой несущей конструкции, из которой сделана теплица. Вместо занавесок подойдут и оставшиеся фрагменты агроволокна или старые простыни.

И смотрим видео, где вам расскажут другие простые и дешёвые варианты затемнения теплицы.